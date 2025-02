Mark Elias: Do posledního dechu budu vystupovat proti autoritářství

22. 2. 2025

Elon Musk zaútočil na obhájce demokracie a vynikajícího soudního právníka Marca Eliase jako na „podkopávače civilizace“ a posmíval se mu otázkou, zda utrpěl „generační trauma“.

Eliasova odpověď byla brilantní a stojí za to ji rozšířit:

Pan Musku,

Nedávno jste kritizoval mě a dalšího významného právníka bojujícího za právní stát a demokracii ve Spojených státech. Jsem zvyklý, že jsem za svou práci napadán, zejména na platformě, kterou vlastníte a ovládáte.

Býval jsem pravidelným uživatelem Twitteru, kde jsem nasbíral přes 900 000 sledujících - všichni organičtí, až na pravicové roboty, jejichž počet jako by rostl. Stejně jako mnoho dalších jsem na něj přestal pravidelně přispívat, protože se pod vaším vedením stal Twitter peklem nenávisti a dezinformací. Býval jsem pravidelným uživatelem Twitteru, kde jsem nasbíral přes 900 000 sledujících - všichni organičtí, až na pravicové roboty, jejichž počet jako by rostl. Stejně jako mnoho dalších jsem na něj přestal pravidelně přispívat, protože se pod vaším vedením stal Twitter peklem nenávisti a dezinformací.





Také jsem si kupoval vaše auta - nejprve Model X a pak Model S - v době, kdy jste optimisticky mluvil o řešení klimatické krize. Moje rodina už žádné z vašich aut nevlastní a nikdy vlastnit nebude.





Ale to není důvod, proč vám píšu. Neznáte mě. Nemáte tušení, zda jsem utrpěl trauma, a pokud ano, jak se projevilo. A vám do toho nic není.





Nicméně se budu zabývat vaší poslední poznámkou o generačním traumatu. Jsem Žid, i když mnozí na vašich stránkách mě nazývají prostě „židem“. Upřímně řečeno, často je to ještě horší, ale určitě chápete, o co jde. Bývaly doby, kdy Twitter antisemitské příspěvky odstraňoval, ale pod vaším vedením se tolerování nejstarší nenávisti na světě nyní zdá být přípustnou součástí vaší agendy „svobody slova“.





Stejně jako mnoho židovských rodin, i ta moje přišla do Ameriky kvůli traumatu. Prchali před pronásledováním v Pobaltí - jediné oblasti v Ruské říši, kde Židé směli legálně pobývat. I tam byl život těžký - často traumatizující. Moje rodina, stejně jako ostatní, žila ve štetlu a byla chudá. Co hůř, běžné byly pogromy - násilné nepokoje, při nichž byli Židé biti, zabíjeni a vyháněni ze svých vesnic.





V době, kdy moje rodina uprchla, se život v Pale stal pro Židy téměř nemožným. Vláda cara Mikuláše II. šířila protižidovskou propagandu, která povzbuzovala Rusy, aby napadali a okrádali Židy v jejich komunitách. Můj pradědeček měl to štěstí, že odešel, když to udělal. Ti, kteří zůstali, čelili ještě horším okolnostem, když později vtrhla Hitlerova armáda.





To je generační trauma, které si nesu. Trauma z toho, že s vámi krajané, které jste kdysi považovali za své přátele, zacházejí jako s „jinými“. Trauma z toho, že vás autoritářští vůdci obětovali jako obětního beránka. Trauma z útěku, zatímco miliony dalších lidí byly systematicky vyvražďovány. Trauma z toho, že jste sledovali mocné muže, kteří se ke všemu chovali jako k žertu - nebo ještě hůř.





[viz obrázek v komentářích]





Jako noví přistěhovalci to neměli jednoduché. Moje rodina žila ve stísněných příbytcích bez teplé vody. Pracovali na podřadných místech - takových, jaká imigranti vykonávají dodnes.







Někdo se na tyto přistěhovalce - ty bez honosných titulů - může dívat svrchu, ale moje rodina byla hrdá na to, že pracuje, a vděčná, že je Spojené státy přijaly. Našli podporu ve své židovské komunitě a politické zázemí v Demokratické straně.





Stal jsem se právníkem, abych zemi, která dala mé rodině šanci, něco vrátil. Specializuji se na zastupování demokratických kampaní, protože této straně věřím. Vedu soudní spory týkající se volebního práva, protože volební právo je základem naší demokracie. Mluvím o svobodných a spravedlivých volbách, protože jsou ohroženy.





Nyní mi dovolte, abych se věnoval skutečnému jádru vašeho příspěvku.





Jste velmi bohatý a velmi mocný. Vrhl jste se na Donalda Trumpa. Nevím, zda proto, že si myslíte, že ho můžete ovládat, nebo proto, že sdílíte jeho autoritářské vize. Je mi to jedno.





Společně s ním demontujete naši vládu, podkopáváte právní stát a poškozujete nejzranitelnější členy naší společnosti. Jsem jen právník. Nemám vaše bohatství ani vaši platformu. Nemám pod kontrolou obrovskou moc federální vlády ani nemám k dispozici miliony přívrženců, kteří by obtěžovali a zastrašovali mé oponenty. Možná si dokonce nesu generační trauma.





Ale tohle o mně musíte vědět. Jsem pravnukem muže, který vyvedl svou rodinu ze štetlu do cizí země za lepším životem. Jsem vnukem tříletého chlapce, který se té cesty zúčastnil. Jak víte, jmenuji se anglicky Marc, ale hebrejsky se jmenuji Elhanan (אֶלְחָנָן) - podle velkého bojovníka Davidova vojska, který zabil mocného obra.





Použiji všechny nástroje, které mám k dispozici, abych ochránil tuto zemi před Trumpem. Budu vést soudní spory na obranu volebních práv, dokud nebude co podávat. Do posledního dechu budu vystupovat proti autoritářství.





Nebudu ustupovat. Nebudu se klanět ani podlézat. Nikdy se nebudu podřizovat.





Vzdorně,





Jako přistěhovalec se bezpochyby dokážete vcítit do toho, co znamená opustit svou zemi, širší rodinu, přátele a sousedy a přijít do Spojených států. Samozřejmě, že jste pravděpodobně měli v kapse víc než 86 rublů. Pravděpodobně jste nejeli devět dní na dně lodi ani vám imigrační úředníci neměnili příjmení. Tady je lodní manifest, který ukazuje, že moje rodina to udělala. Tříletý Aron byl můj dědeček.Marc Elias