Channel 4 News: Rozklad NATO a EU. Co dál?

21. 2. 2025

čas čtení 4 minuty

Moderátor, Channel 4 News, pátek 21. února 2025, 19 hodin: Fabrice Pothier byl dříve šéfem politiky NATO a je také bývalým poradcem strany Emmanuela Macrona ve Francii. Macron se v pondělí chystá do Washingtonu. Starmer ho bude následovat za několik dní. Macrona máme tendenci považovat za muže se stejně velkým egem, jako má Donald Trump. Docela dost. Je schopen tam jet, aniž by se s ním pohádal?





Fabrice Pothier: Hlavní problém je, je schopen tam jet se skutečným návrhem? Místo toho, aby byl na jídelníčku, protože to, co zatím chybělo, upřímně řečeno, je, že Evropané neudělali svůj domácí úkol. Nedali dohromady skutečný plán, jak skutečně zajistit bezpečnost poválečné Ukrajiny, a pak lobbovat ve Washingtonu a Mar a Lago s tím, že tohle jsme ochotni udělat. To je plán, který můžeme vložit do hry, ale potřebujeme pomoc USA a potřebujeme mít místo u stolu. Minulý týden jsem byl v Mnichově. Evropané naříkali a fňukali, ale chybí jim konkrétní plán a myslím, že právě k tomu snad může Macron a později Starmer začít něco dělat.





Moderátor: No, a že se také snaží vymyslet, jak si navzájem poskytnout bezpečnostní záruky, přičemž Německo nadneslo vyhlídky na to, že Francie a Británie rozšíří svůj jaderný deštník, aby pokryly německou obranu. Tedy, je nějaká šance, že by se tak stalo?





Fabrice Pothier: Myslím, že teď žijeme, vlastně už pár týdnů, v mimořádné době, kdy se nemyslitelné stává vlastně docela myslitelným. Minulý týden bylo NATO vnímáno a zůstalo docela ústředním bodem evropské bezpečnosti. Myslím, že o týden později se dá říct, že teď budeme muset hledat nové geometrie mimo EU, mimo NATO, dokonce mimo evropský kontinent, a to užší spoluprací s Kanaďany. Takže si myslím, že otázka jaderného odstrašení, evropského jaderného odstrašení, je nyní mnohem ústřednější, protože upřímně řečeno, nejsme schopni odstrašit Rusy, kteří jsou ochotni použít jaderné vydírání, jak jsme viděli v posledních třech letech. A jsme nyní schopni uklidnit Němce, Poláky a další, kteří si potřebují koupit tuto evropskou obranu, aby se mohlo stát, že vlastně Francie a Británie budou muset přijít s jakýmsi plánem nestrategických jaderných zbraní pro Evropu? Aby se doplnilo to, co se USA postupně vlastně zdráhají udělat.





Moderátor: A když si poslechnete vrchol toho, co Trump říká a co říká v posledních dnech o Rusku, není pravda, že NATO je teď tak beznadějně rozdělené, že je to docela nesmyslná organizace? Nemá žádnou jednotu.





Fabrice Pothier: No, já tak daleko bych nezašel. Myslím si, že NATO má stále dost jednoty na to, aby bylo důvěryhodné, ale máte pravdu, že si myslím, že tato instituce zde rychle ztrácí svůj význam, protože její hlavní člen a hlavní přispěvatel se vlastně staví nepříznivě a už ne jako spojenec. A myslím si, že je čas učinit závěr, že NATO může být v některých scénářích stále relevantní, ale nyní potřebujeme alternativy, kterými nemusí být nutně Evropská unie. Opět platí, že evropská obrana nemůže probíhat důvěryhodným, robustním způsobem bez Spojeného království. A budu dokonce chtít, aby se připojili i Kanaďané. Takže si myslím, že že všechny instituce budou stále existovat, ale teď vidíme, že potřebujeme nové geometrie.





Moderátor: Jak říkáte, ani Evropská unie se kvůli těmto věcem nemůže sjednotit, protože má členy, kteří podporují Trumpa. Ty instituce začínají vypadat velmi vratce, že?





Fabrice Pothier: Evropská unie čelí stejnému druhu výzvy také, jak říkáte, protože to není ani tak proto, že máme protivníky, kteří jsou členy Evropské unie, ale proto, že někteří jsou skutečně blízkými přáteli Ruska a Číny a nepodporují nové sankční úsilí nebo novou jednotu v oblasti obrany Evropy. Evropská unie má však stále neuvěřitelný význam, a to i pro integraci Ukrajiny do jednotného evropského trhu a evropské struktury. Ale pokud jde o bezpečnost, máte pravdu. Myslím si, že bude muset přijít od členských států ze zemí, které se spojí, vytvoří nové dohody, ať už pak bude následovat NATO nebo Evropská unie do nového budoucího scénáře. To je možné, ale nejprve musíme vybudovat nebo přebudovat celý systém.

