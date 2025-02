Jak kážeme z labyrintu našich tunelů takzvané Evropě

23. 2. 2025 / Boris Cvek

čas čtení 4 minuty



Stále slyšíme, jak se tzv. Evropa má vzpamatovat a stát se velmocí. Evropa, jak říkal senátor Láska dnes v Otázkách V. Moravce, už je ekonomickou mocností, ale ne politickou nebo vojenskou. Jaké státy asi tak, říkám si, mohou za to, že Evropa je ekonomickou silou, že má tak vysokou kvalitu života? Ono ale není jisté ani to, zda Evropa skutečně je ekonomickou velmocí, podle poslance Havlíčka z ANO dokonce je na tom ekonomicky velmi špatně. Podobně mluvil i šéf Senátu Vystrčil z ODS, který kladl velký důraz na tom, že Evropa má jiné, vlastní hodnoty a způsob života než USA.

Podle Vystrčila nám Draghiho zpráva a řeč amerického viceprezidenta Vance v Mnichově dala budíček a my to zvládneme. Zároveň ale na adresu výroků prezidenta Trumpa vůči Ukrajině zdůraznil, že není důležitý jen cíl, ale i cesta, kterou se k němu jde. Na cíli se všichni hosté pořadu shodli: důstojný mír pro Ukrajinu.

Neshodli se na tom, jak hodnotit, co dělá Trump. Podle Havlíčka je sice hrozné, co říká, ale Evropa prý zcela selhala, protože Havlíček považuje za jasné, už více než rok, že s Putinem se musí jednat. Plán B a bude mír.

Láska považuje Trumpa za šiřitele dezinformací a byznysmena, který chce jenom vydělat. Za jeho úspěch v USA prý mohou liberálové, kteří byli moc radikální a necitliví. Ale teprve uvidíme, kdo skutečně Trumpa mezi americkými voliči podporuje. Americká společnost prý projde v osobě Trumpa vážným testem. Vystrčil považuje za zvláštní, že Trump chce větší roli Evropy, ale nepozve ji ke stolu při jednání s Ruskem. Havlíček upozornil, že podle něj Trump nemá v Evropě partnera, snad kromě Orbána a Meloni.

Za všechno podle pana Havlíčka může samozřejmě green deal. Upozornil, že to, že nacionalismus je všude, musíme brát jako novou realitu s pokrčením ramen, včetně toho, že v Rumunsku je volena strana, která popírá holokaust. To padlo v souvislosti s diskusí nad hajlováním Steva Bannona. Ale Havlíček by prý po takovém gestu celou akci opustil. Vondra už také, ke spokojenosti Vystrčila, označil Bannona za magora. Je ovšem otázka, co si Havlíček opravdu myslí, protože podporu Trumpa ze strany politiků Hnutí ANO prohlásil za marketing. Kdo ví, co bude marketing diktovat za pár měsíců. Co když hajlování?

Když byla řeč o výdajích na obranu, byl předseda Senátu Vystrčil opatrný, prý je vůbec problém ty peníze utratit v řádných výběrových řízeních. Ale navrhl, že bychom mohli procento výdajů vyřešit velmi snadno tím, že bychom odváděli peníze místo do EU přímo do naší armády. Tak proč přímo EU nerozpustit? To bude Evropa velká a silná lusknutím prstu.

V souvislosti s výdaji na armádu Havlíček zmínil, že to může znamenat prostě jen to, že peníze půjdou do kapes byznysu, jehož zisky už tak prý závratně stoupají. Ale na nutnosti rozvíjet a podporovat armádu byla ve studiu naprostá shoda.

Stejně byla shoda na tom, že by nebylo dobré, aby ČR odešla z OSN, ačkoli všichni tři hosté byli k OSN velmi kritičtí. Jak upozornil senátor Láska, není jasné, zda návrh některých amerických zákonodárců na vystoupení USA z OSN, je přáním Trumpa nebo excesivní aktivitou patolízalů.

Ale ještě bych se vrátil je green dealu a ekonomickým základům Evropy. V druhé hodině Otázek V. Moravce jsme mohli vidět debatu o energetice a zejména tzv. mařičů elektřiny pomocí fénů. Dana Drábová ze Státního úřadu pro jadernou bezpečnost maření naprosto odmítla, prý je třeba to prostě zarazit. Co kdyby ekonomika Unie záležela na Česku a jeho odbornících a politicích? To by byl jeden velký tunel.

Následující debata s paní Drábovou a dalším hostem, Ladislavem Mikem, poradcem prezidenta republiky, jasně ukázala, jak hlavní problém naší energetiky je zanedbanost infrastruktury a nekvalitní zákony.

Prostě to všechno padá na hlavu českých politiků. Paní Drábová docela brutálně naznačila, že bossové české energetiky ovládají poslance, dokonce všech dvě stě. K tomu bych dodal, že tohle není kvůli green dealu nebo odpovědnost Bruselu. A je šokující, jak v takovém prostředí může stát vůbec pomýšlet na toky stovek miliard do nových jaderných bloků.

-1