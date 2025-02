Vynikajícího filmu skotské animátorky se zřejmě zmocnil algoritmus na YouTube

21. 2. 2025

čas čtení < 1 minuta

Vynikajícího celovečerního animovaného filmu, skotské animátorky Lesley Keenové Ra the path of the God (Ra: Cesta slunečního boha), vizualizujícího staroegyptskou mytologii, dokončeného roku 1990 pro britskou televizní stanici Channel 4, se na YouTube v posledních dnech zřejmě zmocnil algoritmus a začal ho celosvětově nabízet uživatelům, takže ho posledních cca třech týdnech zhlédlo více než dvě stě tisíc lidí:









0