Channel 4 News: Německo pod tlakem AfD

21. 2. 2025

Moderátor, Channel 4 News, pátek 21. února 2025, 19 hodin: Tento víkend se voliči v Německu zúčastní voleb, které by mohly ještě více otřást politickým konsensem. Zatímco konzervativní CDU má pozici největší strany, největší zemětřesení by mohl způsobit vzestup krajně pravicové strany AfD, kterou hlasitě podporují někteří spojenci prezidenta Trumpa. Matt Frei je dnes večer v Německu, Matte. Tento víkend se voliči v Německu zúčastní voleb, které by mohly ještě více otřást politickým konsensem. Zatímco konzervativní CDU má pozici největší strany, největší zemětřesení by mohl způsobit vzestup krajně pravicové strany AfD, kterou hlasitě podporují někteří spojenci prezidenta Trumpa. Matt Frei je dnes večer v Německu, Matte.





Reportér: No, Krishnane, jsem v místě zvaném Chotěuz, které leží docela blízko polských hranic a tam, co bývalo komunistickým východním Německem a nyní jeto součástí Spolkové republiky. A abych byl upřímný, nikdy jsem nepokrýval německé volby takové jako teď, a to nejen proto, že krajně pravicová strana AfD je teď ve volbách druhá s 21 %, jak jsem si ověřil před několika hodinami, CDU, křesťanští demokraté, strana Angely Merkelové, vzpomínáte si na ni, ti jsou na 30 %. Takže mít tuto krajně pravicovou stranu tak vysoko v průzkumech je mimořádné. Proč získávají tolik? Kvůli imigraci.





Jsou tu proto, že ekonomický model mocného německého hospodářství se zastavil. Už žádní čínští spotřebitelé nekupují německá auta nebo pračky. Už žádná levná ruská energie. A co je zásadní, a to je opravdu důležitá věc. Už žádný předpoklad, že Amerika poskytne této zemi bezpečnostní záruky, které jí umožní prosperovat po desetiletí.





A teď jde o tohle. Tohle nejsou jen německé volby. Jsou to volby, do kterých je Amerika silně zapojena. Lidé ze shromáždění AfD, které je tady vlastně poměrně hojně navštíveno, věřte tomu nebo ne, ještě před několika hodinami, také všichni mluvili Trumpovým jazykem. Jeden z nich měl dokonce čepici Make America great again, říkají Make Germany great again.





To je jejich rétorika. Věří všemu, co Trump říká, a upřímně řečeno si myslí, že tím, že ve Washingtonu používají opravdu drzý jazyk, jim to dalo povolení používat stejný druh jazyka i tady.





Taková je hrozba AfD zdejšímu establishmentu. Ale příští německou vládu nesestaví. Ale donutilo to člověka, který se pravděpodobně stane příštím německým kancléřem, aby řekl, víte, já si nemyslím, že Amerika je nutně stále demokratický stát.





Počkejme a uvidíme, co se stane. To jsou věci, které byly v Německu ještě před několika týdny nepředstavitelné. To, co se děje ve Washingtonu, těmto lidem zásadně vytrhlo trn z paty. Tady jsou šťastní jen lidé z AfD. A upřímně řečeno, jak pořád říkají, když nejste u stolu, já tady mluvím o jednání o Ukrajině, tak jste na jídelním lístku.

