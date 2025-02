Setkání Trump-Putin se odkládá a my jsme skočili na špek šílenci

21. 2. 2025 / Boris Cvek

Tak nám ministr zahraničí USA Rubio sdělil, že summit Trump-Putin se odkládá, dokud nebude dosaženo pokroku v jednáních. Ono totiž žádného pokroku zatím dosaženo nebylo. Trump dal Putinovi legitimitu, ale nic, vůbec nic za to nedostal. Kromě sebezničujícího rauše mezi západoevropskými velmocemi. Další bod pro Putina. Co si s tím počne Trump? Odvolá Rubia, jmenuje místo něj nějakého negramotu, jakými se obklopuje?

Bude vůbec někdy v těchto jednáních dosaženo nějakého pokroku? Dojde vůbec někdy k setkání Putin-Trump? Řekl bych, že Trump musí dát Rusku mnohem více, aniž by za to něco dostal. Putinovi stačí, když Trump bude pokračovat v oslabování Ukrajiny a EU. Na to s ním nepotřebuje žádnou dohodu. Ideální by pro něj bylo, kdyby došlo ke zrušení sankcí, těch amerických, ale i těch evropských (Maďarsko zase hrozí, že sankce EU vůči Rusku zablokuje). To mu může být poskytnout za nic. Trump je přece skvělý obchodník!

Tedy mysleli jsme si, že už za pár týdnů bude Putin třást Trumpovi rukou a vítat mírové jednotky na Ukrajině? Nezbláznili jsme se? Nesedli jsme na lep šílenci? K čemu všechna ta absurdní a trapná, sebezničující jednání v Paříži? Jen proto, že Trump slibuje modré z nebe? Proč by Putin neměl nechat Ukrajinu válčit až do jejího konečného pádu bez americké pomoci? Jak nedávno řekla Petra Procházková v Českém rozhlase: nikdy jsem neviděla Putina tak šťastného. Přesně tak. K čemu nějaká dohoda s Trumpem?

Navíc Putin může s mnutím rukou čekat na výsledek nedělních voleb v Německu. Francie je už politicky rozložená, Německo může být za pár dní také. Podle posledních zpráv tam posiluje Die Linke. Ale tak jako tak CDU/CSU budou muset vládnout v koaliční vládě, buď se sociálními demokraty, nebo se zelenými… pokud vůbec.













