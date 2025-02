Jak ruské peníze pomohly zachránit Trumpovu firmu

22. 2. 2025

čas čtení 28 minut

V souvislosti s obviněním, že byl Trump sovětským agentem, jsme dostali dotaz, jak to bylo s Trumpovými bankroty, před kterými ho zachránili Rusové? Zde je o tom analýza z roku 2018 ze serveru Foreign Policy

Po jeho finančních katastrofách před dvaceti lety se ho žádná americká banka nechtěla dotknout. Pak začaly proudit peníze ze zahraničí

Na podzim roku 1992, poté, co uzavřel dohodu s americkými bankami o odpracování téměř miliardy dolarů osobního dluhu, uspořádal Donald Trump pro sebe v Atlantic City velkou slavnost, aby oznámil svůj návrat. Hosté večírku dostali tyčinky s přilepeným obrázkem Trumpovy tváře, aby se mohli nechat vyfotografovat, jak pózují jako slavný realitní magnát. Když místnost zaplnila znělka z filmu Rocky, moderátor vykřikl: „Poslechněme si krále!“ a Trump v červených boxerských rukavicích a županu prorazil papírovou zástěnu. Jeden z manažerů jeho kasina oznámil, že se jeho šéf vrátil jako „vítěz“, jak uvedl Trumpův životopisec Michael D'Antonio.



Bylo to však hlavně divadlo, řekl D'Antonio časopisu Foreign Policy. Ve skutečnosti byl Trump v očích mnoha lidí z branže jako významný developer téměř vyřízen, a to proto, že s ním americký bankovní sektor v podstatě skončil. Počátkem 90. let minulého století propálil svou část jmění svého otce Freda řadou neuvážených podnikatelských rozhodnutí. Dva z jeho podniků vyhlásily bankrot, kasino Trump Taj Mahal v Atlantic City a hotel Plaza v New Yorku, a jáma na peníze, kterou byl Trump Shuttle, zkrachovala v roce 1992. Trumpovy společnosti nakonec vyhlásily bankrot ještě dvakrát. Když budoucí dlužníci opakovaně žádají o ochranu před svými věřiteli, stanou se pro většinu velkých věřitelů jedem a podle finančních expertů, s nimiž jsme vedli rozhovory pro tento článek, takovou pověst měl Trump v té době v americkém finančním průmyslu. Na podzim roku 1992, poté, co uzavřel dohodu s americkými bankami o odpracování téměř miliardy dolarů osobního dluhu, uspořádal Donald Trump pro sebe v Atlantic City velkou slavnost, aby oznámil svůj návrat. Hosté večírku dostali tyčinky s přilepeným obrázkem Trumpovy tváře, aby se mohli nechat vyfotografovat, jak pózují jako slavný realitní magnát. Když místnost zaplnila znělka z filmu Rocky, moderátor vykřikl: „Poslechněme si krále!“ a Trump v červených boxerských rukavicích a županu prorazil papírovou zástěnu. Jeden z manažerů jeho kasina oznámil, že se jeho šéf vrátil jako „vítěz“, jak uvedl Trumpův životopisec Michael D'Antonio.Bylo to však hlavně divadlo, řekl D'Antonio časopisu Foreign Policy. Ve skutečnosti byl Trump v očích mnoha lidí z branže jako významný developer téměř vyřízen, a to proto, že s ním americký bankovní sektor v podstatě skončil. Počátkem 90. let minulého století propálil svou část jmění svého otce Freda řadou neuvážených podnikatelských rozhodnutí. Dva z jeho podniků vyhlásily bankrot, kasino Trump Taj Mahal v Atlantic City a hotel Plaza v New Yorku, a jáma na peníze, kterou byl Trump Shuttle, zkrachovala v roce 1992. Trumpovy společnosti nakonec vyhlásily bankrot ještě dvakrát. Když budoucí dlužníci opakovaně žádají o ochranu před svými věřiteli, stanou se pro většinu velkých věřitelů jedem a podle finančních expertů, s nimiž jsme vedli rozhovory pro tento článek, takovou pověst měl Trump v té době v americkém finančním průmyslu.



Po zbytek devadesátých let se potrestaný Trump pouštěl jen do málo nových významných podnikatelských záměrů (až na několik výjimek, jako byla Trump World Tower naproti OSN, která se začala stavět v roce 1999 a kterou financovaly dva němečtí věřitelé, Deutsche Bank a Bayerische Hypo- und Vereinsbank). „Vzal si asi desetiletou pauzu a opravdu si lízal rány a snažil se zotavit,“ řekl D'Antonio. Ještě v roce 2003 byl Trump v tak zoufalých finančních problémech, že na setkání se svými sourozenci po otcově smrti na ně naléhal, aby urychleně rozprodali otcův majetek, a to proti vůli zesnulého Freda Trumpa, uvedl v říjnu deník New York Times v rámci vyšetřování rodinných financí Trumpových. A jeho podniky stále krachovaly: V roce 2004 společnost Trump Hotels and Casino Resorts vyhlásila bankrot s dluhem 1,8 miliardy dolarů.



Trump se však nakonec vrátil a podle několika zdrojů obeznámených s Trumpovým podnikáním hrály při oživení jeho jmění velkou roli zahraniční peníze, zejména investice bohatých lidí z Ruska a bývalých sovětských republik. Tento závěr podporuje stále větší množství důkazů, které shromáždily zpravodajské organizace, a také to, co údajně vyšetřuje zvláštní poradce Robert Mueller a jižní okres New York. Je to závěr, který podle všeho potvrdil i Trumpův nejstarší syn Donald Trump mladší, když v roce 2008 - poté, co Trump Organization opět prosperovala - řekl, že „Rusové tvoří dost neproporcionální průřez mnoha našimi aktivy“.



Trumpův bývalý dlouholetý architekt Alan Lapidus tento měsíc tento názor zopakoval v rozhovoru pro FP. Lapidus uvedl, že na základě toho, co věděl z vnitřního fungování organizace, po dřívějších Trumpových finančních problémech „nemohl nikoho ve Spojených státech přimět, aby mu něco půjčil. Všechno to přicházelo z Ruska. Jeho zapojení do Ruska bylo hlubší, než přiznal“.



Peníze ze zámoří přicházely zpočátku v podobě nových realitních partnerství a nákupu četných Trumpových bytů, uvedl jeden z bývalých Trumpových realitních partnerů, který byl svědkem proměny v těchto letech a později se vůči Trumpovi rozladil. „Myslím, že součástí toho bylo, že byl pro banky toxický. Myslím, že se také pravděpodobně naučil, že osobní záruky [za úvěry] také nejsou zrovna geniální nápad,“ řekl bývalý obchodní partner, který chtěl s FP hovořit pouze pod podmínkou anonymity. „Takže si říkal: 'Co jiného bych mohl na světě dělat? Prostě přesvědčím lidi, aby si koupili mou značku'. A jediní lidé, kteří byli ochotni si ji koupit, byli nevkusní Rusové, lidé, kterým se líbí absurdní, okázalý životní styl. Tuhle značku neprodáte lidem s modrou krví v Greenwichi v Connecticutu.“



Nebo jak to vyjádřila jiná Trumpova životopiskyně, Gwenda Blairová: „Trump byl na Titaniku, který se řítí ke dnu. Všichni kolem něj se topí. ... Najednou se zachrání. Je to skoro, jako by vesmírná loď přistála hned vedle místa, kde byl ve vodě.“



Celá tato historie pomáhá dát do souvislosti některé nedávné události ve vyšetřování Muellera a Jižního okrsku New York, které se zaměřují na údajné Trumpovo spolčení nebo spiknutí s Rusy. Zpočátku se mohlo zdát zvláštní, že během prezidentské kampaně byli lidé z Trumpova okolí - včetně Trumpova syna, dcery a zetě - kontaktováni nejméně 14 Rusy, jak vyplývá z informací, které se objevily v rámci federálního vyšetřování. Nebo že v listopadu 2015 podle nedávno zveřejněné zprávy o odsouzení bývalého Trumpova právníka Michaela Cohena oslovil Rus, který mu nabídl „politickou synergii“ mezi Trumpovou kampaní a Ruskem (a dodal, že setkání Trumpa s ruským prezidentem Vladimirem Putinem by mělo „fenomenální“ dopad „nejen v politické, ale i v obchodní dimenzi“).



Ve skutečnosti však přinejmenším některá z těchto setkání zřejmě vyplynula z obchodních kontaktů, které Trump navázal za téměř dvě desetiletí.



Podle Trumpova bývalého realitního partnera a dalších zdrojů, které jsou obeznámeny s vnitřním chodem Trump Organization, mohlo jeho oživení po 90. letech skutečně začít počátkem roku 2000 se společností Bayrock Group, která si pronajala kanceláře o dvě patra níže než Trump v Trump Tower. Bayrock vedli dva investoři, kteří pomohli změnit Trumpovu trajektorii: Tevfik Arif, bývalý sovětský úředník narozený v Kazachstánu, který čerpal ze zdánlivě bezedných zdrojů peněz z bývalé sovětské republiky, a Felix Sater, podnikatel narozený v Rusku, který se v 90. letech přiznal k obrovskému podvodu s akciemi, do něhož byla zapletena ruská mafie.



S Bayrockovou pomocí zahájil Trump svou rozsáhlou proměnu ze stavitele na tvůrce značek. Znovu objevil sám sebe a svůj obchodní model - ze síly v oblasti nemovitostí se stal téměř zkrachovalým, ale bezostyšným sebepropagátorem, který prodával hlavně své jméno. Místo velkých bank pomohl Trumpovi vrátit se do realit Bayrock tím, že mu poskytl kapitálový podíl, který potřeboval, aby nalákal nové věřitele na velké projekty, jak tvrdí bývalý úředník Bayrocku. Největším z těchto projektů byl Trump SoHo, problémový 46patrový bytový dům a hotel, který je od svého otevření v roce 2010 terčem žalob a který je údajně vyšetřován Muellerem kvůli tomu, zda byl částečně financován z ruských peněz. Tato dohoda dávala Trumpovi 18 procent vlastního kapitálu jen za licenci na jeho jméno. (Kromě společnosti Bayrock byla dalším partnerem rodina Sapirů z bývalé sovětské republiky Gruzie).



Trump Organization na žádost o komentář k tomuto článku nereagovala. Ve výpovědi související se soudním sporem ohledně Trump SoHo však Trump uvedl, že ho do Bayrocku přilákaly konexe Arifa narozeného v Kazachstánu a že Arif přivedl na schůzku potenciální ruské investory. „Bayrock znal lidi, znal investory,“ řekl Trump.



V době, kdy kandidoval na prezidenta, byl Trump do tohoto záhadného zámořského toku kapitálu - který podle různých vyšetřovatelů mohl zahrnovat i pračky peněz z Ruska a bývalých sovětských republik, které skoupily desítky jeho bytů - zapleten po dobu deseti a půl roku. A Felix Sater Cohenovi předhazoval obchod s Moskvou ještě v polovině roku 2016 - v době, kdy Trump usiloval o republikánskou nominaci, jak vyplývá ze zápisu o odsouzení, který Muellerovo vyšetřování nedávno odhalilo.



V důsledku toho některé nedávné zprávy naznačují, že federální a kongresoví vyšetřovatelé se nyní při prověřování údajného ruského vlivu zaměřují na Trumpovu organizaci stejně jako na samotného prezidenta. Týká se to zejména demokratických členů Sněmovny reprezentantů, kteří se chystají v lednu převzít klíčové výbory. Podle dvou demokratických zaměstnanců zapojených do Trumpova vyšetřování, kteří s FP hovořili pod podmínkou anonymity, plánují demokratičtí zaměstnanci Senátu spolupracovat se svými kolegy ze Sněmovny reprezentantů - kteří budou mít pravomoc předvolání - při vyšetřování prezidentových obchodních transakcí sahajících až ke spolupráci Bayrock-Trump a dalších Trumpových zahraničních zdrojů investic. Podle jejich slov se soustředí také na nedávné nákupy Trump Organization v zahraničí, „převážně golfových hřišť“, za hotové peníze, aby zjistili, zda některé z těchto investic nebyly spojeny s praním špinavých peněz.



„Naší širší obavou je rozsah, v jakém Trump Organization v průběhu let získala příliv peněz ze zahraničních zdrojů, a zda to i nadále kompromituje prezidenta,“ uvedl jeden ze zaměstnanců Kapitolu. Dodal, že by to nebyl problém, kdyby se Trump řídil precedentem a zbavil se svých obchodních podílů, jak to udělali předchozí prezidenti.



Zůstává nejasné, zda Trumpovu politiku ovlivnily tyto minulé - a v některých případech trvající - obchodní vazby, nebo prezidentovo vědomí, že ruský a jiný zahraniční kapitál pomohl oživit jeho podnikatelskou kariéru. Jednou z otázek, kterou Mueller musí jistě zkoumat, však je, zda tyto vztahy učinily Trumpa zavázaným určitým Rusům - a zda kontakty ruských podnikatelů s Trumpem a jeho organizací odrážejí kremelské tradice pro rozvoj zpravodajských prostředků a jejich kompromitaci.



„Ruské snahy buď někoho získat jako aktivum, nebo ho účinně přimět, aby se stal aktivem, historicky obvykle spočívají v kompromitaci buď finanční, nebo sexuální povahy,“ řekl David Kris, bývalý asistent generálního prokurátora odpovědný za oddělení národní bezpečnosti ministerstva spravedlnosti. „Nebo nějakou jinou povahu, kterou mohou získat vliv. Buď někoho přimět k dobrovolné spolupráci, nebo ho vydírat.“ Kris dodal, že „taková činnost má dlouhou historii, a to i v souvislosti s prezidentskými volbami“, která sahá až k sovětským snahám nabídnout peníze Hubertu Humphreymu ve volbách v roce 1968.



Trumpovi kritici ve Washingtonu již od jeho prezidentské kampaně poukazují na jeho neochotu kritizovat Putina přímo a jeho snahu o zmírnění sankcí proti Rusku. Naposledy americký prezident zřejmě obvinil obě strany z Putinova násilného zásahu na Ukrajině, kdy ruské lodě střílely na ukrajinské námořníky, zranily je a zajaly, a prohlásil: „Tak či onak, nelíbí se nám, co se děje, a doufejme, že se to urovná.“ Trump nejprve odvolal schůzku s Putinem na summitu G-20 na konci minulého měsíce, pak ji přesto uskutečnil. A nedávno se zdálo, že Putina i saúdského korunního prince Mohammeda bin Salmána pustil k vodě kvůli politické vraždě, z níž jsou oba lídři obviněni. „Svět je velmi nebezpečné místo!“ řekl Trump.



Trump ovšem není znám smyslem pro loajalitu vůči komukoli, kdo mu v minulosti pomohl - jak nedávno zjistil Cohen, který byl právě odsouzen k 36 měsícům vězení. A Trumpova standardní odpověď na obvinění, že jako podnikatel občas jednal s nepohodlnými partnery, zní, že důležité je, že jejich peníze byly dobré. Pokud kupec přeplatil, tím lépe. Jak řekl na předvolebním shromáždění v roce 2015: „Saúdská Arábie, se všemi vycházím. Kupují ode mě byty. Utrácejí 40 milionů dolarů, 50 milionů dolarů. Mám je snad nemít rád?“



Někteří newyorští odborníci na nemovitosti, jako je Joel Ross, investiční bankéř s dlouholetou praxí na Manhattanu, tvrdí, že tento ďábelský přístup je v tomto odvětví typický a kritici přehánějí, když spojují Trumpovy obchodní vazby s jeho prezidentskou politikou. Ross sice říká, že není „žádný Trumpův fanoušek“, ale dodává, že klíčové je, že velká jednání v Moskvě v roce 2016 nikam nevedla a že neexistují žádné důkazy o tom, že by Trump v současnosti zakládal svou politiku vůči Rusku na svých obchodních vztazích. Popravdě řečeno, Trumpovy několikeré výjezdy do Ruska za účelem hledání možných obchodů jsou ve velkém realitním byznysu standardem, uvedl Ross. A většina jednání nedopadne dobře.



„Co se týče jakýchkoli jiných obchodů, to, co mohou vydělat na manažerské smlouvě, nestačí k tomu, aby ho přiměly ke změně zahraniční politiky,“ napsal Ross FP v e-mailu. „Není to tak vážný problém, jak si zřejmě představujete. Vy v médiích vůbec nechápete, jak fungují nemovitosti a jak neseriózní tyto věci jsou. Trump se příliš neliší od většiny newyorských developerů. Protivný, lhář, podráží lidi, nedá se mu věřit atd. ale v NY realitách - nic neobvyklého.“



Ross dodal: „Nic z toho není důkazem ničeho jiného než toho, že Trump byl v americkém bankovním světě považován za špatného člověka, kterému nikdo nevěří, že by s ním mohl obchodovat. To zdaleka nedokazuje, že udělal něco špatného, pokud jde o tajné dohody, které neexistovaly.“



To, co tam bylo, byla přinejmenším spousta peněz. Partnerství Trump-Bayrock se rozjelo zejména poté, co Trump na začátku roku 2004 zahájil svou televizní reality show „The Apprentice“. V pořadu vystupovali soutěžící, kteří soutěžili o výhru v podobě smlouvy na propagaci jedné z Trumpových nemovitostí. Jeho sláva se celosvětově rozšířila a společnost Bayrock ji proměnila v marketingovou bonanzu. Odborníci na nemovitosti v New Yorku, kteří znají Trumpovu kariéru, tvrdí, že Bayrock byl pro něj rozhodujícím mostem k úspěchu, který mu vydržel až do poloviny roku 2000. Tehdy se úvěrové standardy natolik zhoršily - během mánie cenných papírů krytých hypotékami - že někteří američtí věřitelé byli ochotni s Trumpem znovu jednat. Společnost Bayrock prodala zadluženému magnátovi myšlenku na spuštění mezinárodního řetězce hotelů a kondominií se značkou Trump a byla ochotna mu poskytnout podíl na základním kapitálu - přibližně 10 %, které každý developer potřebuje k zajištění úvěru, řekl bývalý Trumpův partner FP. „Bayrock byl věrný voják, který mu přinášel obchody,“ řekl.



V tomto období se Trump Organization začala rozrůstat v globální továrnu na ochranné známky - ve formuláři pro zveřejnění informací Federální volební komise z roku 2015 nazval mnoho svých aktiv „Trump Marks“ -, která prosperovala především z licenčních poplatků, poplatků a nájmů z budov, golfových hřišť a dalších nemovitostí a produktů, na nichž měl Trump jen malý podíl kromě toho, že na ně umístil své jméno. Jak odhalil formulář pro zveřejnění volebních informací, mezi přibližně 500 korporacemi, trusty, společnostmi s ručením omezeným a dalšími sdruženími, v nichž Trumpovi zastávají pozice, je mnoho subjektů „Trump Marks“, od Baku v Ázerbájdžánu přes Dubaj a Toronto až po Katar. Z bývalého realitního magnáta se stal z velké části výběrčí poplatků za značku.



Podle jednoho z bývalých zaměstnanců firmy Bayrock peníze někdy pocházely ze zdrojů mimo Rusko a bývalé sovětské republiky, včetně obskurní islandské investiční banky FL Group. I tyto cesty však někdy vedly zpět do Ruska. V roce 2017 developer Jody Kriss, kterého si Sater najal, aby mu pomohl vést Bayrock, řekl Timothy O'Brienovi z agentury Bloomberg, co se stalo poté, co ho kontaktoval islandský konkurent FL Group, aby investoval do Bayrocku. Když Kriss s touto nabídkou přišel za Saterem a Arifem, řekli mu, že za islandskými bankami „stojí převážně ruské peníze“ - a oni museli vzít prostředky FL na obchody s Trumpem, protože FL byla podle O'Briena „blíže [Vladimiru] Putinovi“. (Kriss tuto výpověď FP potvrdil.) V roce 2007 FL Group investovala 50 milionů dolarů do několika projektů Bayrocku spojených s Trumpem, včetně projektu ve Whitestone v Queensu a Trump SoHo na Manhattanu. FL Group zanikla v roce 2014.



Kriss řekl O'Brienovi z agentury Bloomberg, že nakonec z Bayrocku odešel, protože nabyl přesvědčení, že firma je zástěrkou pro praní špinavých peněz.



Odkud přesně pocházely další peníze společnosti Bayrock, zůstává nejasné. Podle žaloby, kterou Kriss později podal na společnost Bayrock a která byla urovnána za nezveřejněnou částku, byly některé z nich údajně vyvedeny z chromového podniku rodiny Arifových v Kazachstánu. Malá developerská firma v Trump Tower dokázala nějakým způsobem najít finanční prostředky „měsíc po měsíci, po dobu dvou let, ve skutečnosti častěji, kdykoli společnosti Bayrock došla hotovost“, uvádí se v žalobě. Majitelé společnosti Bayrock se „zázračně objevovali s drátem ‚odněkud‘, který byl právě tak velký, aby společnost udrželi v chodu“. (Mluvčí společnosti Bayrock Angela Pruittová uvedla, že společnost se k tomu odmítla vyjádřit.)



Podle Trumpova formuláře pro zveřejnění informací Federální volební komise z roku 2015 byla jednou z velkých bank, která Trumpově organizaci nadále půjčovala peníze - v řádu stovek milionů dolarů - Deutsche Bank, největší německá banka. Byla hlavním věřitelem jedné z mála nových nemovitostí, které se Trumpovi podařilo postavit po jeho zkušenostech s dluhy z 90. let: 92patrového Trump International Hotel and Tower v Chicagu, který byl otevřen v roce 2008. Ale Deutsche Bank Trust Co. Americas později Trumpa zažalovala za nesplácení úvěrů na tento projekt (Trump podal protižalobu a věc byla urovnána). A i zde mohly být zapojeny ruské peníze, i když nemusely jít přímo Trumpovi: Federální vyšetřovatelé prověřují, zda Deutsche Bank neprodala některé z Trumpových hypoték nebo jiných úvěrů ruské státní rozvojové bance Vněšekonombank nebo jiným ruským bankám, uvedla koncem roku 2017 agentura Reuters. Deutsche Bank od roku 2000 úzce spolupracuje s ruskými státními institucemi a v roce 2015 byla ruská pobočka banky zapletena do ruského systému praní špinavých peněz v hodnotě 10 miliard dolarů; Deutsche Bank později podepsala souhlasné rozhodnutí a souhlasila se zaplacením pokuty ve výši 630 milionů dolarů.



Očekává se, že zákonodárci Demokratické strany, kteří se v lednu ujmou vedení sněmovního výboru pro zpravodajské služby, budou vyšetřovat vztahy mezi Trumpem a Deutsche Bank a mezi bankou a Ruskem. „Již dlouho existují věrohodná obvinění, pokud jde o využívání Trumpových nemovitostí k praní špinavých peněz ruskými oligarchy, zločinci a režimními kumpány,“ uvedli zákonodárci v dopise ministerstvu spravedlnosti z 13. března. Reprezentant Adam Schiff z Kalifornie, hlavní demokrat ve výboru Sněmovny reprezentantů pro zpravodajské služby a bývalý federální prokurátor, v nedávných rozhovorech pro The New Yorker a Meet the Press uvedl, že v rámci vyšetřování svého výboru plánuje vydat Deutsche Bank předvolání.



„Budeme se zabývat otázkou možného praní špinavých peněz ze strany Trump Organization a Deutsche Bank je jedním ze zřejmých míst, kde začít,“ řekl. Zpráva agentury Reuters z roku 2017, která se odvolává na veřejné dokumenty, rozhovory a firemní záznamy, rovněž zjistila, že nejméně 63 Rusů nebo osob s ruskou adresou koupilo nemovitosti v hodnotě téměř 100 milionů dolarů v sedmi luxusních budovách se značkou Trump na Floridě.



(Mluvčí Deutsche Bank Troy Gravitt ve svém prohlášení uvedl, že banka „bere své právní závazky vážně a je i nadále odhodlána spolupracovat při oprávněných vyšetřováních“. Na otázku, zda Mueller banku předvolal, se odmítl blíže vyjádřit).



Navzdory těmto finančním vazbám na Rusko, z nichž některé jsou dobře zdokumentované, Trump a jeho spolupracovníci tyto vztahy důsledně bagatelizují. „NEMÁM S RUSKEM NIC SPOLEČNÉHO - ŽÁDNÉ OBCHODY, ŽÁDNÉ PŮJČKY, NIC!“ Trump napsal na Twitteru několik dní před svou inaugurací. O měsíc později na otázku, zda někdo z poradců jeho kampaně měl kontakt s Ruskem, Trump odpověděl: „Ne. Nikdo, o kom bych věděl. ... S Ruskem nemám nic společného. Pokud je mi známo, žádná osoba, se kterou jednám, s ním nemá nic společného.“ A jeho tehdejší mluvčí Hope Hicksová řekla na rovinu: „Během kampaně nedošlo k žádné komunikaci mezi kampaní a jakýmkoli zahraničním subjektem.“



Během prezidentské kampaně v roce 2016, i když Trump a jeho obhájci - například Cohen - uváděli tato tvrzení, Cohen podle federálních vyšetřovatelů aktivně spolupracoval se Saterem na získání velkého obchodu s nemovitostmi v Moskvě. Trump však také tvrdil, že Satera téměř nezná. „Kdyby teď seděl v místnosti, opravdu bych nevěděl, jak vypadá,“ vypověděl Trump před dvěma lety ve videozáznamu výpovědi pro civilní soudní řízení. „Nejsem s ním tak dobře obeznámen.“ Na otázku agentury Associated Press ohledně Satera v roce 2015 Trump odpověděl: „Felix Sater, hochu, musím o tom vůbec přemýšlet. Nejsem s ním tak dobře obeznámen.“



Přesto je toto prohlášení zvláštní ve světle skutečnosti, že v oněch letech - v době, kdy Trumpovu kariéru částečně oživovala Saterova společnost Bayrock - nebyla Trump Organization příliš velká a Sater by patřil k několika málo lidem, kteří s ní úzce spolupracovali. „Lidé nechápou, jak malá Trump Organization byla. Opravdu mě překvapilo, jak málo lidí tam pracovalo. Možná 15 až 20,“ řekl Blair, Trumpův životopisec, který navštívil Trumpovy kanceláře asi půl tuctukrát od konce 80. do poloviny 90. let.



V rozhovoru pro ABC News v roce 2016 Trump skutečně připustil, že uzavřel jeden ruský obchod. „Primární věc, kterou jsem udělal s Ruskem, byl nákup domu v Palm Beach při bankrotu,“ řekl Trump. „Koupil jsem ho asi za 40 milionů dolarů. Prodal jsem ho za 100 milionů dolarů jednomu Rusovi.“ Tento prodej šestihektarového sídla v Palm Beach v roce 2008 ruskému miliardáři Dmitriji Rybolovlevovi údajně Muellerův tým také prověřuje. Trump tehdy tvrdil, že se mu podařilo dům za tak vysokou cenu převést během pouhých čtyř let díky rekonstrukci. Rozdíl v ceně byl však tak obrovský - zejména proto, že v době, kdy Trump v roce 2008 nemovitost Rybolovlevovi prodal, ceny nemovitostí v době finanční krize prudce klesaly -, že vedoucí demokrat v senátním finančním výboru, senátor Ron Wyden, požádal o prošetření tohoto prodeje.



„Tento obchod dodal Trumpovi tolik peněz, že je na něj téměř nutno pohlížet jako na příspěvek na volební kampaň nebo na nákup Donalda Trumpa,“ řekl D'Antonio. Začátkem letošního roku se kupující Rybolovlev objevil na odtajněném seznamu ruských oligarchů, neboli vlivných politiků a podnikatelů, kteří jsou považováni za blízké Putinovi, sestaveném americkým ministerstvem financí.



Dokonce i Trumpovi synové Donald junior a Eric přiznali, že Rusové dodávali Trump Organization velkou část jejího kapitálu.



V září 2008 na konferenci „Bridging U.S. and Emerging Markets Real Estate“ v New Yorku prezidentův nejstarší syn Donald ml. řekl: „Co se týče přílivu špičkových produktů do Spojených států, tvoří Rusové docela nepoměrný průřez mnoha našimi aktivy. Řekněme v Dubaji a určitě i v případě našeho projektu v SoHo a kdekoli v New Yorku. Vidíme, že z Ruska přichází hodně peněz.“ V roce 2014 jeho mladší bratr Eric - rovněž člen vedení Trump Organization - řekl známému sportovnímu spisovateli Jamesi Dodsonovi poté, co se ho ten zeptal, kde organizace bere peníze na nákup tolika golfových hřišť: „No, nespoléháme se na americké banky. Veškeré finanční prostředky, které potřebujeme, máme z Ruska.“ (V roce 2017, po zahájení Muellerova vyšetřování, Eric Trump tuto poznámku popřel).



Nejasné zůstává, zda byl Trump kompromitován nebo vydírán ruskou vládou. Není také jasné, zda podnikatelé jako Sater své vztahy s Putinem nepřeháněli a jaká přesně mohla být role ruského prezidenta v některém z těchto obchodních kontaktů s Trumpem. V listopadu 2015 Sater v e-mailu Cohenovi slíbil, že dokáže přimět „celý Putinův tým, aby se na moskevský obchod složil“, a to by zase vyzdvihlo Trumpovy obchodní schopnosti a umožnilo jeho zvolení. „Náš chlapec se může stát prezidentem USA a my to můžeme zinscenovat,“ napsal Sater. „Získám Putina do tohoto programu a my dosáhneme zvolení Donalda.“



K těmto dohodám však zjevně nedošlo. Na základě dosud známých důkazů nedošlo ani k žádnému setkání s Putinem. Přesto Lapidus, bývalý Trumpův dlouholetý architekt, uvedl, že byl zmaten, když Trump nejprve jako kandidát a poté jako prezident neustále namítal, že o Rusku nic neví a že se tam nepokoušel moc obchodovat. Lapidus uvedl, že sám Trump ho před dvěma desetiletími, v roce 1997, poslal do Moskvy, aby si prohlédl nemovitost, hotel Moskva - který byl postaven ve zdi Kremlu - a zvážil její koupi.



Z tohoto obchodu sešlo, stejně jako z toho v roce 2016. Nejde však ani tak o to, co Trump Organization dělala v Rusku - jak se ukázalo, kromě spoluvlastnictví soutěže Miss Universe toho moc nedělala -, ale spíše o to, co Rusové dělali pro Trumpa v Americe, řekl Lapidus. „Někde tam to quid quo pro být musí,“ řekl Lapidus. „Trump tady nemohl dostat peníze. Našel si Rusko a Rusové mu dali spoustu peněz. Musí dělat něco za něco. Je to prostě logické. Je to prostě příliš mnoho peněz.“

