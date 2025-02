Trump, bakterie a stůl: Příběh strachu a očisty v Oválné pracovně

21. 2. 2025 / Fabiano Golgo

Je dobře známo, že prezident Donald Trump je germofob. Jeho odpor k podávání rukou, neochota být v blízkosti kýchání, jeho viditelné nepohodlí při kašli někoho jiného -všechny tyto projevy jsou dobře zdokumentovány. Méně známé však je, do jaké míry tato posedlost čistotou sahá. Minulý týden jsme možná dostali novou odpověď. Dne 11. února přivedl Elon Musk svého čtyřletého syna X Æ A-12 na tiskovou konferenci v Oválné pracovně. Zatímco Musk a prezident diskutovali o plýtvání vládními prostředky a digitálních měnách, dítě - zvědavé, neposedné - dělalo to, co dělají všechny děti. Zkoumalo své okolí. Strčilo si prsty do nosu. A pak, podle neúprosného oka internetu, si možná utřelo ruku o jeden z nejslavnějších kusů nábytku na světě: tzv. Resolute Desk.





Reakce byla okamžitá. Ne ze strany Trumpa - alespoň ne veřejně - ale ze strany internetu, kde byl okamžik přehráván, analyzován a proměněn ve spektákl. Někteří se smáli, jiní se znechuceně odvraceli. Video se šířilo, doprovázené poznámkami o prezidentově nechuti ke špíně. O několik dní později přišlo oznámení. Dne 20. února Trump napsal na Truth Social:



„Prezident si po volbách může vybrat jeden ze sedmi stolů. Tento stůl, ‘C&O’, který je také velmi známý a používali ho například prezident George H.W. Bush a další, byl dočasně instalován v Bílém domě, zatímco Resolute Desk prochází lehkou renovací—velmi důležitou prací. Je to krásná, ale dočasná náhrada!“



Vyvstává otázka: šlo skutečně o běžnou údržbu, nebo o nevyhnutelnou reakci muže, který kdysi nazval podávání rukou „barbarským“? Vzhledem k Trumpovým známým zvykům - jeho úšklebkům na kýchající poradce, jeho pečlivému vyhýbání se sdíleným předmětům, jeho veřejným úvahám o hygieně - je těžké se ubránit dojmu, že stůl nebyl jen renovován, ale očištěn.



Jenže Trumpova germofobie není jen zvláštnost - je to okno do jeho psychiky. Pro něj není fyzický kontakt jen nepříjemný; je to hrozba. Podání ruky je invaze. Kýchání je útok. Neumyté dětské ruce na jeho stole nejsou jen špinavé - jsou kontaminující. V Trumpově vnímání světa je vše vnějším nebezpečím, plným neviditelných hrozeb, které se snaží prolomit jeho osobní pevnost.



Tento instinkt se neomezuje jen na hygienu. Odráží se v tom, jak vládne, jak jedná s lidmi, jak si konstruuje realitu. Stejně jako se vyhýbá bakteriím, vyhýbá se i empatii - protože soucítit znamená vpustit někoho dovnitř, učinit se zranitelným, riskovat dotek. I jeho jazyk tuto obavu odráží: oponente označuje za „nemocné“, kritiky za „poražené“, migranty za „vetřelce“. Vždy je tu něco cizího, co musí být vyhnáno, vyčištěno, udrženo v bezpečné vzdálenosti.



A tak je stůl - historický, symbolický, kdysi se ho dotýkaly ruce Lincolna, Roosevelta, Kennedyho - náhle příliš poskvrněný, než aby mohl zůstat na svém místě. Musí být odstraněn, očištěn a vrácen teprve tehdy, až bude jeho povrch znovu neposkvrněný.







