Rodina Bibasových tvrdí, že Netanjahu opustil jejich blízké

21. 2. 2025

Izraelská rodina Bibasových v pátek obvinila premiéra Benjamina Netanjahua, že během útoku Hamásu v roce 2023 neochránil jejich blízké a nepřivedl je domů



„Neexistuje žádné odpuštění za to, že jsme je 7. října opustili, a žádné odpuštění za to, že jsme je opustili v zajetí. Pane premiére Benjamine Netanjahu, v této bolestné chvíli jsme od vás nedostali omluvu,“ uvedl Ofri Bibas v prohlášení.



Dodala, že rodina stále čeká, až se dozví „osud“ své švagrové Širí Bibasové, a „neusiluje nyní o pomstu“.





Izrael tvrdí, že Hamás zavraždil nemluvňata Ariela a Kfiru Bibasovy „holýma rukama“.



IDF tvrdí, že teroristé z Hamásu zavraždili děti Ariela a Kfira Bibasovy „holýma rukama“ několik týdnů po jejich únosu 7. října 2023

„Můžeme potvrdit, že malý Kfir Bibas, kterému bylo pouhých 10 měsíců, a jeho starší bratr Ariel, kterému byly čtyři roky, byli oba brutálně zavražděni teroristy, když byli drženi jako rukojmí v Gaze nejpozději v listopadu 2023. Tyto dvě nevinné děti byly spolu se svou matkou Širí 7. října 2023 uneseny jako živá rukojmí z jejich domova,“ uvedl mluvčí IDF kontradmirál Daniel Hagari.



Hamás trvá na tom, že chlapci Bibasovi a jejich matka Šíri byli zabiti izraelským leteckým úderem. Podle Hadariho jsou však tato tvrzení lživá a Ariel a Kfir Bibasovi byli „chladnokrevně zavražděni“.

Izrael v sobotu propustí 602 vězňů v rámci výměny v Gaze, informuje agentura AFP.



Izrael v sobotu propustí z věznic 602 vězňů a zadržených osob v rámci výměny rukojmích a vězňů s Hamásem v rámci probíhající dohody o příměří v Gaze, uvedla skupina na obranu palestinských vězňů Klub vězňů.



Mezi propuštěnými je 445 osob z Gazy, které byly zatčeny po útoku Hamásu ze 7. října, jenž vyvolal poslední konflikt. Šedesát z nich si odpykává dlouholeté tresty, 50 doživotí a 47 bylo znovu zatčeno po výměně vězňů v roce 2011, uvedl pro agenturu AFP mluvčí nevládní organizace Amani Sarahneh.



Izrael požaduje navrácení Šírí Bibasové poté, co podle něj testy ukázaly, že jedno ze čtyř těl, které Hamás vydal, není ona





Hamás tvrdí, že ostatky Šírí Bibasové byly po leteckém útoku zřejmě smíchány s ostatními lidskými ostatky v troskách



Toto prohlášení přišlo poté, co Izrael uvedl, že jedno ze čtyř těl, které Hamás ve čtvrtek vrátil, nepatří rukojmímu Šírí Bibasové



IDF uvedly, že se jedná o „mimořádně závažné porušení“ již tak nejisté dohody o příměří.



Hamás odmítl Netanjahuovy „výhrůžky“, že se Hamasu pomstí poté, co ho obvinil z porušení příměří tím, že nevrátila rukojmí Šírí Bibasovou. Izraelští občané naléhají na Netenjahua, aby zapomněl na nesmyslnou pomstu a vyjednal propuštění rukojmích.



Hamás to uvedl ve svém prohlášení:



Odmítáme výhrůžky, které Benjamin Netanjahu vydal v rámci svých pokusů vylepšit si image.



Hnutí potvrdilo svou „vážnost a plnou oddanost“ svým povinnostem vyplývajícím z příměří a uvedlo, že nemá „žádný zájem na nedodržování nebo zadržování jakýchkoli těl“.



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu vyzval svět, aby odsoudil to, co označil za „strašlivé vraždy“ dvou dětí z Bibasu, jejichž těla Hamás předal v rámci dohody o příměří v Gaze. Hamás však tvrdí, že děti - spolu s jejich matkou - byly zabity při izraelském leteckém útoku na Gazu.



Šéfka Sinn Fein bude kvůli Gaze bojkotovat akce ke Dni svatého Patrika v USA



Mary Lou McDonaldová, předsedkyně Sinn Fein, a první ministryně Michelle O'Neillová prohlásily, že se po Trumpově výzvě k vyhoštění Palestinců z Gazy oslav nezúčastní.



Vysocí představitelé Sinn Fein obvykle každoročně cestují do Ameriky na akce ke Dni svatého Patrika.



V posledních dnech jsem o této otázce hluboce přemýšlela a naslouchala mnoha hlasům uvnitř Sinn Fein i mimo něj. Rozhodla jsem se, že se letošní akce v Bílém domě nezúčastním, abych se zásadně postavila proti výzvě k masovému vyhnání palestinského lidu z Gazy, což je něco, co podle mého názoru vyžaduje vážný nesouhlas a námitky.



S rostoucím znepokojením jsem sledovala, co se děje na místě v Gaze a na Západním břehu Jordánu, a stejně jako mnoho dalších Irů jsem s hrůzou naslouchala výzvám prezidenta Spojených států k masovému vyhnání palestinského lidu z jeho domovů a k trvalému zabrání palestinské půdy.



Je také na nás, abychom upřímně mluvili a jednali, když se domníváme, že se americká administrativa mýlí, v případě Palestiny až katastrofálně.



O'Neillová konstatovala, že Trumpovy výroky, že plánuje „násilně vyhnat palestinský lid z Gazy nelze ignorovat“.



Na Twitteru uvedla, že bude „pokračovat ve spolupráci s vysokými představiteli USA ve prospěch míru a hospodářského růstu“.



„Až se nás v budoucnu naše děti a vnuci zeptají, co jsme dělali, zatímco palestinský lid snášel nepředstavitelné utrpení, řeknu, že jsem stála pevně na straně lidskosti,“ dodala.





Ministr zdravotnictví palestinské samosprávy Majed Abu Ramadan v pátek oznámil, že v sobotu bude v Gaze zahájeno třetí kolo očkovací kampaně proti dětské obrně, informuje tisková agentura Wafa.



Ministr ve svém prohlášení zdůraznil úlohu ministerstva zdravotnictví při vedení národní zdravotnické iniciativy zaměřené na ochranu palestinských dětí před šířením dětské obrny.











Hamás oznámil jména šesti rukojmích, kteří mají být v sobotu propuštěni









Zdroj v angličtině ZDE

Hamás oficiálně oznamuje, že zítra propustí rukojmí Tala Šochama, Omera Šem-Tova, Eliju Cohena, Omera Wenkerta, Averu Mengistu a Hišama al-Sajeda.Al-Sayed a Mengistu byli v Gaze zajati více než deset let. Ostatní byli uneseni 7. října 2023.Mezinárodní záchranný výbor (IRC) varuje, že životně důležitá pomoc pro děti na Západním břehu Jordánu je zmařena rostoucím násilím v regionu.Od doby, kdy vstoupilo v platnost příměří v Gaze, zemřelo na Západním břehu více než 200 dětí. Podle IRC jde o nejvyšší počet úmrtí dětí za poslední roky. „Tento nárůst násilí způsobuje hluboké trauma a brání IRC a partnerům reagovat na rostoucí potřeby v Džaninu, jedné z nejhůře postižených oblastí,“ uvádí se v prohlášení.IRC spolupracuje s palestinskou organizací Teacher Creativity Center (TCC) na podpoře dětí postižených pokračujícím násilím v regionu. „Pokračující vojenské operace, včetně leteckých úderů, však zničily infrastrukturu a téměř znemožnily bezpečné poskytování těchto životně důležitých služeb,“ dodalo prohlášení.Organizace uvádí, že navzdory příměří zůstává 658 000 dětí školního věku v Gaze a na celém Západním břehu Jordánu bez formálního vzdělání, přičemž téměř 90 % škol je zničeno, poškozeno nebo využíváno jako úkryty.Zoe Danielsová, ředitelka IRC na okupovaném palestinském území, řekla: „Zatímco v Gaze panuje křehké příměří, děti na Západním břehu čelí stále většímu násilí, vysídlení a hlubokým traumatům. Místa, která je mají chránit a podporovat - školy, bezpečné prostory, základní služby - jim mizí před očima.“Daniels dodal, že vzdělávání je univerzálním právem a musí pokračovat i během konfliktu. „Civilisté, školy a kritická infrastruktura nesmí být nikdy cílem. Mezinárodní společenství musí zakročit, pohnat odpovědné osoby k odpovědnosti a přijmout naléhavá opatření, aby se zabránilo dalším škodám.“Červený kříž je „znepokojen a nespokojen“ se způsobem, jakým Hamás provádí operace propouštění rukojmích, sdělil v pátek agentuře Reuters poté, co izraelská armáda uvedla, že jedno z vrácených těl nepatří žádnému z rukojmích zadržovaných v Gaze.Dvě ze čtyř těl předaných ve čtvrtek byla identifikována jako nemluvně Kfir Bibas a jeho čtyřletý bratr Ariel, zatímco třetí tělo, které mělo patřit jejich matce Širí, se neshodovalo s žádným rukojmím a zůstalo neidentifikováno, uvedla armáda.„MVČK se nepodílí na třídění, prohlídce nebo ohledání zemřelých - to je v kompetenci stran konfliktu,“ uvedl v pátečním prohlášení a zároveň vyjádřil znepokojení nad tím, že propouštění neprobíhalo v soukromí a důstojným způsobem.Klíčovým bodem programu bude alternativní plán k návrhu prezidenta Donalda Trumpa na americkou kontrolu území a vyhoštění Palestinců. Nepřekvapí, že proti Trumpovým polovičatým nápadům pro tento region se všeobecně staví arabské země, ale neshody přetrvávají v otázce, kdo by měl mít Gazu na starosti a dohlížet na její obnovu.„Nacházíme se ve velmi důležitém historickém bodě arabsko-izraelského nebo izraelsko-palestinského konfliktu..., kdy by potenciálně Spojené státy pod Trumpovým vedením mohly na místě vytvořit nové skutečnosti, které jsou nezvratné,“ řekl Andreas Krieg, expert z King's College London.Trump vyvolal celosvětové pobouření, když navrhl, aby Spojené státy „převzaly pásmo Gazy“ a přesídlily jeho více než dva miliony obyvatel do Egypta a Jordánska.Izrael po 15 měsících bombardování učinil Gazu prakticky neobyvatelnou, přičemž OSN odhaduje, že obnova bude stát více než 40 miliard dolarůHamás mezitím vyzval Arabskou ligu, aby ho podpořila v tom, aby si udržel kontrolu nad Gazou před diplomatickým summitem v Rijádu.Asistent generálního tajemníka Ligy arabských států Hossam Zaki údajně navrhl, aby se Hamás vzdal moci v Gaze v zájmu palestinského lidu.V pátečním prohlášení Hamás uvedl:"Během různých dialogů, zejména s našimi bratry v Egyptě, jsme prokázali maximální flexibilitu při formulování politických a správních přístupů k řízení pásma Gazy, včetně dohody o vytvoření vlády národní shody.Potvrzujeme, že Hamás bude i nadále klást nejvyšší zájem palestinského lidu do středu všech svých rozhodnutí týkajících se situace v pásmu Gazy po válce, a to v rámci národního konsensu a bez jakéhokoli vměšování okupace nebo Spojených států.Vyzýváme rovněž Ligu arabských států, aby tento postoj podpořila a nedovolila přijetí žádných projektů, které by ohrozily arabský systém národní bezpečnosti."Celé čtvrti jsou údajně v troskách a největší škody nesou malé podniky a obytné nemovitosti, včetně Sdružení pro rehabilitaci zdravotně postižených Nour Šams, které v táboře a ve městě poskytuje důležité humanitární a sociální programy pro zdravotně postižené.Celé domy byly také srovnány se zemí ve zjevné snaze vybudovat v uprchlickém táboře silnici.Ve východní čtvrti města Tulkarm izraelské síly demolovaly a obsadily obytné budovy a přeměnily je na vojenská stanoviště.