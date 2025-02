Trumpova administrativa nařídila Pentagonu, aby naplánoval rozsáhlé rozpočtové škrty

21. 2. 2025

čas čtení 8 minut

Ministr obrany Pete Hegseth nařídil vedoucím představitelům v Pentagonu a v celé americké armádě, aby vypracovali plány na snížení obranného rozpočtu o 8% v každém z příštích pěti let, podle memoranda získaného The Washington Post a úředníky obeznámenými s touto záležitostí – pozoruhodný návrh, který jistě narazí na vnitřní odpor a ostrou opozici obou stran v Kongresu, píší Dan Lamothe, Alex Horton a Hannah Natanson. Ministr obrany Pete Hegseth nařídil vedoucím představitelům v Pentagonu a v celé americké armádě, aby vypracovali plány na snížení obranného rozpočtu o 8% v každém z příštích pěti let, podle memoranda získaného The Washington Post a úředníky obeznámenými s touto záležitostí – pozoruhodný návrh, který jistě narazí na vnitřní odpor a ostrou opozici obou stran v Kongresu,

Hegseth nařídil, aby navrhované škrty byly vypracovány do pondělí, uvádí se v memorandu, které je datováno úterým a obsahuje seznam 17 kategorií, které chce Trumpova administrativa ze škrtů vyjmout. Mezi nimi: operace na jižní hranici USA, modernizace jaderných zbraní a protiraketové obrany a akvizice ponorek, jednosměrných útočných dronů a další munice.

Salesses, vysoký představitel Pentagonu, ve svém prohlášení uvedl, že ušetřené peníze by mohly být "přeskupeny" na zaplacení nových priorit v Trumpově administrativě, včetně "Železné kopule pro Ameriku", což je slogan prezidenta Donalda Trumpa pro expanzivní systém protiraketové obrany.

Tato částka by mohla v rozpočtu na příští rok dosáhnout 50 miliard dolarů, řekl. Rozpočet Pentagonu na rok 2025 je asi 850 miliard dolarů, přičemž na Capitol Hill panuje široká shoda, že rozsáhlé výdaje jsou nezbytné k odstrašení hrozeb, které představují zejména Čína a Rusko. Pokud by byly škrty přijaty v plném rozsahu, znamenaly by desítky miliard dolarů v každém z příštích pěti let.

Rozpočtová směrnice následuje po samostatném příkazu Trumpovy administrativy, který požaduje seznamy tisíců zaměstnanců ministerstva obrany ve zkušební době, kteří mají být tento týden propuštěni. Na toto úsilí dohlíží ministerstvo vládní efektivity miliardáře Elona Muska jako součást jeho širší demontáže federální byrokracie.

Dohromady se tyto dvě snahy rovnají tvrdému útoku na největší vládní ministerstvo, které má více než 900 000 civilních zaměstnanců, z nichž mnozí jsou vojenští veteráni. Zkušební doba na ministerstvu obrany může trvat jeden až tři roky, v závislosti na pozici, a může zahrnovat zaměstnance, kteří přešli z jedné práce do druhé.

John Ullyot, mluvčí Pentagonu, v prohlášení uvedl, že Hegseth nařídil představitelům obrany, aby vyhodnotili zkušební pracovní sílu, s již učiněným rozhodnutím, že "někteří civilní zaměstnanci ve zkušební době budou v blízké budoucnosti vyřazeni ze služby". "Není ve veřejném zájmu zadržovat jednotlivce, jejichž příspěvky nejsou kriticky důležité," řekl Ullyot.

Ve středu lidé obeznámení s aktivitami DOGE uvedli, že Národní bezpečnostní agentura (NSA) poskytla Pentagonu seznam obsahující zhruba 4 000 identifikačních čísel zaměstnanců v podmínce, což představuje zhruba 10 % civilní pracovní síly špionážní služby, ačkoli se očekává, že manažeři budou mít volnost při zvažování rolí a výkonu lidí při určování, kdo by měl být propuštěn.

Pentagon také dohlíží na asi 1,3 milionu členů aktivní služby a téměř 800 000 dalších, kteří jsou v Národní gardě a záloze, ale Trumpova administrativa prozatím vyňala příslušníky služby ze svých rozsáhlých rozpočtových škrtů. Hegseth se ve svém úterním memorandu snažil vykreslit navrhované škrty jako rozšíření Trumpovy politiky "mír prostřednictvím síly", a to navzdory obratu od prezidentovy minulé praxe rozšiřování vojenských výdajů a vychvalování těchto snah.

Republikáni, včetně Hegsetha, strávili roky kritikou demokratů za to, že neutrácejí dost na národní obranu. "Čas na přípravu skončil – musíme naléhavě jednat, abychom oživili válečnický étos, znovu vybudovali naši armádu a obnovili odstrašení," napsal Hegseth v memorandu. "Náš rozpočet poskytne zdroje pro bojovou sílu, kterou potřebujeme, zastaví zbytečné výdaje na obranu, odmítne nadměrnou byrokracii a povede k proveditelným reformám, včetně pokroku v auditu."

Navrhované škrty, pokud budou přijaty, by znamenaly největší snahu o zkrocení výdajů Pentagonu od roku 2013, kdy vstoupily v platnost Kongresem nařízené rozpočtové škrty známé jako sekvestrace. Tyto škrty byly v té době vnímány jako krize v Pentagonu a stávaly se stále méně populárními u republikánů i demokratů, protože byly zřejmé jejich dopady na schopnost armády cvičit se a být připravena na válku.

Memorandum, o kterém jako první informoval The Post, bylo označeno jako "CUI" – kontrolované neutajované informace. Bylo zasláno vysokým představitelům Pentagonu, nejvyšším vojenským velitelům a ředitelům mnoha obranných agentur.

Bloomberg News v pátek informovaly o Hegsethových zamýšlených škrtech, ještě předtím, než bylo memorandum rozesláno úředníkům Pentagonu. Ve svém memorandu Hegseth uvedl, že žádost o navrhované škrty představuje "přehodnocení" rozpočtu Pentagonu. Odvětví služeb, napsal, by měla financovat to, co potřebují pro "válečné tempo", a finančně to kompenzovat omezením "položek s nízkým dopadem", jako jsou programy diverzity, rovnosti a inkluze (DEI) a studie změny klimatu.

Mezi 17 kategoriemi, které nemusí být ovlivněny, jsou operace zaměřené na boj s nadnárodními zločineckými organizacemi na západní polokouli, audit Pentagonu a program "kolaborativních bojových letadel", který se snaží spárovat bezpilotní letadla s těmi, která stále nesou piloty. Stavba "spustitelných" válečných lodí je prioritou, uvádí se v memorandu, i když nespecifikuje, jaký druh plavidel administrativa upřednostňuje.

Hegsethova směrnice také upřednostňuje vojenské stavební projekty v Pacifiku, kde Trumpova administrativa – stejně jako Bidenova administrativa – považuje Čínu za hlavního rivala Spojených států. Seznam je pozoruhodný i tím, co vynechává. I když výslovně schvaluje "financování podpůrných agentur" pro Indo-pacifické velitelství a Severní velitelství, které dohlíží na obranu vlasti, nerozšiřuje podobný význam na několik dalších hlavních geografických velitelství.

Patří mezi ně evropské velitelství, které hrálo hlavní roli při dohledu nad americkou podporou Ukrajině během její tříleté války s Ruskem; Ústřední velitelství, které řídí operace na Blízkém východě; a Velitelství pro Afriku, které řídí síly několika tisíc amerických vojáků rozmístěných po celém kontinentu.

Ignorování evropského velení jistě přitáhne pozornost v zámoří, kde Hegseth minulý týden opakovaně vyzýval spojence v NATO, aby dělali více pro udržení své vlastní obrany. V návaznosti na Trumpa řekl, že evropské země by měly vynakládat 5 % svého hrubého domácího produktu na obranu. Během cesty odmítl přímo odpovědět na otázku, zda by Spojené státy měly udělat totéž. "Minimálně bychom neměli jít pod 3 %," řekl Hegseth 12. února v německém Stuttgartu. "Vím, že to je názor, který prezident sdílí." Dodal, že "každý ministr obrany by lhal, kdyby řekl, že nechce víc".

Hegseth tehdy dodal, že "žijeme ve fiskálně omezených časech," a zmínil americký státní dluh ve výši více než 36 bilionů dolarů. Slíbil, že bude spolupracovat se zákonodárci a řekl, že Trump "určí cestu k zajištění toho, aby vojáci měli zdroje, které potřebují, a abychom skutečně přebudovali naši armádu, stejně jako to udělal prezident Trump v prvním funkčním období".

Počáteční reakce na návrh rozpočtových škrtů zahrnovaly opatrnost i znepokojení. Na Wall Street se propadly akcie společností Palantir, Lockheed Martin a několika dalších významných dodavatelů obrany poté, co The Post zveřejnil zprávy o Hegsethově direktivě. Senátor Jack Reed z Rhode Islandu, přední demokrat v senátním výboru pro ozbrojené služby, řekl, že takové rozpočtové škrty by byly "ukvapené", "nevybíravé" a "zradily by naše vojenské síly a jejich rodiny a učinily Ameriku méně bezpečnou".

"Jsem plně pro škrtání v programech, které nefungují, ale tento návrh je hluboce zavádějící," řekl Reed. "Uspěchaná, svévolná strategie ministra Hegsetha by měla negativní dopady na naši bezpečnost, ekonomiku a průmyslovou základnu." Mluvčí předsedy Výboru pro ozbrojené služby, republikánský senátor za Missouri Roger Wicker., neodpověděl na žádost o komentář.

Zdroj v angličtině: ZDE

0