Přijmout rychle americké vědce!!

20. 2. 2025

Co Evropa musí udělat hned teď:



Učinit to nesmérně lehké pro americké vědce, aby dostali dlouhodobá vstupní víza, vytvořit co největší množství dalších výzkumných míst v klíčových oblastech, vytvořit nové, velkomyslné vědecké a výzkumné fondy. Lidé v USA TEĎ přicházejí o svá místa. Přivítejme je HNED TEĎ!

