Bývalý americký velvyslanec: Trump pomáhá Rusku realizovat "Stalinův sen" o rozdělení NATO

21. 2. 2025

čas čtení 2 minuty

Americký prezident Donald Trump svou politikou vůči Ukrajině pomáhá naplňovat "sen" sovětského diktátora Stalina, řekl bývalý americký velvyslanec v Japonsku Rahm Emanuel. "Rozštěpení NATO a rozvrácení Severoatlantické aliance... "Od dob Josifa Stalina to byl jediný cíl a americký prezident splnil Stalinův hýčkaný sen," řekl Emanuel. Podle něj současná americká administrativa slouží "všem cílům ruské zahraniční politiky", včetně souhlasu s bilaterálními jednáními s Moskvou. "Kdybych byl Evropan, řekl bych: 'Skvělé, přicházíme. Sedneme si k jednacímu stolu." Protože tým Spojených států potřebuje dohled dospělých," řekl bývalý americký diplomat. Americký prezident Donald Trump svou politikou vůči Ukrajině pomáhá naplňovat "sen" sovětského diktátora Stalina, řekl bývalý americký velvyslanec v Japonsku Rahm Emanuel. "Rozštěpení NATO a rozvrácení Severoatlantické aliance... "Od dob Josifa Stalina to byl jediný cíl a americký prezident splnil Stalinův hýčkaný sen," řekl Emanuel. Podle něj současná americká administrativa slouží "všem cílům ruské zahraniční politiky", včetně souhlasu s bilaterálními jednáními s Moskvou. "Kdybych byl Evropan, řekl bych: 'Skvělé, přicházíme. Sedneme si k jednacímu stolu." Protože tým Spojených států potřebuje dohled dospělých," řekl bývalý americký diplomat.

První oficiální rozhovory mezi Ruskem a Spojenými státy po třech letech se konaly 18. února v hlavním městě Saúdské Arábie, Rijádu. Ještě před zasedáním se země EU dožadovaly pozvání k jednání o mírovém urovnání vojenského konfliktu na Ukrajině. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov, který vedl ruskou delegaci, po jednání řekl, že Trump je "jediným" západním politikem, který chápe důvod, proč Kreml rozpoutal válku proti Ukrajině. Podle něj ruská armáda napadla sousední stát kvůli "vtažení Ukrajiny do NATO". Rozhovorům předcházel telefonický rozhovor mezi Trumpem a ruským prezidentem Vladimirem Putinem, během kterého ruský prezident Vladimir Putin prohlásil, že je třeba odstranit "základní příčinu" vojenského konfliktu. Poté Trump obvinil předchozího prezidenta Joea Bidena, že slíbil, že pozve Kyjev do NATO. "Neměl to říkat. Jakmile to řekl, řekli: "Víte co? Nyní bude válka," vysvětlil Trump a dodal, že Moskva nedovolí Kyjevu vstoupit do Severoatlantické aliance.

Navzdory těmto prohlášením Trumpova administrativa zvažuje automatické přijetí Ukrajiny do NATO, pokud Rusko poruší podmínky budoucí mírové dohody, řekli NBC News lidé obeznámení s touto záležitostí. Podle nich to může být jedna z bezpečnostních záruk, na jejichž poskytnutí Kyjev trvá. Tato možnost je také zaměřena na odstranění jedné z "klíčových obav" Ukrajiny a Evropské unie – že Rusko využije příměří k přeskupení a přípravě nového útoku.

Zdroj v angličtině: ZDE

0