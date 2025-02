Evropská unie připravuje největší balík pomoci pro Ukrajinu od začátku války, za 6 miliard eur

21. 2. 2025

čas čtení 2 minuty

Země EU plánují poskytnout Ukrajině balík vojenské pomoci v hodnotě nejméně 6 miliard eur. Finanční prostředky budou použity na posílení strategické pozice Kyjeva před zahájením jednání s Ruskem. Očekává se, že balík bude zahrnovat širokou škálu vojenské podpory, od dodávky 1,5 milionu dělostřeleckých granátů až po moderní systémy protivzdušné obrany. Mohlo by se jednat o jeden z největších balíků vojenské pomoci EU od začátku totální ruské invaze. Očekává se, že plán pomoci bude představen během symbolické návštěvy evropských představitelů v Kyjevě, která je naplánována na 24. února. Země EU plánují poskytnout Ukrajině balík vojenské pomoci v hodnotě nejméně 6 miliard eur. Finanční prostředky budou použity na posílení strategické pozice Kyjeva před zahájením jednání s Ruskem. Očekává se, že balík bude zahrnovat širokou škálu vojenské podpory, od dodávky 1,5 milionu dělostřeleckých granátů až po moderní systémy protivzdušné obrany. Mohlo by se jednat o jeden z největších balíků vojenské pomoci EU od začátku totální ruské invaze. Očekává se, že plán pomoci bude představen během symbolické návštěvy evropských představitelů v Kyjevě, která je naplánována na 24. února.

Diplomaté zdůraznili, že částka 6 miliard eur je považována za výchozí bod. Celkové náklady by se mohly zvýšit na 10 miliard eur nebo i více, protože země EU budou nadále analyzovat své možnosti, aby určily, jaké zdroje lze na Ukrajinu poslat. Kromě toho mohou členské státy bloku přispívat jak materiálními, tak finančními zdroji a velikost finančního příspěvku bude záviset na jejich hrubém národním důchodu, uvedl jeden ze zdrojů.

Příprava takto rozsáhlého balíku bude důkazem odhodlání EU podpořit Ukrajinu, zejména na pozadí bilaterálních jednání mezi Spojenými státy a Ruskem o ukončení války na Ukrajině, na která nebyli pozváni ukrajinští a evropští zástupci. Zvýšená vojenská podpora umožní Ukrajině doplnit své ozbrojené síly, účinně čelit ruským útokům na frontové linii a zajistit, aby její města byla chráněna před leteckými údery. Zároveň se tím posílí pozice EU, která se chce jednání zúčastnit.

O podrobnostech evropského balíku pomoci se však stále diskutuje a zatím není jasné, zda se podaří dosáhnout konsensu mezi všemi členy EU. Jeden diplomat poznamenal, že Maďarsko pravděpodobně vyjádří nesouhlas, takže jednomyslný souhlas je nepravděpodobný.

Dne 18. února se v Rijádu uskutečnily první rozhovory mezi delegacemi Ruska a Spojených států od začátku války na Ukrajině. Země se shodli na tom, že budou pokračovat v diskusi o otázkách řešení konfliktu a zlepšení bilaterálních vztahů.

Evropští politici se obávají, že po skončení války Spojené státy učiní EU odpovědnou za zajištění bezpečnosti podél demarkační linie. To by mohlo vést k výrazně větší finanční zátěži, než jsou současné náklady na podporu Ukrajiny, píší Financial Times s odvoláním na své zdroje.

Zdroj v angličtině: ZDE

0