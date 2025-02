Papež František je nyní v kritickém stavu po respirační krizi, sděluje Vatikán

22. 2. 2025

Pontifik je v nemocnici kvůli komplexní plicní infekci a byl mu podáván vysoký průtok kyslíku a krevní transfuze



Vatikán uvedl, že papež František je v kritickém stavu poté, co prodělal dlouhou astmatickou respirační krizi, která vyžadovala vysoké průtoky kyslíku.



Vatikán v sobotu uvedl, že František dostal transfuze krve poté, co testy prokázaly stav spojený s anémií. Osmaosmdesátiletý papež je již týden v nemocnici s komplexní plicní infekcí.



V prohlášení se uvádí, že „Svatý otec je nadále čilý a den strávil v křesle, i když s většími bolestmi než včera. V současné době je prognóza rezervovaná.“



Již dříve lékaři uvedli, že František trpí zápalem plic a komplexní infekcí dýchacích cest a jeho zdravotní stav zůstává neurčitý. Očekává se, že v nemocnici zůstane ještě nejméně týden.



František, který trpí chronickým onemocněním plic, byl 14. února přijat do římské nemocnice Gemelli poté, co se mu týden zhoršoval zánět průdušek.



Lékaři nejprve diagnostikovali komplexní virovou, bakteriální a plísňovou infekci dýchacích cest a poté nástup zápalu plic v obou plicích.



Předepsali mu „absolutní klid“ a kombinaci kortizonu a antibiotik spolu s doplňkovým kyslíkem, když ho potřebuje.



Doktor Sergio Alfieri, vedoucí lékařského a chirurgického oddělení nemocnice Gemelli, uvedl, že největší hrozbou, které František čelí, je, že některé z mikrobů, které se nacházejí v jeho dýchacím systému, přejdou do krevního oběhu a způsobí sepsi. Toto onemocnění může vést k selhání orgánů a smrti.





„Ví, že je v nebezpečí,“ dodal Alfieri. „A řekl nám, abychom to předali.“



