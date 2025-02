Trump dokáže kopat do slabých, Rusku jenom posluhuje a nic od něj nedostane

19. 2. 2025 / Boris Cvek

Myslím, že je bohužel v Trumpově moci dát Ukrajinu Moskvě. A zjevně pro to dělá všechno. Ukrajina si podle něj tu válku začala sama, neměla se bránit, nemá co dělat u jednacího stolu, za vojenskou pomoc USA má zaplatit nehoráznou cenu. Mimochodem připomenu, že Švédsko nedávno na Ukrajinu poslalo vojenskou pomoc zcela zdarma, bez podmínek. No jo, to je ten zelený, zcela progresivistický stát plný migrantů a sezdaných homosexuálních párů.

Ale zpět k tématu. Co Trump udělat nemůže, to je donutit Rusko k dohodě. Pokud by totiž naštval Putina, nebude moci dosáhnout rychlého konce války. A on rychlý konec války potřebuje, aby se tím mohl chlubit. Je ale v Putinově zájmu, aby se Trump mohl chlubit mírem? Docela o tom pochybuji.

Už dnes se Trump dostává do situace neúspěchu. Dokázal sice v Evropě vyvolat chaos ohledně tzv. mírových sil, které zatím vůbec nemají byť jen obrys něčeho reálného, na druhou stranu od Ruska nedostal nic. Dokáže být tvrdý vůči Kanadě, Dánsku, EU, a hlavně vůči Ukrajině (čím slabší oběť, tím lépe se Trumpovi do ní kope), ale vůči Rusku vůbec ne.

Trump může mít stále větší problém ukázat, že jeho ruce nejsou prázdné. On by potřeboval samozřejmě mnohem více, něco světodějného, spektakulárního. Putin mu to ale může velmi snadno překazit.

Bude pokračovat ve vraždění na Ukrajině, vychutnávat si bezmocnost Evropy a Trumpovu poddajnost, která mu podá Ukrajinu na stříbrném podnose. Možná to bude „mír“, na nějakou dobu, ale nebude to dohoda. Proč by se měl na něčem dohodnout?

Občas vypustí nějaké to slůvko, třeba že je ochoten jednat s Ukrajinou, vychutná si ten povyk okolo, ale hlavně bude sklízet plody situace v podobě pádu Ukrajiny a nového obrazu Ruska, které přece válku nezačalo, není odpovědné za vraždění lidí na Ukrajině, obrazu Ruska, s nímž se vyjednává a které si diktuje podmínky.

Reparace za škody na Ukrajině? Válečné zločiny? Kdepak, o tom už nikdo nemluví. Reparace má přece platit Ukrajina Spojeným státům za jejich vojenskou pomoc.







