Stav a životaschopnost ruského jaderného arzenálu v roce 2025

20. 2. 2025

Plutoniové rozbušky časem degradují a obecně je třeba je každých 10 až 15 let vyměnit, což znamená, že Rusko od rozpadu Sovětského svazu pravděpodobně prošlo nejméně dvěma úplnými cykly jejich obnovy. To znamená, že ačkoli ztráta zkušeností s výrobou hlavic z dob studené války je pravděpodobně zjevná, znalosti byly pravděpodobně předány do jisté míry efektivně. Navíc, ačkoli renovace šachet vyžaduje přesné výrobní techniky, není nutně závislá na západních přesných výrobních nástrojích, protože nevyžaduje rozsáhlou průmyslovou výrobu.

Neschopnost Ruska uvést do provozu svou novou generaci ICBM - nebo dokonce dosáhnout významného pokroku za tak dlouhou dobu poukazuje na systémové problémy v ruském obranném průmyslu, zejména na nedostatek odborných znalostí v oblasti vývoje a výroby ICBM. Tato zpoždění by mohla ve střednědobém až dlouhodobém horizontu zvýšit tlak na stárnoucí ruský arzenál.

U nestrategických nebo taktických nosičů jaderných hlavic jsou vyhlídky pro Rusko méně katastrofální. Válka na Ukrajině ukázala, že Rusko umí vyrábět balistické rakety krátkého doletu a rakety s plochou dráhou letu ve velkém množství a tyto systémy by mohly sloužit jako životaschopné nosiče jaderných hlavic v případě mimořádných událostí v Evropě, ačkoli by nemohly ohrozit cíle v USA.

Co to znamená pro budoucnost ruského jaderného odstrašení? Dostupné údaje jsou nedostatečné k tomu, aby bylo možné činit přesná tvrzení o robustnosti ruského jaderného arzenálu. Ti, kdo tvrdí, že Rusko již neudržuje funkční odstrašující prostředek, extrapolují na základě omezených informací a taková tvrzení nejsou oprávněná.

Za druhé, z politického hlediska bude Rusko muset najít odpovědi na tyto výzvy, zejména pokud jde o jeho strategické odstrašení. Jednou z možných reakcí by mohlo být rozšíření úlohy jeho nestrategického jaderného arzenálu. Nepřekvapilo by mě proto, kdyby budoucí ruské politické dokumenty mohly tvrdit, že nestrategické jaderné zbraně by již neměly plnit pouze funkci řízení eskalace, jak je tomu v současnosti, ale měly by hrát také roli při cílení protihodnoty - přímých úderech na evropská města. Rusko se tak může snažit nahradit některé funkce svého strategického jaderného odstrašení, zejména pokud se bude nadále zhoršovat jeho schopnost udržovat věrohodné síly mezikontinentálních balistických střel.