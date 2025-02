Trump obviňuje Ukrajinu z války s Ruskem, prý se mohla dohodnout

19. 2. 2025

čas čtení 6 minut



Trup vrací úder Ukrajině, která si stěžuje, že byla vynechána z jednání mezi USA a Ruskem, a říká, že měla roky na to, aby uzavřela dohodu „bez ztráty velké části území"



Prezident Donald Trump kritizoval Volodymyra Zelenského a prohlásil, že je „zklamán“ tím, že si ukrajinský vůdce stěžoval, že byl vynechán z rozhovorů mezi USA a Ruskem o ukončení války na Ukrajině.



Trump také obviňuje Kyjev z invaze Moskvy na Ukrajinu - i když řekl, že si je jistější dohodou o ukončení války po jednáních mezi USA a Ruskem - a prohlásil, že Ukrajina mohla „uzavřít dohodu“, která by zabránila válce.



„Jsem velmi zklamán, slyšel jsem, že jsou naštvaní, že nemají místo (na jednáních),“ řekl Trump novinářům ve svém letovisku Mar-a-Lago na Floridě, když byl dotázán na ukrajinskou reakci. Americký prezident řekl, že „poloviční“ vyjednavač mohl zajistit urovnání již před lety „bez ztráty velké části území“. Prezident Donald Trump kritizoval Volodymyra Zelenského a prohlásil, že je „zklamán“ tím, že si ukrajinský vůdce stěžoval, že byl vynechán z rozhovorů mezi USA a Ruskem o ukončení války na Ukrajině.Trump také obviňuje Kyjev z invaze Moskvy na Ukrajinu - i když řekl, že si je jistější dohodou o ukončení války po jednáních mezi USA a Ruskem - a prohlásil, že Ukrajina mohla „uzavřít dohodu“, která by zabránila válce.„Jsem velmi zklamán, slyšel jsem, že jsou naštvaní, že nemají místo (na jednáních),“ řekl Trump novinářům ve svém letovisku Mar-a-Lago na Floridě, když byl dotázán na ukrajinskou reakci. Americký prezident řekl, že „poloviční“ vyjednavač mohl zajistit urovnání již před lety „bez ztráty velké části území“.





„Dnes jsem slyšel, 'aha, no, my jsme nebyli pozváni'. No, vždyť jste tam byli tři roky .... Neměli jste si s tím vůbec začínat. Mohli jste se dohodnout,“ řekl.





Rozhovory „probíhají mezi zástupci Ruska a zástupci Spojených států amerických. O Ukrajině - opět o Ukrajině - a bez Ukrajiny,“ řekl.





Výroky ukrajinského prezidenta zřejmě Trumpa rozzlobily a ten pokračoval v sérii útoků na Zelenského, který vede boj Kyjeva proti ruské invazi z února 2022.

Mezitím evropští představitelé vyzvali USA, aby se nestavěly na stranu Moskvy. Kaja Kallasová, vysoká představitelka EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, napsala na Twitteru: „Společně s evropskými ministry zahraničí jsem mluvil s [americkým ministrem zahraničí Marcem Rubiem] po jeho jednání v Rijádu. Rusko se nás pokusí rozdělit. Nevstupujme do jejich pastí. Spoluprací s USA můžeme dosáhnout spravedlivého a trvalého míru - za podmínek Ukrajiny.“





Zdroj v angličtině ZDE

0

891

V úterním projevu na Floridě Trump zvýšil tlak na Zelenského, aby uspořádal volby - a zopakoval tak jeden z klíčových požadavků Moskvy.Americký prezident rovněž naznačil, že by se mohl do konce měsíce setkat s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, zatímco Washington přehodnocuje svůj postoj vůči Rusku v rámci změny, která znepokojila evropské představitele.Zelenskyj již dříve v úterý kritizoval americko-ruské rozhovory za vyloučení Kyjeva a uvedl, že snahy o ukončení války musí být „spravedlivé“ a musí zahrnovat evropské země, a zároveň odložil svou vlastní cestu do Saúdské Arábie, kde se americko-ruské rozhovory konaly.Na otázku, zda USA podpoří požadavky Ruska, aby v rámci jakékoli dohody přinutily Zelenského uspořádat nové volby, Trump odpověděl: „Mohli byste říci... neměl by se k tomu vyjádřit i ukrajinský lid? Už je to dlouho, co jsme měli volby. To není věc Ruska, to je něco, co přichází ode mě, od jiných zemí."„Máme situaci, kdy jsme na Ukrajině neměli volby, kdy máme na Ukrajině v podstatě stanné právo, kdy vůdce na Ukrajině - tedy, nerad to říkám, ale klesl na 4 % ratingu - a kdy byla země rozmetána na kusy. Většina měst leží na boku. Budovy jsou zřícené. Vypadá to jako obrovské zbořeniště.“V rozhovoru pro německou veřejnoprávní televizi ARD, který byl odvysílán v úterý, Zelenskyj svou popularitu obhajoval slovy: „Jsem prezidentem Ukrajiny, protože mě volilo 73 % lidí. A dnes jsem prezidentem, protože mě podporuje většina obyvatel mé země. Jsem vlastenec, stejně jako lidé, kteří brání naši zemi. Rusko se mě samozřejmě chce zbavit. Možná už ne fyzicky, jako to udělali na začátku války, ale politicky. A to je naprosto pochopitelné, protože jsem velmi nepohodlný člověk, nepohodlný pro Putina.“Zelenskyj byl zvolen v roce 2019 na pětileté funkční období, ale zůstal ve funkci, protože na Ukrajině stále platí válečný stav.Sean Savett, který byl mluvčím Národní bezpečnostní rady Bílého domu za prezidenta Joea Bidena, uvedl v příspěvku na sociálních sítích: „Vypadá to, že Trump absolutně zbaštil Putinovu propagandu. Připomínka, kterou by nikdo neměl potřebovat: Putin začal válku nevyprovokovanou invazí na Ukrajinu a jeho síly se dopustily válečných zločinů proti ukrajinskému lidu. Rusko je stranou odpovědnou za to, že tato válka pokračuje.“Evropští představitelé se stále více obávají, že Trump při svém úsilí o dohodu s Ukrajinou, kterou slíbil uzavřít ještě před nástupem do úřadu, dělá Rusku příliš mnoho ústupků. Trump však trvá na tom, že jeho jediným cílem je „mír“, který má ukončit největší pozemní válku v Evropě od druhé světové války.Trump prohlásil, že si je po jednání „mnohem jistější“ dohodou, a dodal: „Rusko chce něco udělat. Chtějí zastavit divoké barbarství. Myslím, že mám sílu tuto válku ukončit, a myslím, že to jde velmi dobře,“ řekl Trump.Americký vůdce dodal, že je „pro“ evropské mírové jednotky na Ukrajině, pokud se podaří uzavřít dohodu o ukončení války. „Pokud to chtějí udělat, je to skvělé, jsem pro,“ řekl.„Vím, že Francie byla ochotna to udělat, a myslím, že to bylo krásné gesto,“ dodal Trump s tím, že podobnou nabídku učinila i Británie. USA by nemusely přispívat, „protože, víte, jsme velmi daleko“, řekl.Jeho výroky přišly poté, co ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov řekl, že jeho země nepřijme mírové síly NATO na Ukrajině v rámci žádné mírové dohody.Trump ohromil svět, když minulý týden oznámil, že hovořil s Putinem a že se oba lídři dohodli na zahájení mírových rozhovorů a na vzájemných cestách do Moskvy a Washingtonu.Americký prezident poté uvedl, že se uskuteční první schůzka, pravděpodobně také v Saúdské Arábii. Ačkoli nebylo oznámeno žádné datum, na otázku, zda se s Putinem setká do konce měsíce, Trump odpověděl „pravděpodobně“.