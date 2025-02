Channel 4 News: Z Bílého domu létají na Ukrajinu urážky

19. 2. 2025

čas čtení 7 minut

Moderátor, Channel 4 News, středa 19. února 2025, 19 hodin: Kuriózní prezidentská hádka se stupňuje. Trump označuje Zelenského za nepopulárního diktátora, který začal válku, a Zelenskyj říká, že Trump je v ruské dezinformační bublině. Dobrý večer. Dnes večer létají urážky a obvinění. Nejprve Trump prohlásil, že Ukrajina začala válku a mohla ji ukončit už před lety, volá po nových volbách a tvrdí, že Zelenského rating je na 4 %. Zelenskyj, jehož rating je ve skutečnosti vyšší než Trumpův, prohlásil, že americký prezident žije v prostoru ruských dezinformací, a řekl, že Trump požaduje 50 % ukrajinských nerostných zdrojů. A dnes večer Trump hádku vystupňoval, když Zelenského označil za diktátora žijícího z amerických darů. Mezitím Putin, který se vyhnul jakékoli kritice Trumpa za válku, řekl, že by se s Trumpem rád setkal osobně a rád si promluví i s Ukrajinou. Tento mírový proces se někam posune, nebo je to jen další přelud ve stylu Trumpova "jednání" se Severní Koreou?

USA a Rusko pokračují v jednání o tom, jak ukončit válku na Ukrajině, přes hlavy samotných Ukrajinců a dalších evropských zemí. Viditelně frustrovaný. Prezident Zelenskyj reagoval na různé urážky Donalda Trumpa na jeho adresu, včetně náznaku, že válku začala Ukrajina, slovy, že americký prezident je uvězněn v dezinformační bublině. Nyní se k nám připojuje naše washingtonská zpravodajka Siobhan Kennedyová.



Reportérka: No, dnes si skutečně sundali rukavice. Krishnane, včera večer prezident Trump otevřeně kritizoval prezidenta Zelenského, ale ten kontroval tím, že je mu Trump osobně sympatický. No, a dnes, jak jste řekl, se Trump naplno pustil na své platformě Truth Social do Zelenského a nazval Zelenského diktátorem, řekl, že vládne stanným právem a odmítá uspořádat volby. A to poté, co řekl, že Zelenskij je sám zodpovědný za to, že válka vůbec začala tím, že neustoupil Putinovým požadavkům. Vzniká zde podezření, že to všechno jsou Putinovy argumenty. Argumenty Putina, kterého prezident Trump dosud odmítal kritizovat. Zajímavé je, že se neozvaly žádné hlasy na podporu Zelenského ze strany evropských lídrů. Ale tady bývalý Trumpův viceprezident přece jenom na Twitteru něco na podporu Zelenského napsal, že "Ukrajina, pane prezidente, válku nezačala. Rusko zahájilo nevyprovokovanou a brutální invazi. Cesta k míru musí být postavena na pravdě." No, je to překvapivý sled událostí, který tady ve Washingtonu vyvolává rozpaky. Tady je, jak se dnešní den odehrál.





(Reportáž)







Nejnovější obrat Donalda Trumpa k Rusku spočíval v tom, že obvinil prezidenta Zelenského z rozpoutání války ve vlastní zemi.





Trump: „A já si myslím, že mám moc tuto válku ukončit, a myslím si, že mi to jde velmi dobře. Ale dnes jsem slyšel, aha, no, my jsme nebyli pozváni. No, vždyť jste tam byli tři roky. Měli jste to ukončit už před třemi lety. Neměli jste ji vůbec začínat. Mohli jste se dohodnout.“





Ze svého bezpečného, opulentního sídla v Mar-a-Lago. kritizoval ukrajinského prezidenta za to, že neudělal dost pro zastavení války, aniž by řekl jediné slovo proti muži, Vladimiru Putinovi, který ji před třemi lety začal.





Byl to poslední překvapivý důkaz zjevné ochoty prezidenta Trumpa zcela převrátit desetiletí trvající americkou zahraniční politiku, podle níž je třeba držet Rusko v šachu, nedůvěřovat mu a chránit jeho spojence.





Dnes na své platformě Truth Social zašel ještě dál. „Zamyslete se nad tím, skromně úspěšný komik Vladimir Zelenskyj přemluvil Spojené státy americké, aby utratily 350 miliard dolarů na válku, kterou nebylo možné vyhrát. Odmítá uspořádat volby. Diktátor bez voleb. Zelenskyj by si měl pospíšit, jinak mu nezbude žádná země. Zelenskyj chce nejspíš udržet vlak s omáčkou v chodu. Mám Ukrajinu rád, ale Zelenskyj odvedl příšernou práci. Jeho země je rozvrácená a zbytečně zemřely miliony lidí, a tak to pokračuje.“





Má pravdu. Ve válce zbytečně zemřely statisíce lidí a ruské útoky skutečně pokračovaly i dnes ve městě Oděsa. Co však Donald Trump nedokáže, je kritizovat agresora, Vladimira Putina, jehož nevyprovokovaná invaze vedla ke všem těm mrtvým a ničivým událostem.





Ale Putinovi to hraje do karet. Ruský vůdce dnes nepřekvapivě odmítl obavy z Ukrajiny a prohlásil, že k rozhovorům o ukončení války může dojít pouze tehdy, pokud si jeho země a Spojené státy budou opět důvěřovat.





Putin: „Pokud jde o proces vyjednávání, prezident Trump mi během našeho telefonického rozhovoru řekl, že USA předpokládají, že jak Rusko, tak Ukrajina se budou také účastnit procesu vyjednávání. Ukrajinu z tohoto procesu nikdo nevylučuje. K takové reakci na schůzku USA-Rusko není důvod.“





Má pravdu, když věří Putinovi?







Senátor Dick Durbin, Demokrat, Illinois: „Je nehorázné, že prezident dělá takové věci. Upadá do divokých odboček, v nichž říká věci, které jsou zjevně nepravdivé. Co je na tom opravdu nejbolestivější, je obětování ukrajinského lidu. Tisíce lidí zemřely při obraně své země a to, že prezident tvrdí, že oni jsou v této akci nějakým způsobem agresorem, je ostudné."





Proč si myslíte, že to dělá, pane senátore?





"Nemám tušení, proč takové věci dělá".





Myslíte, že je to jeho rozhovor s Putinem?





"Nevím, jaké jsou za tím motivy, ale je to ostudné, neomluvitelné. Dluží omluvu ukrajinskému lidu."









„Nyní máte vedení, které umožnilo pokračování války, k níž vůbec nemělo dojít. Mohlo se to vyřešit velmi snadno, stačilo, aby to před lety vyřešil nějaký poloviční vyjednavač...“.Prezident Zelenskyj byl podrážděný už poté, co Ukrajina a Evropa nebyly včera pozvány na mírové rozhovory mezi Ruskem a USA, takže když si včera večer vyslechl Trumpovy poznámky na jeho adresu, vrátil úder a obvinil prezidenta, že spolkl Putinovu linii.„Takže bohužel prezident Trump, kterého si velmi vážíme jako vůdce národa, bohužel žije v tomto dezinformačním prostoru. Chtěl bych, aby Trumpův tým měl více pravdy. Tohle všechno rozhodně nemá pozitivní dopad na Ukrajinu.“Američtí politici v Kongresu dnes nemohli uvěřit tomuto obratu událostí, Dokonce i republikáni měli problém podpořit Trumpův poslední výpad.Putin je gangster. Je to gangster s černým srdcem. Má chuť na krev. A jak už jsem řekl v jiné souvislosti, věřím tomuto člověku jako sushi na benzinové pumpě.Amerika dnes vyslala na jednání do Kyjeva generála Keitha Kellogga, svého zvláštního vyslance pro Ukrajinu a Rusko. Možná je to pro Zelenského určitá útěcha. Méně uklidňující jsou zprávy, že sám Kellogg je z procesu izolován, protože Rusko si myslí, že je příliš pro Ukrajinu.