Co by měli čeští politici udělat místo alibistického podlézání Trumpovi

20. 2. 2025 / Daniel Münich

Od našich politiků–demokratů, kteří teď buď opěvují kroky Trumpovy administrativy, nebo vystrašeně mlží či mlčí, bych v současné době čekal zhruba tohle prohlášení:





1) Naší rozpočtovou prioritou číslo jedna bude každoroční navyšování investic do obrany země o půl procenta HDP, přinejmenším až na 4 %.





2) Aby to nebylo na úkor investic do vzdělání, vědy a sociální ochrany znevýhodněných a zranitelných občanů, pokud to bude potřeba, postupně v zájmu bezpečnosti země zvýšíme míru zdanění příjmů fyzických osob před rok 2021 nebo zvýšení erárních příjmů dosáhneme skrze zvýšení jiných daní.





3) V rámci EU podpoříme zřízení silné armády EU pod společným velením, která bude svým vybavením do 5ti let schopna operativně zasahovat kdekoliv na území EU a v jejím bezpečnostním okolí.





4) V rámci toho podpoříme zavedení univerzální EU daně na finanční zajišťování vnější bezpečnosti.





5) V EU budeme prosazovat omezení práva veta členských zemí v oblastech vnější bezpečnosti. A pokud se k tomu do roka nenajde vůle, podpoříme kroky k vytvoření funkčního obranného uskupení v rámci užší skupiny zemí EU.





6) Aktuální výpadek humanitární podpory USAID v Evropě během půl roku vykompenzujeme přinejmenším v rozsahu populačního podílu České republiky.





7) Podporujeme soukromou iniciativu občanů a firem v ČR při navyšování financování humanitární a rozvojové pomoci lidem postiženým Ruskem vyvolanou a udržovanou válkou na Ukrajině.





Mám ale obavu, že z našich současných politiků na něco podobného nemá nikdo dost odvahy.

