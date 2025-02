Ale z ponížení může vzejít příležitost. Odchod Ameriky není zrada; je to realita. Evropa si nyní musí položit otázky: Dokáže se bránit bez NATO? Dokáže dosáhnout energetické nezávislosti? Dokáže si vytvořit vlastní zahraniční politiku?





Brusel, Paříž - ta kdysi hrdá hlavní města, teď zredukovaná na sbor „ano, strýčku Same“ a „jak si přeješ, Vladimire.“ Je to fraška, geopolitická burleska, kde kostýmy jsou ošuntělé a vtipy trapné už desítky let. Evropa, ta velká dáma civilizace (a několika dalších méně chvályhodných věcí), hraje roli vydržované ženy už příliš dlouho. Teď, když se sponzor odstěhoval, zbyl jí účet. Dobře jí tak, upřímně. Trocha ponížení může být osvěžující tonikum.



Marshallův plán nebyl charita; byla to záloha na duši kontinentu. Amerika, ten mistr benevolentního podvodu, balící svůj vlastní zájem do vlajky svobody. A Evropa, tak dychtivá uvěřit, tak zoufalá zapomenout na svou vlastní nedávnou ošklivost, spolkla to celé i s navijákem. Dostala „ochranu“ - pěknou, bezpečnou klec - a výměnou se vzdala páteře.





Ukrajina? Jen nejnovější příklad impotence Evropy. Nafouknou se a funí o sankcích, zatímco Washington a Moskva rozhodují, kdo co dostane. Je to zoufale trapné. Ale také tragicky směšné. Evropa, rodiště demokracie, poučuje svět o lidských právech a přitom hostí americké jaderné zbraně a outsourcuje své hranice Turecku. Superkrize je téměř operní.



Neexistuje nic takového jako trvalé spojenectví, pouze trvalé zájmy. Amerika nezrazuje Evropu; jen dospívá (nebo, přesněji řečeno, stárne a je mrzutá). Už si nemůže dovolit tohle transatlantické hlídání dětí. „Amerika na prvním místě“ nebyl Trumpův vynález; bylo to napsáno na zdi. Takže, co má evropský kontinent dělat?





Identita jsou lži, se kterými souhlasíme, abychom přežili - dokud už nepřežijeme. Evropa potřebuje nový příběh, který není o amerických darech a ruských hrozbách.



Nebude to snadné. Rusko je stále medvěd, Amerika je stále tyran a Evropa má spoustu zavazadel. Ale civilizace jsou postaveny na půjčování a míchání. Evropa musí smíchat své sociální svědomí s trochou tvrdé reálpolitiky. Je čas odhodit atlantickou bezpečnostní deku a napsat svůj vlastní zatracený příběh.





Scéna je připravena, Evropo. Nezkaz to.