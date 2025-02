Francie, která následuje Německo, se postavila proti návratu Ruska do G7

19. 2. 2025

Francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrault vyloučil možnost návratu Ruska do tzv. "Velké sedmičky" (G7), která kromě jeho země zahrnuje Spojené státy, Německo, Velkou Británii, Itálii, Kanadu a Japonsko. V komentáři k odpovídajícímu návrhu amerického prezidenta Donalda Trumpa poznamenal, že v současné realitě je tento scénář "nemyslitelný". "Co je G7? Je to aliance nejrozvinutějších demokracií. Rusko se však stále více odklání od demokratických principů a také provádí agresivní politiku vůči ostatním zemím G7, včetně Francie, jedná otevřeně a cynicky," řekl Barrot v rozhovoru pro LCI. Francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrault vyloučil možnost návratu Ruska do tzv. "Velké sedmičky" (G7), která kromě jeho země zahrnuje Spojené státy, Německo, Velkou Británii, Itálii, Kanadu a Japonsko. V komentáři k odpovídajícímu návrhu amerického prezidenta Donalda Trumpa poznamenal, že v současné realitě je tento scénář "nemyslitelný". "Co je G7? Je to aliance nejrozvinutějších demokracií. Rusko se však stále více odklání od demokratických principů a také provádí agresivní politiku vůči ostatním zemím G7, včetně Francie, jedná otevřeně a cynicky," řekl Barrot v rozhovoru pro LCI.

Podle ministra se Rusko bude moci vrátit do G7 pouze v případě, že bude na Ukrajině dosaženo "spravedlivého a trvalého míru". "Proč ne v budoucnu? Odpovědnost za tuto válku leží na bedrech [prezidenta Vladimira] Putina. Nebyl to ruský lid, kdo tuto válku začal," řekl Barro a dodal, že v budoucnu "budou možné jiné diplomatické vztahy". Německá ministryně zahraničí Annalena Baerbocková již dříve uvedla, že Rusko by nemělo dostat místo ve skupině vedoucích demokracií.

"Jako partneři ve skupině G7 jsme v posledních třech letech brutální totální invaze (na Ukrajinu) opakovaně dali jasně najevo: s tímto Ruskem, s Putinovým Ruskem, nemůže existovat žádná normální spolupráce," řekla. Baerbocková dodala, že situace se změní pouze tehdy, když se tato země vrátí na cestu míru se všemi ostatními a změní "politiku agrese", takže je nyní důležité zajistit skutečné ukončení války na Ukrajině se všemi zárukami, a ne jen vytvářet jeho zdání.

Dříve Trump obhajoval návrat Ruska do G7 a označil jeho vyloučení ze skupiny po anexi Krymu za "chybu". Podle amerického prezidenta chce být Putin také přijat zpět. Kreml na oplátku uvedl, že Rusko dává přednost pokračování práce v G20 (G20) před obnovením své pozice v G7, protože "Centra růstu se přesunula do jiných regionů" světa a tento formát lépe odráží "ekonomickou lokomotivu zeměkoule".

