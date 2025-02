Dětské botičky a podpora kněze Marka Váchy: před palácem arcibiskupa se demonstrovalo

17. 2. 2025

čas čtení 5 minut



Okolo tisícovky lidí přišlo podpořit představitele výzvy k odstoupení pražského arcibiskupa Jana Graubnera. Před arcibiskupským palácem v Praze se sešly oběti zneužívání v církvi, veřejně známé osobnosti a zejména běžní věřící, kteří nesouhlasí s vystupováním špiček katolické církve v ČR. Její představitelé v čele s Graubnerem čelí obviněním z krytí sexuálního zneužívání a z netransparentního personálního rozhodování. Bezprostředním impulsem pro setkání bylo i odvolání Marka Váchy z duchovní služby v pražské akademické farnosti.

„Jan Graubner rozhodl o vyhazovu kněze akademické farnosti Marka Orko Váchy bez sdělení jakéhokoliv relevantního důvodu. Vzpomínková ekumenická bohoslužba "Hospodin v hospodě" proběhla v prostoru schváleném opatem břevnovského kláštera Siostronkem. Arcibiskup Graubner a emeritní arcibiskup Duka osobně dlouhodobě kryjí sexuální zneužívání v katolické církvi a aktivně se prostřednictvím návrhu mezinárodní smlouvy ČR-Vatikán zasazují o znemožnění vyšetření sexuálního zneužívání v církvi,“ uvádí pořadatel akce Petr Pijáček

Setkání bylo zahájeno písní a dále přečtením výzvy k odstoupení arcibiskupa Jana Graubnera a zřízení nezávislé komise pro případy sexuálního násilí v katolické církvi v České republice.

„Vyzýváme proto představitele české církve, aby biskupové, kteří nezabránili sexuálním predátorům z řad kněží v jejich působení, ač o něm měli informace, přijali osobní zodpovědnost a rezignovali. Týká se to zejména arcibiskupa pražského Jana Graubnera. Dále aby církev v naší zemi umožnila bez dalšího otálení nezávislé instituci (např. mezinárodní organizaci zabývající se ochranou lidských práv) odkrýt archivy biskupství, řádových a mnišských společenství, pro korektní zmapování případů,“ uvádí petice.

Na setkání vystoupily oběti a zároveň odborníci. Jedním z nich je psycholog Ladislav Koubek, který se problematikou zabývá. „Všichni bychom měli znát tři důležitá fakta: zneužívání je skryté - dopouštějí se ho lidé, do kterých by to nikdo neřekl. Za druhé: důležitý je postoj rodičů dětí a zdravá a včasná osvěta. A konečně je důležité věřit obětem a vytvořit prostředí, kde nadřízení veškerá oznámení poctivě řeší,“ uvedl Koubek, který zároveň byl obětí zneužívání ve svém dospívání.

Účastníci shromáždění přinesli k arcibiskupskému paláci dětské botičky jako symbol nevinnosti a zranitelnosti obětí zneužívání. Toto gesto má upozornit na závažnost problému a potřebu ochrany dětí.

Dvě události, které spolu souvisí

Pondělní reportáž České televize rozvířila zájem o téma zneužívání v církvi. V pátek pak bylo uveřejněno oznámení o odvolání kněze Marka Váchy arcibiskupem Graubnerem. „Na první pohled shromáždění na podporu respektované osobnosti katolické církve Marka Orko Váchy a výzva k odchodu arcibiskupa Jana Graubnera na zasloužený odpočinek nesouvisí. Souvisí mnohem víc, než se zdá. Společným je jim farizejství a nesrovnatelná míra skutků. Na straně jedné údajné porušení pravidel při mši svaté, na straně druhé zničené životy a poškozené duše obětí sexuálního predátorství a zneužívání ze strany některých kněží, krytí a lži ze strany arcibiskupství. K tomu nelze mlčet! Cesta k úpadku smyslu církve a poslání víry v našich životech pokračuje. Zrovna v těchto časech, v tomto světě je to nezodpovědné. Přestaňte zasévat do duší zmatek a beznaděj, prosím! Více Orků,“ napsal ve své zdravici herec, režisér a senátor Břetislav Rychlík.

Do souvislosti dal obě události i právník a bývalý církevní soudce Jan Rozek. „Markovo odvolání přišlo jako blesk z nebe. Bez předchozího upozornění a jakékoliv komunikace. Brutálně dopisem - bez aplikace kánonu 1733, kdy obě strany mají dbát o spravedlivé vyřešení, aby se

sporu předešlo nebo, aby se vyřešil. Reportéři ČT natočili lži pana arcibiskupa 3. února, Marka odvolali 4.února. Vzhledem k přítomnosti jejich právníka pana Kříže, jim muselo být jasné, co se stane. Že veřejnost odsoudí pana arcibiskupa za krytí sexuálních deviantů v církvi. Proto hledali obětního beránka. Je to jen pomsta a snaha odklonit veřejnou debatu od Vatikánské smlouvy a zneužívání,“ nebere si servítky Rozek.

„Snad nemá smysl opakovat, že žijeme v těžké době. Během pandemie a války na Ukrajině, ale nejen Během nich, byly zpochybňovány základní hodnoty, jako je respekt k bližnímu a pomoc v nouzi. Mám ve velké úctě Marka Orko Váchu, který je schopen v mnoha lidech otevřít téma hodnot, etiky, víry. Smutné, ne však překvapivé je, že jeho odvolání přichází ve dnech, kdy se arcibiskupství hlásí k proslovu J. D. Vance, koketujícím s evropskou ultrapravicí,“ řekl na místě přední český psychiatr a psychoterapeut Tomáš Rektor.

0