Zelenskyj poté, co odmítl podepsat ultimátum Spojených států, začal jednat s Erdoganem

19. 2. 2025

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj navštívil 18. února Turecko na pozvání jeho vládce Recepa Tayyipa Erdogana. Během setkání diskutoval o "strategickém partnerství" a posílení spolupráce mezi oběma zeměmi. Lídři si také vyměnili názory "na nejnovější vývoj na Ukrajině a další regionální a globální problémy," řekl Fahrettin Altun, mluvčí turecké prezidentské kanceláře. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj navštívil 18. února Turecko na pozvání jeho vládce Recepa Tayyipa Erdogana. Během setkání diskutoval o "strategickém partnerství" a posílení spolupráce mezi oběma zeměmi. Lídři si také vyměnili názory "na nejnovější vývoj na Ukrajině a další regionální a globální problémy," řekl Fahrettin Altun, mluvčí turecké prezidentské kanceláře.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, davetine icabetle ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecek olan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile 18 Şubat Salı günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde görüşeceklerdir.



Görüşmelerde, Türkiye-Ukrayna stratejik ortaklık… — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) February 17, 2025

V pondělí šéf ministerstva zahraničních věcí republiky Hakan Fidan uvedl, že Ankara je připravena hrát jakoukoli roli, aby přispěla k míru na Ukrajině a rekonstrukci země. Podle jeho názoru bude "velmi obtížné" dosáhnout dohody. "V ideálním světě bychom samozřejmě chtěli, aby byla zachována územní celistvost Ukrajiny. Nyní však probíhá válka a my bohužel musíme učinit nepříjemná rozhodnutí. Nyní se strany snaží učinit tuto volbu: co mohou dát, co si mohou nechat, o čem můžeme mluvit později," řekl Fidan. Poznamenal také, že všechny strany konfliktu, včetně těch, které nejsou přímo ve válce, kladou své priority na první místo.

Zdroj v turečtině: ZDE

