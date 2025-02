Úřad vlády ČR sděluje: Proti návrhu na humanitární příměří v Gaze a propuštění rukojmí jednal ministr Jan Lipavský

17. 2. 2025

čas čtení 3 minuty

Vláda podle úřadu vlády o té věci nejednala, ani ji neschvalovala

Podle sdělení úřadu vlády České republiky ze dne 17. února 2025 odpovědnost za prosincové hlasování zástupců České republiky ve Valném shromáždění OSN proti návrhu na okamžité humanitární příměří v Gaze a bezpodmínečné propuštění všech rukojmí údajně nenese vláda a předseda vlády Petr Fiala, ale pouze ministr Jan Lipavský.







Ředitel odboru právního Úřadu vlády České republiky Mgr. Jan Večeřa ve sdělení č. j. 8066-2025-UVCR k dotazu, zda vláda jednala o tom, jaký postoj má zaujmout zástupce České republiky při hlasování o návrhu prosincové rezoluce Valného shromáždění na okamžité humanitární příměří v Gaze a bezpodmínečné propuštění všech rukojmí, konstatuje, že o této věci "vláda nejednala". Dále Úřad vlády k tomuto konkrétnímu případu dodává, že údajně "Koordinace postojů České republiky k multilaterálním iniciativám ... spadá do působnosti Ministerstva zahraničních věcí. Takto tomu bylo i v případě postoje České republiky k předmětné rezoluci přijaté dne 5. prosince 2024 Valným shromážděním OSN".





Ředitel odboru komunikace Ministerstva zahraničních věcí ČR Mgr. Karel Smékal již dříve sdělením č.j.: 132570-5/2025-MZV/OK ze dne 10. ledna 2025 potvrdil, že ministr Jan Lipavský dal "Instrukci k hlasování zástupcům České republiky ve Valném shromáždění OSN" a že tato instrukce "byla dána telegramem in claris, tzv. TICem, odeslaným u ústředí MZV dne 10. prosince 2024. Tomuto TICu přitom předcházel dokument zvaný záznam pro ministra obsahující návrh stanoviska ze dne 9. prosince 2024, který ministr zahraničí schválil. Návrh stanoviska zněl: Navrhujeme u rezolucí projednávaných 11. 12. 2024 hlasovat následovně: Podpora mandátu UNRWA – abstence, Požadavek příměří v Gaze – proti."

Ministerstvo zahraničních věcí současně odmítá vydaným rozhodnutím č.j.: 132570-6/2025-MZV/OK poskytnout veřejnosti obsah "telegramu in claris" a "záznamu pro ministra", podle kterého Jan Lipavský rozhodoval a jednal proti humanitárnímu příměří a propuštění rukojmí, s tvrzením, že "zveřejnění interního dokumentu by znamenalo nejen vážné, ale také přímé ohrožení výkonu zahraniční služby, ohrožení její legitimity v očích našich mezinárodních partnerů, a tím by mělo vážné následky".

Proč se ministr Lipavský a jím vedené ministerstvo angažovali nedlouho před vyhlášením příměří, v době všeobecně známé humanitární katastrofy v Gaze, proti návrhu na okamžité humanitární příměří a bezpodmínečné propuštění všech rukojmí, se tedy veřejnost nemá dovědět. Vyvstává tak závažná otázka, proč Česká republika na základě rozhodování a působení ministra Lipavského jednala v hrubém rozporu se smyslem Charty OSN, mezinárodním právem humanitárním a se zájmem mezinárodního společenství na ukončení války a naléhavým požadavkem na ukončení umírání a utrpení civilních obyvatel a rukojmí.





Zprávu zpracoval Radomír Silber, Ph.D.

Na vědomí pro případ zadržení zprávy v redakci také Radě ČTK





Zdroje:

Sdělení Úřadu vlády ČR čj. 8066-2025-UVCR ze 17. 2.2025.

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí ČR č.j. 132570-5/2025-MZV/OK ze dne 10. ledna 2025

Rozhodnutí Ministerstva zahraničních věcí ČR č.j. 132570-6/2025-MZV/OK ze dne 10. ledna 2025



2