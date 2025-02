Primitivistán USA

Shilpa Gaggar:



"V pátek bylo v USA bez udání důvodu propuštěno více než 1300 zaměstnanců CDC (Centra pro kontrolu a prevenci nemocí), včetně celého Epidemic Intelligence Service.

Souběžně se nacházíme uprostřed nekontrolované celonárodní epidemie H5N1.

V Kansasu propukla smrtelná epidemie tuberkulózy.

Nedostatek očkovacích mandátů vyústil v obrovskou pokračující epidemii spalniček v Texasu, jejíž konec je v nedohlednu.

V několika státech, včetně Alabamy, vypukl černý kašel.

A sezónní chřipka je nejhorší za posledních nejméně 15 let.



Kapacity veřejného zdravotnictví byly zdecimovány a celosvětově uznávaný program na školení nejlepších epidemiologů „bot v terénu“ je mrtvý. Mnoho dalších lidí přijde o živobytí. Mnoho dalších zemře."



Zaměstnanci CDC a NIH se potýkají se snižováním počtu zaměstnanců Trumpovou administrativou





Podle dvou zaměstnanců agentury, kteří si přáli zůstat v anonymitě, protože nebyli oprávněni mluvit za agenturu, Trumpova administrativa snižuje počet zaměstnanců Centra pro kontrolu a prevenci nemocí o 1 300, což představuje 10 % pracovní síly. Zaměstnanci byli o snižování stavů informováni v pátek.



A až 1 500 zaměstnanců Národních zdravotních ústavů bylo v pátek rovněž propuštěno, podle zaměstnance agentury, který nebyl oprávněn veřejně vystupovat,.



Podle dalšího zaměstnance, který si nepřál být jmenován z obavy, že by mohl přijít o práci, „je tu spousta slz“.



Propouštění v obou agenturách se týkalo zaměstnanců ve zkušební době - což je široká kategorie, která zahrnuje nově přijaté zaměstnance a dlouholeté pracovníky, kteří byli nedávno převedeni na novou pozici. V NIH mohou existovat výjimky pro některé zaměstnance, například ty, kteří se podílejí na klinické péči, uvedl zaměstnanec.



„Je to naprosto tragické,“ řekl jeden ze současných zaměstnanců CDC. „Pokud o tyto lidi přijdeme, ztratíme důležité kapacity a ve velmi reálném smyslu ztratíme budoucnost CDC.“



Podle dalšího zaměstnance CDC pronikla tato zpráva do agentury v pátek během různých schůzek a telefonátů, což mezi zaměstnanci vyvolalo pocit „zmatku a nejistoty“ ohledně toho, kdo přesně přijde o práci.



Ti pro NPR uvedli, že škrty přicházejí na pokyn ministerstva zdravotnictví a sociálních služeb - nyní pod vedením Roberta F. Kennedyho mladšího, který byl ve čtvrtek potvrzen ve funkci ministra.



Na žádost o komentář ke škrtům odpověděl Andrew Nixon, ředitel komunikace na HHS, v e-mailu pro NPR: „HHS se řídí pokyny administrativy a přijímá opatření na podporu širšího úsilí prezidenta o restrukturalizaci a zefektivnění federální vlády. To má zajistit, aby HHS lépe sloužila americkému lidu na nejvyšší a nejefektivnější úrovni.“



Rozpočet CDC činil ve fiskálním roce 2025 9,7 miliardy dolarů. Jeho úkolem je reagovat na infekční nemoci a mimořádné situace v oblasti veřejného zdraví, jako je pandemie covidu, a chránit před dalšími hlavními příčinami úmrtí a nemocí. NIH, největší světový veřejný sponzor biomedicínského výzkumu, zaměstnává více než 18 000 pracovníků a mimo agenturu financuje vědecký výzkum v hodnotě téměř 48 miliard dolarů.



Dr. Georges Benjamin, výkonný ředitel Americké asociace veřejného zdraví, označil škrty v CDC za „nevybíravé, špatně promyšlené propouštění“, které je „velmi destruktivní pro základní infrastrukturu veřejného zdraví“.



V CDC se škrty dotkly také sboru pracovníků Epidemické zpravodajské služby, kde byli propuštěni všichni zaměstnanci v prvním roce služby, uvedl jeden ze zaměstnanců CDC. Členové služby, které CDC nazývá „detektivové nemocí“, jsou často vysíláni k vyšetřování ohnisek nemocí a hrozeb pro veřejné zdraví v USA i v zámoří.



„CDC je zdravotnický varovný systém pro Spojené státy,“ říká Katelyn Jetelina, epidemioložka a autorka knihy Your Local Epidemiologist. „CDC potřebuje změny, ale dělat je tak drasticky a tak agresivně se sekerou místo skalpelu je pro biologickou bezpečnost ve Spojených státech neuvěřitelně nebezpečné.“



Zaměstnanci obou agentur sdělili NPR, že jsou z této zprávy zdrceni.



„Ze všeho nejvíc mi puká srdce kvůli budoucnosti vědy v této zemi, když vykucháváme tuto instituci, která byla tak dlouho záměrně co nejvíce chráněna před politikou,“ řekl třetí zaměstnanec NIH, který si nepřál být jmenován kvůli obavám z možných následků své identifikace.



Tato osoba uvedla, že jejich vedení ústavu dříve v pátek nevědělo, zda budou existovat nějaké výjimky pro zaměstnance ve zkušební době.



„Na schůzce nám řekli, že nevědí, kdo z nás bude propuštěn. Svolali schůzku, aby nám řekli, že pravděpodobně budeme všichni, ale nikdo to nebude vědět, dokud nedostane e-mail,“ uvedli.



Tento člověk pracuje v oddělení, které se zabývá granty NIH pro vědce mimo agenturu, jako jsou univerzity a lékařské fakulty, a „stará se o to, aby se granty dostaly ven, aby věda, kterou financují, byla důkladná a aby se peníze utratily správně“.



Postižené osoby v NIH budou mít 30denní administrativní volno, ale jejich přístup do agentury bude zrušen krátce poté, co obdrží oznámení o ukončení pracovního poměru, uvedla tato osoba.



Propouštění přichází v době, kdy se Trumpova administrativa snaží snížit miliardy dolarů, které agentura vynakládá na „nepřímé“ náklady na výzkum na školách, v nemocnicích a na dalších místech, což zvyšuje to, co už v agentuře vyvolávalo pocit předtuchy.



„Oni (ať už je to kdokoli) pokračují v nedávném scénáři tupých opatření bez vysvětlení, zdůvodnění nebo vize budoucnosti NIH a jeho poslání,“ napsal v e-mailu pro NPR Dr. Jeffrey Flier, endokrinolog a bývalý děkan Harvard Medical School.



Nedávno oznámili odchod z agentury dva vrcholní představitelé NIH, Dr. Lawrence Tabak, druhý nejvyšší představitel NIH, a Dr. Michael Lauer, náměstek ředitele pro extramurální výzkum NIH.



Samostatně byl dnes propuštěn vedoucí ARPA-H, iniciativy zahájené v roce 2022 v rámci HHS, která podporuje inovace ve zdravotnictví. Renee Wegrzynová působila jako první ředitelka této organizace.



Páteční propouštění je posledním ze série, která začala tento týden v CDC. Podle bývalého zaměstnance CDC, který je se situací obeznámen, byli počátkem tohoto týdne propuštěni dodavatelé v různých odděleních agentury, a navíc asi 400 zaměstnanců, kteří přijali nabídku „odškodnéhoí“.





Tento týden začaly propouštět i další federální úřady, včetně ministerstva energetiky a ministerstva pro záležitosti veteránů, protože Trumpova administrativa přistoupila k drastické redukci státní správy.





Zdroj v angličtině ZDE

