Británie: Starmer je připraven vyslat britské vojáky na Ukrajinu, pokud bude dosaženo mírové dohody

17. 2. 2025

čas čtení 5 minut



Britský premiér se poprvé výslovně vyjádřil o vyslání britských mírových sil na Ukrajinu



Keir Starmer prohlásil, že je připraven vyslat britské vojáky na Ukrajinu, pokud dojde k dohodě o ukončení války s Ruskem - a připustil, že by to mohlo britské jednotky „ohrozit“, pokud Vladimir Putin zahájí další útok.



Je to poprvé, co premiér výslovně prohlásil, že zvažuje vyslání britských mírových sil na Ukrajinu. Jeho výroky zazněly těsně před pondělními mimořádnými rozhovory s evropskými lídry v Paříži.





Cílem politiků bude vypracovat strategii v reakci na snahu Donalda Trumpa o dohodu s ruským prezidentem a na obavy, že USA sníží své obranné závazky v Evropě.



Starmer prohlásil, že tato krize je „okamžikem, který se opakuje jednou za generaci“, a pro Evropu představuje „existenční“ otázku.



V deníku Daily Telegraph napsal, že Spojené království je „připraveno hrát vedoucí roli“ v obraně a bezpečnosti Ukrajiny, včetně závazku poskytnout 3 miliardy liber ročně až do roku 2030. Starmer uvedl, že spolu s vojenskou pomocí „to také znamená být připraven a ochoten přispět k bezpečnostním zárukám pro Ukrajinu tím, že v případě potřeby nasadíme vlastní vojáky“.



„Neříkám to lehkovážně. Velmi hluboce cítím odpovědnost, která je spojena s potenciálním nasazením britských vojáků a vojákyň,“ řekl Starmer.



„Ale jakákoli role v pomoci při zajišťování bezpečnosti Ukrajiny znamená pomoc při zajišťování bezpečnosti našeho kontinentu a bezpečnosti této země.



„Konec této války, až přijde, se nemůže stát pouze dočasnou pauzou před dalším Putinovým útokem.“



Od začátku ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022 britští premiéři odmítli veřejně uvažovat o vyslání britských vojáků.



Vojenští velitelé se domnívají, že Spojené království nemůže splnit své stávající vojenské závazky - a to ani před případným zapojením do jakýchkoli mírových sil na Ukrajině - v rámci stávajícího obranného rozpočtu ve výši 64 miliard liber, který činí 2,33 % HDP. Zasvěcené osoby však uvedly, že Británie je ochotna poskytnout vojáky do mnohonárodních mírových sil, pokud to bude výsledkem diplomatického úsilí.



Labouristé slíbili zvýšit výdaje na obranu na 2,5 % HDP, ale nestanovili datum, kdy se tak stane, zatímco Trump vyzývá všechny evropské země, aby je zvýšily na 5 %. Zprávy naznačují, že britští vojenští velitelé prosazují, aby se časem zvýšily na 2,65 %.



Starmer již dříve navrhl, že by se britské jednotky mohly podílet na ochraně Ukrajiny po uzavření příměří. Britský premiér, který má koncem tohoto měsíce navštívit Trumpa ve Washingtonu, uvedl: „Ačkoli evropské země musí v této chvíli posílit - a my to uděláme -, podpora USA bude i nadále rozhodující a pro trvalý mír je nezbytná bezpečnostní záruka USA, protože pouze USA mohou Putina odradit od dalšího útoku.“



Očekává se, že se zástupci americké administrativy a ruských protějšků sejdou v Saúdské Arábii k jednání po telefonickém rozhovoru Trumpa s Putinem minulou středu.



Neočekává se však, že by v této fázi zasedli k jednacímu stolu ukrajinští představitelé, a další evropští představitelé se do procesu možná vůbec nezapojí.



Starmer dodal: „Musíme si jasně říci, že mír nemůže nastat za každou cenu. Ukrajina musí být při těchto jednáních u jednacího stolu, protože cokoli jiného by znamenalo akceptovat Putinův postoj, že Ukrajina není skutečným národem.“



Varoval také před opakováním chaosu po stažení amerických vojsk z Afghánistánu v srpnu 2021 pod vedením Joea Bidena, které následovalo po dohodě uzavřené s Talibanem za Trumpa.



„Nemůže se opakovat situace jako v Afghánistánu, kde USA vyjednávaly přímo s Talibanem a vyřadily afghánskou vládu,“ řekl Starmer.



„Jsem si jistý, že prezident Trump se tomu bude chtít také vyhnout.“



Jakékoli zesílení britské vojenské angažovanosti by zvýšilo tlak na náklady a šéfové ozbrojených sil se v pátek se Starmerem sešli individuálně, aby projednali stav armády v době, kdy armáda bojuje o počty a je nejmenší za posledních 200 let.



Zdroj z obrany uvedl, že velitelé nechtěli u premiéra výslovně lobbovat za výdaje na obranu, ale spíše „prohloubit premiérovy znalosti o ozbrojených silách“, neboť přezkum obrany, který vede bývalý šéf NATO George Robertson, spěje ke svému závěru.





Šéfové služeb se domnívají, že navzdory obavám ministerstva financí z dalších výdajů není možné, aby Spojené království v rámci stávajících rozpočtů udrželo stávající politické závazky vůči NATO, programu jaderných ponorek Aukus a stíhačkám nové generace.





Zdroj v angličtině ZDE

