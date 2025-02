Netanjahu bude realizovat Trumpův plán vyhnání dvou milionů Palestinců z Gazy

17. 2. 2025

čas čtení 6 minut

Bude znovu zahájeno izraelské systematické bombardování Gazy "takže Palestinci budou jen rádi chtít před ním uprchnout", vyjádřil se ultrapravicový izraelský ministr financí Bezalel Smotrich



Izraelský premiér a americký ministr zahraničí vyjádřili společnou podporu „odvážné vizi“, která donutí dva miliony Palestinců k odchodu z Gazy





Benjamin Netanjahu prohlásil, že jeho vláda úzce spolupracuje s USA na realizaci plánu Donalda Trumpa pro Gazu, který zahrnuje vlastnictví pobřežního pásma Spojenými státy, odsun více než dvou milionů Palestinců a přestavbu okupovaného území na letovisko.



Izraelský premiér hovořil po setkání v Jeruzalémě s americkým ministrem zahraničí Marcem Rubiem, který Trumpův plán obhajoval jako odvážný a vizionářský.



Trumpův šokující návrh z počátku tohoto měsíce na vytvoření „Blízkovýchodní riviéry“ byl po celém světě odsouzen jako plán etnických čistek, ale Rubio a Netanjahu trvali na tom, že bude realizován.

„Diskutovali jsme o Trumpově odvážné vizi budoucnosti Gazy a budeme pracovat na tom, aby se tato vize stala skutečností,“ řekl Netanjahu novinářům po schůzce, která se protáhla o hodinu. „Máme společnou strategii, jejíž detaily nemůžeme vždy sdílet s veřejností.“



Řekl však, že její součástí je "vyvolání pekla" v Gaze, což je fráze, kterou použil Trump, pokud nebudou propuštěna všechna izraelská rukojmí držená Hamásem a dalšími militantními skupinami.



Rubio propagoval Trumpův plán jako průlomový. „Možná to mnohé šokovalo a překvapilo,“ řekl. „Co však nemůže pokračovat, je stejný cyklus, kdy se opakujeme stále dokola a skončíme na úplně stejném místě.“



Rubio ani Netanjahu na své tiskové akci v Jeruzalémě neodpovídali na otázky. Izraelský ministr financí Bezalel Smotrich v sobotu večer uvedl, že doufá, že hromadný transfer Palestinců z Gazy, který Trump podpořil, by mohl brzy začít. Uvedl, že očekává, že Palestince k odchodu donutí obnovení bombardování.



„Je to proces, který, jak doufám, začne v příštích týdnech,“ řekl izraelské televizi Channel 12. „I když bude zpočátku pomalý, postupně nabere na tempu a zintenzivní se. V příštích 10 až 15 letech nebude pro obyvatele Gazy nic. Až se vrátíme k bojům a celá Gaza bude vypadat jako Džabalíja, rozhodně tam pro ně nic nebude.“



Smotrich měl na mysli uprchlický tábor Džabalíja na severu Gazy, který byl během 15 měsíců konfliktu srovnán se zemí plošným bombardováním.



Řekl, že nakonec bude chtít odejít naprostá většina Palestinců a že výzvou pro Izrael bude najít země, které budou ochotny a schopny přijmout 2 miliony Palestinců, spolu s „obrovskou logistickou operací, jak odsud dostat tak obrovské množství lidí“.



Plánovaný odsun Palestinců z Gazy je zločinem proti lidskosti. Mezinárodní soudní dvůr již zkoumá obvinění Izraele z genocidy a Mezinárodní trestní soud (ICC) vydal zatykač na Netanjahua a jeho bývalého ministra obrany Yoava Gallanta za válečné zločiny a zločiny proti lidskosti v Gaze.



Netanjahu odsoudil oba soudy za to, co označil za „boj proti právu“, poděkoval Trumpově administrativě za uvalení sankcí na ICC a naznačil, že se plánují další společné akce proti mezinárodním soudním institucím.



„S ministrem jsme diskutovali o spolupráci při formulování společné strategie, jak se vypořádat s hrozbou boje proti právu a tuto hrozbu jednou provždy neutralizovat,“ uvedl.



Netanjahu ani Rubio se nezabývali podmínkami příměří v Gaze, kromě požadavku na návrat všech rukojmích. Izraelský premiér je závislý na Smotrichově straně, aby jeho vládní koalice přežila, a ten zopakoval svůj nesouhlas se současnou dohodou a znovu vyjádřil přání, aby se zhroutila.



„Současná dohoda je špatná, ale velmi doufám, že je dočasná,“ řekl Smotrich v sobotním rozhovoru.



Izraelská vláda se údajně snaží změnit podmínky dohody s podporou Washingtonu. Požaduje, aby šest přeživších rukojmích, kteří zůstávají v Gaze a kteří mají být propuštěni v první fázi dohody, bylo propuštěno najednou příští sobotu, a nikoliv ve dvou skupinách po třech během posledních dvou týdnů první fáze, která končí 1. března.



Netanjahuův úřad v neděli uvedl, že vyslanci USA pro Blízký východ Stevu Witkoffovi sdělil, že v pondělí se sejde izraelský bezpečnostní kabinet, aby projednal druhou fázi. Dohoda předpokládala, že rozhovory budou zahájeny v prvním únorovém týdnu, ale zatím vyjednavačům bránil v diskusi o této otázce.



Podle izraelských politických analytiků se Netanjahu obává, že realizace druhé fáze by mohla vyvolat rozpad jeho koalice, což by vedlo k novým volbám a zvýšilo by jeho právní ohrožení v procesu s obviněním z korupce.



Ztělesněním bezpodmínečné podpory Trumpovy administrativy Izraeli je zásilka těžkých bomb americké výroby, která v noci na sobotu dorazila do přístavu Ašdod.



Bidenova administrativa pozastavila dodávku bomb MK-84 o hmotnosti 907 kg s odůvodněním, že jsou příliš nerozlišující a v hustě obydlené oblasti, jako je Gaza, by mohly způsobit příliš mnoho civilních obětí. Trump po svém nástupu do úřadu zákaz okamžitě zrušil.



Izraelský ministr obrany Israel Katz v neděli ráno ve svém prohlášení uvedl: „Zásilka munice, která dnes v noci dorazila do Izraele a kterou uvolnila Trumpova administrativa, představuje významný přínos pro letectvo a IDF a slouží jako další důkaz silného spojenectví mezi Izraelem a Spojenými státy.“



Na nedělním tiskovém prohlášení v Jeruzalémě Netanjahu a Rubio zahájili své prezentace na téma Írán, který je podle nich primárně zodpovědný za veškerou nestabilitu a násilí v regionu. Netanjahu uvedl, že se shodli na tom, že Teherán nikdy nesmí mít jaderné zbraně a že „íránská agrese v regionu musí být potlačena“.





Za první Trumpovy vlády se Netanjahuovi nepodařilo přesvědčit ho, aby se podílel na společných úderech proti íránskému jadernému programu, ale zostřená rétorika nové administrativy vyvolala otázky, zda by izraelský premiér mohl tentokrát uspět.



Zdroj v angličtině Zdroj v angličtině ZDE

