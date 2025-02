Šéf Rheinmetallu: "Evropské sklady zbraní jsou prázdné"

19. 2. 2025

čas čtení 2 minuty

Země EU v současné době nemají dostatečné zásoby zbraní, aby zajistily bezpečnost Ukrajiny a odolaly případné agresi ze strany Ruska, uvedl šéf německé zbrojařské společnosti Rheinmetall Armin Papperger. "Evropané a Ukrajinci nemají ve skladech nic," řekl v rozhovoru pro Financial Times. Podle Pappergera je tato situace důsledkem toho, že Evropa po desetiletí investovala do obrany minimálně, a považovala za normální držet odpovídající výdaje na úrovni 1 % HDP. Země EU v současné době nemají dostatečné zásoby zbraní, aby zajistily bezpečnost Ukrajiny a odolaly případné agresi ze strany Ruska, uvedl šéf německé zbrojařské společnosti Rheinmetall Armin Papperger. "Evropané a Ukrajinci nemají ve skladech nic," řekl v rozhovoru pro Financial Times. Podle Pappergera je tato situace důsledkem toho, že Evropa po desetiletí investovala do obrany minimálně, a považovala za normální držet odpovídající výdaje na úrovni 1 % HDP.

V důsledku toho začaly USA zacházet se zeměmi EU jako s "dětmi", říká Papperger. "Pokud rodiče večeří, pak by děti měly sedět u jiného stolu. Spojené státy vyjednávají s Ruskem a u stolu nesedí ani jeden Evropan. Je zcela zřejmé, že Evropané jsou děti," vysvětlil šéf Rheinmetallu. Zároveň pochybuje, že by americký prezident Donald Trump byl schopen donutit Rusko k "zastavení palby" na Ukrajině. Ale i tak, podle Pappergera, bude jeho společnost nadále vydělávat, protože Evropa bude investovat do výroby zbraní. "I když (rusko-ukrajinská) válka skončí, bylo by mylné si myslet, že máme před sebou velmi mírovou budoucnost," řekl šéf Rheinmetallu.

Podle oficiálních údajů citovaných FT se mezi lety 2021 a 2024 celkové výdaje EU na obranu zvýšily o více než 30 % a činily 326 miliard eur, což je asi 1,9 % HDP bloku. Německo, které je největší ekonomikou EU, vynaložilo v roce 2024 na obranu přibližně 2 % svého HDP. Trump zároveň požadoval, aby země NATO vydávaly na obranu alespoň 5 % HDP.

Rheinmetall je jedním z největších německých výrobců 155 mm dělostřeleckých granátů, které se používají ve válce na Ukrajině. Koncern také dodal Kyjevu tanky, bojová vozidla pěchoty a další vybavení. Kromě toho společnost otevřela obranný závod na Ukrajině. NATO uvedlo, že ruské úřady plánovaly vraždu Pappergera. Podle německého vydání časopisu Focus ruský prezident Vladimir Putin na setkání s armádou na jaře 2024 označil šéfa Rheinmetallu za "provokatéra války".

Zdroj v angličtině: ZDE

0