Trump odmítá považovat Rusko za hrozbu pro Evropu

19. 2. 2025

Americký prezident Donald Trump řekl, že nevěří v záměr Ruska začít v blízké budoucnosti válku s jednou ze zemí NATO. "S tím nebudu souhlasit. Ani trochu tomu nevěřím," řekl Trump pro Fox News. Takto šéf Bílého domu komentoval slova ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, který řekl, že Rusko by mohlo připravovat útok na Polsko nebo Litvu již letos. Americký prezident Donald Trump řekl, že nevěří v záměr Ruska začít v blízké budoucnosti válku s jednou ze zemí NATO. "S tím nebudu souhlasit. Ani trochu tomu nevěřím," řekl Trump pro Fox News. Takto šéf Bílého domu komentoval slova ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, který řekl, že Rusko by mohlo připravovat útok na Polsko nebo Litvu již letos.

"Věříme, že (ruský prezident Vladimir) Putin povede válku proti NATO... Může se to stát v létě, možná na začátku, možná na konci léta. Nevím, kdy to připraví. Ale stane se to. A v tu chvíli, když víme, že nás nedokázal obsadit, nevíme, kam půjde," řekl Zelenskyj. Odkázal na údaje ukrajinské rozvědky, podle kterých se Rusko připravuje na vojenské cvičení v Bělorusku za účasti 150 tisíc vojáků. Putin chce podle něj světu ukázat, že jde "jen o cvičení", ale právě "symbolickými cvičeními" začala totální invaze na Ukrajinu.

Koncem roku 2023 zveřejnila Německá rada pro zahraniční vztahy (DGAP) zprávu, v níž se uvádí, že členské země NATO mají asi 6-10 let na to, aby se připravily na válku s Ruskem na svém území. Na začátku roku 2024 tehdejší estonská premiérka Kaja Kallasová s odvoláním na údaje estonské rozvědky vyzvala k přípravě na válku s Ruskem za 3-5 let. Na podzim téhož roku varoval prezident německé Spolkové zpravodajské služby (BND) Bruno Kahl, že Rusko bude připraveno zaútočit do roku 2030 na jednu nebo více zemí NATO.

A konečně, v únoru tohoto roku dánská vojenská zpravodajská služba (DDIS) předložila zprávu, ve které informovala o hrozbě "rozsáhlé války" v Evropě během příštích pěti let. Podle ministerstva, pokud Rusko považuje NATO za oslabené - jak vojensky, tak politicky - může proti alianci použít sílu. Moskva bude zároveň připravena rozpoutat lokální válku v jedné ze zemí sousedících s Ruskem šest měsíců po příměří na Ukrajině, tvrdila DDIS.

Podle agentury Bloomberg Trump očekává, že zastaví nepřátelské akce na Ukrajině do Velikonoc, které letos připadají na 20. dubna – takové informace od americké administrativy obdrželi evropští představitelé. Trumpův pokus uzavřít dohodu s Putinem do tohoto data byl také diskutován vysokými ukrajinskými a západními představiteli. Dalším možným datem dohody je 9. květen, kdy Rusko oslaví 80. výročí konce Velké vlastenecké války.

