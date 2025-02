Cryptogate: Mileiho tango se skandálem a pád $Libry

19. 2. 2025 / Fabiano Golgo

čas čtení 4 minuty



Ach, Argentina, země vášnivých emocí a cyklických krizí, kde se melancholické tango prolíná s politikou v nekonečném tanci vzestupů a pádů. A teď přichází Javier Milei, prezident s rozcuchanými vlasy a ještě neuspořádanějšími myšlenkami, hlavní postava nejnovějšího skandálu, který otřásá již tak nejistými základy národa: případ kryptoměny $Libra.

Představte si tu scénu: běžný páteční večer, slunce zapadá nad Casa Rosada a její odvážný vůdce se v záchvatu technologického nadšení rozhodne propagovat na svých sociálních sítích novou kryptoměnu. „Tento soukromý projekt bude podporovat růst argentinské ekonomiky financováním malých podniků a start-upů,“ prohlásil Milei na svém účtu na Twitteru pro svých 3,8 milionu sledujících. Slíbená budoucnost zněla lákavě - kdo by nechtěl vidět ekonomiku znovu povstat z popela jako digitální fénix?



Ale, jak už to v dobrém argentinském dramatu bývá, tragédie na sebe nenechala dlouho čekat. Hodnota $Libry, která zpočátku vystřelila z haléřů na téměř 5 dolarů, se během několika hodin zřítila pod 1 dolar. Investoři, kteří byli svedeni prezidentskou rétorikou, sledovali, jak jejich úspory mizí jako voda na poušti Atacama. Podezření na tzv. „rug pull“ - kdy tvůrci uměle nafouknou hodnotu aktiva, aby pak zmizeli s penězi - začalo sílit. A jak jinak, opozice se chopila příležitosti a volala po impeachmentu, obviňujíc Mileie z podvodu a nezákonného spolčování.



Uprostřed chaosu se prezident pokusil z této aféry vykroutit s elegancí opilého tanečníka. „Nepropagoval jsem to, jen jsem to sdílel,“ hájil se Milei v rozhovoru pro stanici TN (Telenotícias). „Jsem fanatický techno-optimista. Mám vášeň pro technologie. Chci, aby se Argentina stala technologickým hubem.“ Ach, ta stará výmluva nadšeného neinformovaného, jako by naivita byla ctností národního vůdce.



Ale Mileiho vysvětlení jen prohloubila propast rozporů. Když byl dotázán na odpovědnost za ztráty investorů, přirovnal investici do $Libry ke kasinu: „Když jdete do kasina a prohrajete peníze, na co si chcete stěžovat?“ Nešťastná analogie, mírně řečeno, obzvlášť od někoho, kdo by měl dbát na ekonomickou stabilitu své země.



A jako by už tak nebyl děj dost zamotaný, objevuje se další aféra. Během rozhovoru s novinářem Jonatanem Vialem unikla neupravená nahrávka, která odhalila, že otázky byly předem domluveny s Mileiho komunikačním týmem. V určitém momentu rozhovor přerušil prezidentský poradce Santiago Caputo, obávaje se možných právních důsledků prezidentových odpovědí. „Chápu. Uvědomuji si to. Mohlo by to způsobit právní problémy,“ přiznal Viale, než otázku přeformuloval. Transparentnost, zdá se, je stejně nestálá jako samotná $Libra.



V tomto ovzduší nedůvěry a obvinění dostala argentinská justice více než 100 stížností proti Mileiovi, obviňujících ho z podvodu, střetu zájmů a nezákonného spolčování. Federální soudkyně María Servini byla pověřena vyšetřováním případu, který argentinský tisk již nazývá „Cryptogate“. Mezitím se prezident snaží vyhnout odpovědnosti, tvrzením, že investoři byli „vysoce specializovaní“ a byli si vědomi rizik. „Je to jako ruská ruleta, a kulka vyšla,“ filozofoval Milei, možná zapomínaje, že ruská ruleta není zrovna uklidňující metafora.



Politická situace v Argentině, již poznamenaná polarizací a ekonomickými krizemi, je nyní na bodu varu. Důvěra v Mileiho vedení je otřesena a opozice nenechává žádnou příležitost nevyužitou. Budoucnost prezidenta i jeho administrativy je stejně nejistá jako hodnota kryptoměny propagované bez náležité opatrnosti.



Celá tato kauza kolem $Libry je temnou připomínkou nebezpečí, která přináší nekontrolované technologické nadšení v kombinaci s politickou nezodpovědností. Argentina, země tolika slibů a deziluzí, si zaslouží víc než lídry, kteří nakládají s ekonomikou jako s hazardní hrou.

