"Neměli jste tu válku začínat!" Trump lživě tvrdí, že Ukrajina začala válku s Ruskem

19. 2. 2025

čas čtení 3 minuty



'You should've never started it': Donald Trump falsely claims Ukraine started war with Russiahttps://t.co/UZTtO45DCt — ITV News (@itvnews) February 18, 2025

Trump kritizoval ukrajinského prezidenta, že prý měl tři roky na to, aby ukončil válku s Ruskem.



Americký prezident Donald Trump prohlásil, že Ukrajina „nikdy neměla začít“ válku s Ruskem, a tvrdil, že prezident Volodymyr Zelenskyj „mohl uzavřít dohodu“.



Hovořil ze svého sídla Mar-a-Lago na Floridě po úterních mírových jednáních mezi USA a Ruskem v Saúdské Arábii.



Trump se zabýval Zelenského zklamáním z toho, že Kyjev byl vyloučen z úterních mírových rozhovorů, a uvedl nepravdivá tvrzení o začátku války Ukrajiny s Ruskem, čímž zopakoval narativy Kremlu.



„Myslím, že mám moc tuto válku ukončit, a myslím, že se to daří. Ale dnes jsem slyšel: 'No jo, nás nepozvali...' Vy jste u toho ale byli tři roky,“ řekl.



„Měli jste to po třech letech ukončit. Neměli jste s tím vůbec začínat. Mohli jste se dohodnout.“ Americký prezident Donald Trump prohlásil, že Ukrajina „nikdy neměla začít“ válku s Ruskem, a tvrdil, že prezident Volodymyr Zelenskyj „mohl uzavřít dohodu“.Hovořil ze svého sídla Mar-a-Lago na Floridě po úterních mírových jednáních mezi USA a Ruskem v Saúdské Arábii.Trump se zabýval Zelenského zklamáním z toho, že Kyjev byl vyloučen z úterních mírových rozhovorů, a uvedl nepravdivá tvrzení o začátku války Ukrajiny s Ruskem, čímž zopakoval narativy Kremlu.„Myslím, že mám moc tuto válku ukončit, a myslím, že se to daří. Ale dnes jsem slyšel: 'No jo, nás nepozvali...' Vy jste u toho ale byli tři roky,“ řekl.





Řekl to: „To by jim dalo téměř celou zemi... a žádní lidé by nebyli zabiti.“ Dodal však, že „se rozhodli to tak neudělat“.





Trump také potvrdil, že je „pro“ vyslání britských a evropských vojáků na Ukrajinu, pokud bude dosaženo mírové dohody s Ruskem.

Trump uvedl, že se „pravděpodobně“ setká s ruským prezidentem Vladimirem Putinem do konce února.



Zdroj v angličtině Zdroj v angličtině ZDE

Zelenskyj odložil cestu do Saúdské Arábie po mírových jednáních USA a Ruska na UkrajiněTrump se do Zelenského dále pustil, když naznačil, že je otevřený prosazení nových voleb na Ukrajině.Na otázku ohledně zpráv, že Rusko chce, aby Ukrajina souhlasila s uspořádáním voleb předtím, než bude dohodnuta jakákoli mírová dohoda, Trump odpověděl: „Máme situaci, kdy na Ukrajině nebyly volby - kdy máme na Ukrajině stanné právo, v podstatě stanné právo, kdy vůdce na Ukrajině, tedy, nerad to říkám, ale klesl na 4 % podpory.„Ano, řekl bych, že - víte, chtějí sedět u stolu. Dalo by se říct, že lidi musí, nemuseli by lidi na Ukrajině říct, jako že už je to dlouho, co jsme měli volby. To není záležitost Ruska. To je něco, co přichází ode mě a co přichází z mnoha dalších zemí.“Trump poté zopakoval své tvrzení, že byl býval schopen zabránit ruské invazi na Ukrajinu v roce 2022 a uzavřít dohodu pro Kyjev.Zelenskyj odložil návštěvu Saúdské Arábie poté, co byl Kyjev vyloučen z amerických mírových rozhovorů, a slíbil, že nepřijme ruská „ultimáta“.„Na toto rusko-americké setkání v Saúdské Arábii jsme nebyli pozváni. Bylo to pro nás překvapení. Myslím, že to bylo překvapení pro mnoho lidí,“ řekl v úterý.„Jsme naprosto upřímní a otevření. Nechci žádné náhody. Proto do Saúdské Arábie nepojedu.“Trump to vysvětlil: „Pokud to (Evropa) chtějí udělat, je to skvělé. Jsem pro. Pokud to chtějí udělat, myslím, že to je, že by to bylo v pořádku.“Pochyboval však, že by na Ukrajinu byly vyslány americké jednotky: „Nikdo mě nepožádal, abych“ stáhl všechny americké síly z Evropy, pokud by bylo dosaženo mírové dohody, „takže si nemyslím, že bychom to museli udělat“.„Nechtěl bych to udělat. Ale taková otázka nikdy nepadla,“ dodal.