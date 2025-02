Jak vlády blokují pokrok v Sýrii

19. 2. 2025

čas čtení 3 minuty

Pád bývalé vlády v Sýrii byl jednou z nejslibnějších událostí minulého roku, píše Andrew Stroehlein, mediální ředitel organizace Human Rights Watch, ve svém každodenním přehledu.



Když byla v prosinci od moci odstavena strašlivě zneužívaná vláda Bašára Asada, otevřela se příležitost k novému směřování. Nabízela se možnost dočkat se spravedlnosti za zločiny z minulosti, naděje, že budou dodržována lidská práva, a šance na obnovu země.



Některé vlády se však chovají téměř tak, jako by se to nikdy nestalo. Ponechávají v platnosti sankce z Asadovy éry, ačkoli tato vláda již neexistuje. A dokonce ani neposkytují prozatímní syrské vládě žádný jasný plán kroků, které by mohla podniknout, aby byly zrušeny.