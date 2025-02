Trumpův důvěrný plán, jak dostat Ukrajinu do područí

19. 2. 2025

čas čtení 8 minut



Panika v Kyjevě, protože americký prezident požaduje vyšší podíl na HDP než reparace Německa za první světovou válku





Požadavek Donalda Trumpa na „odplatu“ ve výši 500 miliard dolarů od Ukrajiny jde daleko za rámec americké kontroly nad kritickými nerostnými surovinami v zemi. Zahrnuje vše od přístavů a infrastruktury až po ropu a plyn a širší surovinovou základnu země.



Podmínky smlouvy, která před týdnem přistála v kanceláři Volodymyra Zelenského, se rovnají ekonomické kolonizaci Ukrajiny ze strany USA, a to na dobu neurčitou. Vyplývá z ní břemeno reparací, které není možné splnit. Dokument vyvolal v Kyjevě zděšení a paniku.





Britský deník Daily Telegraph získal návrh smlouvy před vydáním rozhodnutí, označený jako „Privileged & Confidential“ a datovaný 7. února 2025. Uvádí se v něm, že USA a Ukrajina by měly vytvořit společný investiční fond, který by zajistil, aby „nepřátelské strany konfliktu neměly prospěch z obnovy Ukrajiny“.



Dohoda se vztahuje na „ekonomickou hodnotu spojenou se zdroji Ukrajiny“, včetně „nerostných zdrojů, zdrojů ropy a plynu, přístavů a další infrastruktury (podle dohody)“, přičemž není jasné, co dalšího by mohla zahrnovat. „Tato dohoda se řídí právem státu New York bez ohledu na kolizní normy,“ uvádí se v ní.



USA si vezmou 50 % pravidelných příjmů, které Ukrajina získá z těžby zdrojů, a 50 % finanční hodnoty „všech nových licencí vydaných třetím stranám“ pro budoucí zpeněžení zdrojů. Na tyto příjmy bude „uvaleno zástavní právo“ ve prospěch USA. „Tato doložka znamená 'nejdříve zaplaťte nám, a pak nakrmte své děti',“ uvedl jeden ze zdrojů blízkých jednání.



Uvádí se v ní, že „u všech budoucích licencí budou mít USA přednostní právo na nákup vyvezitelných nerostů“. Washington bude mít svrchovanou imunitu a získá téměř úplnou kontrolu nad většinou ukrajinského surovinového a surovinového hospodářství. Fond „bude mít výlučné právo stanovit způsob, kritéria výběru, podmínky a pravidla“ všech budoucích licencí a projektů. A tak dále, v tomto duchu. Zdá se, že jej sepsali soukromí právníci, nikoliv ministerstva zahraničí nebo obchodu USA.



S myšlenkou poskytnout USA přímý podíl na ukrajinských prvcích vzácných zemin a kritických nerostných surovinách přišel sám prezident Zelenskyj při své zářijové návštěvě v Trump Tower v naději, že si tak usnadní cestu k dalším dodávkám zbraní.



Počítal s tím, že by to vedlo k tomu, že by americké společnosti zahájily činnost na místě a vytvořily by tak politickou pojistku, která by Vladimira Putina odradila od dalšího útoku.



Některé pánve s nerostnými surovinami se nacházejí v blízkosti frontové linie na východní Ukrajině nebo v oblastech okupovaných Ruskem. Upozornil na nebezpečí, že strategické zásoby titanu, wolframu, uranu, grafitu a vzácných zemin padnou do ruských rukou. „Pokud mluvíme o dohodě, tak udělejme dohodu, jsme jen pro ni,“ řekl.





Pravděpodobně nečekal, že bude konfrontován s podmínkami, které se obvykle kladou agresorským státům poraženým ve válce. Jsou horší než finanční sankce uvalené na Německo a Japonsko po jejich porážce v roce 1945. Obě země byly nakonec čistými příjemci finančních prostředků od vítězných spojenců.





Pokud jde o ukrajinský břidlicový plyn, a) část Juzijevského pole leží pod Putinovou kontrolou a b) zásoby v západních Karpatech jsou ve složité geologii s vysokými náklady na vrtání, což způsobilo, že se Chevron stáhl, stejně jako to udělal v Polsku. Ukrajina má větší potenciál jako vývozce elektřiny do Evropy z obnovitelných zdrojů a rozšíření jaderné energetiky, ale to není to, co má Donald Trump na mysli.





Zelenskyj si tento luxus nemůže dovolit. Musí si vybrat mezi vojenským útokem na Ukrajinu ze strany Putina a ekonomickým útokem na Ukrajinu ze strany jeho vlastního spojence.







Zdroj v angličtině ZDE

Pokud by byl tento návrh přijat, činily by Trumpovy požadavky vyšší podíl na ukrajinském HDP než reparace uložené Německu Versailleskou smlouvou, později zkrácené na Londýnské konferenci v roce 1921 a Dawesovým plánem v roce 1924. Současně se zdá, že by chtěl Rusko zcela zprostit odpovědnosti.Donald Trump řekl televizi Fox News, že Ukrajina „v podstatě souhlasila“ s předáním 500 miliard dolarů. „Mají nesmírně cennou půdu, pokud jde o vzácné zeminy, pokud jde o ropu a plyn, pokud jde o další věci,“ řekl.Varoval, že pokud Ukrajina podmínky odmítne, bude Putinovi vydána na pospas. „Mohou se dohodnout. Možná se nedohodnou. Jednoho dne mohou být Ruskem, nebo nemusí být Ruskem. Ale já chci ty peníze zpátky,“ řekl.Trump uvedl, že USA dosud utratily za válku 300 miliard dolarů, a dodal, že by bylo „hloupé“ předávat další. Ve skutečnosti pět balíčků odsouhlasených Kongresem činí celkem 175 miliard dolarů, z čehož 70 miliard dolarů bylo vynaloženo v USA na výrobu zbraní. Část z nich má podobu humanitárních grantů, ale velkou část tvoří peníze z půjček, které musí být splaceny.Republikánský senátor Lindsey Graham o víkendu na Mnichovské bezpečnostní konferenci naznačil, že Trumpův požadavek je chytrý trik, jak posílit klesající podporu obyvatelstva pro ukrajinskou věc. „Může jít za americkým lidem a říct: 'Ukrajina není břemeno, je to přínos',“ řekl.Senátor Graham Evropanům vzkázal, aby této myšlence tvrdě fandili, protože tím Washington uzamknou k obhajobě budoucího urovnání. „Pokud tuto dohodu o minerálech podepíšeme, Putin je v háji, protože Trump bude dohodu hájit,“ řekl.Ukrajinští představitelé museli na mnichovském fóru chodit po špičkách přes toto minové pole, snažili se hravě usmívat a hovořit o nadějích na dohodu o surovinách a zároveň se hájit tím, že současný text porušuje ukrajinské zákony a potřebuje přepracovat. To vskutku ano.Řeči o bohatství ukrajinských zdrojů se staly neskutečnými. V souvislosti s kombinovanými zásobami nerostných surovin a uhlovodíků se hovoří o částce 26 bilionů dolarů. Tyto částky jsou smyšlené.Ukrajina má pravděpodobně největší ložisko lithia v Evropě. Ceny lithia se však od splasknutí bubliny v roce 2022 propadly o 88 procent. Velké zásoby se objevují po celém světě. McDermittova kaldera v Nevadě je považována za největší ložisko lithia na planetě se 40 miliony metrických tun, což samo o sobě stačí na to, aby katapultovalo USA před Čínu.Projekt Thacker Pass bude uveden do provozu v příštím roce. Hodnota lithia spočívá ve zpracování a v navazujícím průmyslu. Nezpracovaná ložiska hornin na Ukrajině jsou pro USA téměř nepoužitelná.Podobně je tomu u vzácných zemin. Nejsou vzácné. Těžební společnosti v USA tento byznys opustily v 90. letech, protože ziskové marže byly tehdy příliš nízké. Americká vláda usnula za volantem, probudila se a zjistila, že Čína získala strategickou kontrolu nad dodávkami kritických prvků potřebných pro hi-tech a pokročilé zbraně. Tento problém se řeší.Ukrajina má kobalt, ale většina baterií pro elektromobily nyní používá lithium-železo-fosfát a kobalt už nepotřebuje. Kromě toho baterie na bázi sodíku a síry omezí budoucí růst poptávky po lithiu. Stejně tak recyklace. Dalo by se pokračovat. Příběh o nedostatku nerostných surovin je velmi přehnaný.Ukrajina nemůže jeho požadavek ve výši 500 miliard dolarů splnit v žádném smysluplném časovém horizontu, pomineme-li širší otázku, zda je čestné takto zacházet s obětí, která tři roky za cenu obrovských obětí držela bojovou linii liberálních demokracií. Můžeme se ptát, kdo má vlastně vůči komu dluh?„Můj styl uzavírání dohod je zcela jednoduchý a přímočarý,“ říká Trump ve své knize Umění dohody. „Mířím hodně vysoko a pak už jen tlačím a tlačím a tlačím, abych dosáhl toho, o co mi jde.“V opravdovém obchodě může druhá strana obvykle odejít. Trumpův požadavek je nátlakem železné pěsti neoimperiální mocnosti vůči slabšímu národu, který stojí zády ke zdi, a to vše kvůli komoditní bonanze, která existuje hlavně v Trumpově hlavě.„Často se stává, že nejlepší dohoda, kterou uzavřete, je ta, kterou neuzavřete,“ řekl Trump a nabídl další ze svých perel.