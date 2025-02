Česká republika není připravena. Není schopna předvídat

Konkrétní rozbor situace, který bych mohl předat dál, nemám.





Máme určité prediktivní modely, které slouží k předpovídání dějů ve složitých systémech. Jsou pochopitelně poměrně jednoduché, vzhledem k tomu, že ve složitém systému při předpovídání vývoje nejlépe funguje perzistence (tj. když se daří, tak se daří, když něco roste, dál to poroste ... když ruské impérium expanduje, asi bude ještě chvíli expandovat.. asi mě chápete - obvykle prediktivní horizont, který dává smysl, je desetina časového okna, na kterém chování sledujete, neboli pokud čtyři roky ruské impérium územně expanduje, bude s nejvyšší pravděpodobností ještě dalšího půl roku v expanzi pokračovat - ale co když expanduje už od roku 2014?).





Chování českých politiků je stále stejné, konzistentní s jejich chováním od počátku devadesátých let.





Jediným politikem, který byl schopen něco měnit k lepšímu byl podle mého soudu pan Babiš, ale on sám dobře ví, jak složité systémy fungují, takže nyní se zákonitě přikloní směrem, kterým se nyní ubírá svět kolem nás.





Zakončím jednoduchou tezí, ze které snad bude pro Vás pochopitelné, že je v tomto státě opravdu všechno (pro zachování demokracie podstatné) špatně.





Mojí doménou je krizové řízení. Mnohokrát jsem si pokládal otázku, co to vlastně znamená, vzhledem k tomu, že žádná krize, kterou tento stát prošel za posledních 30 let se nepodařila zvládnout.





Odpověď jsem našel v díle teoretika krizového řízení pana dr. Kohoutka, nevím, jestli už zemřel, je to pravděpodobné.





Vše podstatné najdete v citátu, jehož autorem je zakladatel moderního managementu









Ten řekl: "řídit znamená předvídat".





Předvídat = predikovat = předpovídat.





Správná předpověď dějů ve složitých systémech, to je to, v čem nejen tento stát dlouhodobě selhává. Selhává, protože se tímto problémem systematicky žádná politická strana nezabývá. Pokud formulujete určitý scénář, což v dnešní době s použitím umělé inteligence je snadné, v lepším případě jste označen za alarmistu, prodavače strachu.





Doposud se podařilo uspokojivě řešit izolované problémy, jako je meteorologie (proto se podařilo povodně v září dobře zvládnout), elektroenergetika (jinak by již dávno došlo k blackoutu) a další.





Ale pokud budeme souhlasit s E. Muskem, který prohlásil, že stát je ultimátní korporace, pak i řízení státu, potažmo krizové řízení, vyžaduje dobrou předpověď.





Předpověd budoucího vývoje, která zákonitě nemůže vidět dlouho dopředu, ale je nutnou podmínkou pro smysluplné řízení.





Ne nadarmo se po revoluci stali premiéry a politiky členové komunistického prognostického ústavu, který byl pro předpovídání složitých socioekonomických jevů založen.





Jejich vládnutí však jakoukoliv smysluplnou předpověď budoucího vývoje společnosti ignorovalo, sledovalo pouze jejich osobní narcistické zájmy, a proto v tuto chvíli jsme vydání napospas moderním hrozbám, jako je hybridní válka, vedená od roku cca 2012 Ruskou federací a nově i USA, cestou sociálních sítí a moderních technologií.





A opět - zeptejte se třeba ministra vnitra, zdali má pro tuto situaci plán, tak jako se ho ptali v roce 2020, zda-li má na covid plán.





Řekne Vám, že ho má. Ale reálně všichni ví, že tato vláda žádný na předpovědi založený plán nemá. A nemá ho ani pro situaci, ve které jsme právě nyní.





A proto jsou její kroky destruktivní, nesmyslné nebo v lepším případě jen neefektivní. Ledaže by předpověď byla postavena na faktu, že občanů ČR v čase do budoucna bude rapidně ubývat, což je jediná rozumná předpověď, na jejímž základě budete implementovat politiku radikálních rozpočtových škrtů.





A to je ten závěr - složitý systém, řízený dopřednou vazbou s mohutným zpětnovazebným potenciálem skutečně můžete zničit tím, že budete systematicky uplatňovat opatření, vycházející ze špatné předpovědi a zákonitě ho dovedete ke zkáze. Říká se tomu "sebenaplňující proroctví".