"Zelenský je diktátor. "Trumpův lživý blábol proti Zelenskému

19. 2. 2025

Pomyslete na to, onen mírně úspěšný komik Volodymyr Zelenskyj ukecal Spojené státy americké, aby vydaly 350 miliard dolarů, aby šel do války, která se nedala vyhrát, bez USA, a "TRUMP" ji nikdy nebude moci urovnat. Spojené státy vydaly o 200 miliard dolarů víc než Evropa a evropské peníze jsou garantovány, kdežto Spojené státy nedostanou zpátky nic. Proč nevyžadoval ospalec Joe Biden vyrovnání, protože tahle válka je daleko důležitější pro Evropu než pro nás. My jsme odděleni velkým, krásným oceánem. Kromě toho Zelenskyj přiznává, že polovina peněz, které jsme mu poslali se "ZTRATILA". Odmítá uspořádat volby, má velmi nízkou podporu v ukrajinských Průzkumech, a jediné, co uměl dobře, bylo hrát na Bidena jako na housle. Diktátor bez voleb, Zelenskyj by se měl rychle pohnout, nebo nebude mít žádnou zemi. Mezitím my úspěšně vyjednáváme konec této Války s Ruskem, což je něco, co všichni přiznávají, že jen "TRUMP" a Trumpova vláda dokáží udělat. Biden se o to nikdy nepokusil, Evropa selhala a nepřinesla Mír a Zelenský zřejmě chce, aby mu ten vlak z peněz dál jezdil. Mám rád Ukrajinu, ale Zelenskyj udělal strašně špatnou práci, jeho země je roztříštěna, a "MILIONY" zbytečně zemřely. A tak to dál pokračuje...







