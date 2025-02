BBC Verify: Ověřování faktů: Trumpova tvrzení o válce na Ukrajině

19. 2. 2025

čas čtení 6 minut



Americký prezident Donald Trump v záplavě tvrzení ze svého sídla Mar-a-Lago na Floridě obvinil Ukrajinu, že je zodpovědná za válku s Ruskem



V rozhovoru s novináři Trump rovněž uvedl tvrzení o popularitě prezidenta Volodymyra Zelenského a poznamenal, že na Ukrajině se kvůli válečnému stavu dosud nekonaly plánované volby. Později tyto komentáře znásobil v plamenném středečním příspěvku na sociální síti Truth Social



Trumpova obvinění - z nichž některá zřejmě odrážela běžné ruské výroky o válce - přišla jen několik hodin poté, co se američtí představitelé setkali s ruskou delegací v Rijádu, aby zahájili rozhovory o ukončení konfliktu, který zuří již téměř tři roky.



Zelenskij později obvinil Trumpa, že „žije v dezinformačním prostoru“ vytvořeném Ruskem.



Tvrzení: Zelenskij je „diktátor bez voleb“.



Trump nejprve upozornil na skutečnost, že na Ukrajině neproběhly prezidentské volby od roku 2019, kdy se Zelenskyj - dříve komik bez politické základny - dostal k moci.



Tvrzení zopakoval v příspěvku na sociální síti Truth Social, v němž ukrajinského vůdce obvinil, že je „diktátorem bez voleb“.





Zelenského první pětileté funkční období mělo skončit v květnu 2024. Na Ukrajině však od ruské invaze v únoru 2022 platí stanné právo, což znamená, že volby jsou pozastaveny.





(V Británii nebyly kvůli válce všeobecné volby od roku 1935 do roku 1945.)

Některé další průzkumy naznačují, že Zelenskyj v prvním kole případných budoucích voleb zaostane za svým nejbližším soupeřem, bývalým šéfem armády Valerijem Zálužným, což naznačuje, že by se oba utkali ve druhém kole.

Dubinskij byl na Ukrajině obviněn z vlastizrady a obviněn z toho, že „působí na příkaz ruské rozvědky“ - což popírá.





A i když představitelé NATO v roce 2021 uvedli, že Ukrajina je kandidátem na budoucí vstup do západní aliance, nejednalo se o součást žádného formálního procesu.







Zdroj v angličtině ZDE

Válečný stav na Ukrajině byl navržen v roce 2015 - krátce po ruské anexi Krymského poloostrova a několik let před nástupem Zelenského a jeho strany Sluha lidu k moci.Nezávislí pozorovatelé z OBSE uvedli, že volby v roce 2019 byly „konkurenční a základní svobody byly obecně dodržovány“.Zelenskij získal ve druhém kole 73 % hlasů.Zelenskij slíbil, že po skončení konfliktu uspořádá nové volby, a zatím nepotvrdil, že hodlá kandidovat. Někteří odborníci poznamenali, že uspořádání voleb na Ukrajině před ukončením konfliktu by bylo prakticky nemožné, protože ruské útoky na mnoho měst přetrvávají a miliony občanů jsou vysídleny do zahraničí nebo žijí pod ruskou okupací.Trumpova intervence na toto téma přišla jen několik hodin poté, co Kreml zpochybnil Zelenského legitimitu, neboť jeho funkční období skončilo, což Moskva v minulých měsících opakovaně tvrdí. Dne 28. ledna ruský prezident Vladimir Putin v rozhovoru pro ruská média označil Zelenského za „nelegitimního“.Trump zřejmě uvědomoval, že se jedná o časté ruské tvrzení používané k podkopání Zelenského, a na tiskové konferenci řekl: „To není ruská záležitost, to je něco, co pochází ode mě, z jiných zemí.“Zelenskij zase již dříve uvedl, že by bylo „naprosto nezodpovědné přinášet téma voleb“ doprostřed konfliktu.Prezident Trump rovněž prohlásil, že Zelenského podpora klesla na 4 %.Není jasné, na jaký zdroj se prezident odvolával, protože neuvedl žádné důkazy. Požádali jsme Bílý dům o vysvětlení.Oficiální průzkumy veřejného mínění jsou omezené a v době války je velmi obtížné provádět přesné průzkumy. Miliony Ukrajinců uprchly a Rusko obsadilo asi pětinu země.Některé průzkumy však bylo možné provést telefonicky. Průzkum provedený tento měsíc ukázal, že 57 % Ukrajinců uvedlo, že důvěřuje prezidentovi, uvedl externí Kyjevský mezinárodní sociologický institut se sídlem na Ukrajině.To je však méně než 77 % na konci roku 2023 a 90 % v květnu 2022 - což naznačuje, že prezident utrpěl pokles popularity.Generál Valerij Zálužnyj by mohl být soupeřem prezidenta Zelenského, pokud by kandidoval v jakýchkoli budoucích volbách, naznačují některé průzkumy veřejného míněníV návaznosti na Trumpovy výroky se tohoto tvrzení chopila některá významná ruská média a citovala průzkum veřejného mínění provedený ukrajinským poslancem a Zelenského kritikem Oleksandrem Dubinským na Telegramu, který podle nich potvrzuje Trumpovo hodnocení.Ukrajinské úřady vyjádřily nespokojenost s tím, že se úterních jednání v Rijádu neúčastnily. Trump však tyto obavy odmítl a novinářům řekl, že Ukrajina měla tři roky na ukončení války, načež se zdálo, že obviňuje Kyjev ze zahájení konfliktu.„Nikdy jste ho neměli začínat,“ řekl. Kreml již dříve obvinil Ukrajinu ze zahájení války proti Rusku.„Byli to oni, kdo válku v roce 2014 začali. Naším cílem je tuto válku zastavit. A my jsme tuto válku v roce 2022 nezačali,“ řekl ruský prezident Vladimir Putin v únoru 2024 moderátorovi americké talk show Tuckerovi Carlsonovi.Ukrajina válku nezačala. Rusko zahájilo v únoru 2022 plnohodnotnou invazi na Ukrajinu poté, co v roce 2014 anektovalo Krym.K anexi došlo poté, co byl lidovými demonstracemi svržen proruský ukrajinský prezident.Rusko také podporovalo zástupné síly, které se zmocnily oblastí na východě Ukrajiny, a obvinilo novou vládu v Kyjevě z diskriminace a genocidy ruskojazyčných obyvatel. Mezinárodní soudní dvůr odmítl tvrzení Moskvy.Po neúspěchu dohod, jejichž cílem bylo ukončit konflikt po roce 2014 - Rusko zahájilo koncem roku 2021 masivní budování vojenských jednotek na hranicích s Ukrajinou.Putin zahájil invazi 24. února 2022 a uvedl, že cílem operace je „demilitarizovat a denacifikovat“ prozápadní vládu Volodymyra Zelenského a zabránit vstupu země do NATO.V posledních ukrajinských parlamentních volbách dosáhla podpora krajně pravicových kandidátů 2 %. Je třeba také poznamenat, že Zelenskyj je Žid a že jeho strana je považována za centristickou.