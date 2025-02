Františkovo rozloučení: Revolucionář, který chtěl změnit církev

19. 2. 2025 / Fabiano Golgo

Moderní svět je hlučný stroj, nenasytný cirkus, kde čas drtí čas a vše stárne dřív, než se vůbec stihne narodit. Ale existují místa, kde věčnost odolává. Vatikán je jedním z nich. A právě tam, v tomto živém muzeu dogmat a svatých, se jeden muž loučí. Papež František, poslední z revolucionářů, Argentinec s prostými kroky a velkolepými myšlenkami, stojí na prahu konce. Ve věku 88 let, hospitalizovaný v poliklinice Gemelli, se zdá, že přijal svůj vlastní epilog.





Polymikrobiální infekce dýchacích cest - už jen ten výraz zní jako předznamenání smrti. František to ví. Svěřil se přátelům, že možná tuto krizi nepřežije. A na rozdíl od tolika mocných, kteří celý život předstírají, že smrt neexistuje, ji on čelí přímo, bez okázalosti, bez sebeklamu. Papež vždy hovořil o svém odchodu s přirozeností někoho, kdo už je na druhé straně.



A co teď? Jak bude reagovat katolická církev - tato tisíciletá entita, která již pohřbila císaře, krále i nespočet papežů - na odchod muže, který se ji snažil otřást? Protože František nebyl jen tak ledajaký papež. Nejenže nosil obnošené boty a odmítl opulentní paláce - on chtěl změnit samotnou strukturu Vatikánu. Jako Don Quijote uprostřed kardinálů v červených rouchách bojoval proti setrvačnosti a odporu, vsadil vše na své reformy.



Snažil se zlidštit Petrův stolec. Debyrokratizoval římskou kurii prostřednictvím apoštolské konstituce "Praedicate Evangelium" - honosný název pro prostý čin: učinit Vatikán méně palácem intrik a více funkční institucí. Rozšířil kolegium kardinálů, aby zahrnovalo hlasy z míst, která byla tradičně ignorována: Asie, Afrika, Latinská Amerika. Dbal na to, aby církev přiblížil chudým, postavil se proti excesům kapitalismu, hovořil o tématech, kterým se jeho předchůdci vyhýbali.



A samozřejmě, ne všem se to líbilo. Každý vůdce, který něco zásadního mění, někoho obtěžuje. Konzervativci ho obviňovali z ředění doktríny, z přílišné liberálnosti, z otevírání vatikánských bran světu, který ho chce zkazit. Ale František nikdy nechtěl církev zničit - chtěl ji zachránit před zapomenutím. Uvědomil si, že pokud katolicismus bude dál žít v 16. století, nepřežije 21. století.



Nyní, na prahu konce, se obává toho, co přijde po něm. Jmenoval kardinály sladěné s jeho vizí, aby zajistil, že jeho inkluzivní církev bude pokračovat i po jeho smrti. Ale Vatikán je vrtošivá entita, plná podzemních proudů a skrytých sporů. A co když další papež přinese zpětný krok? Co když vše, co František vybudoval, bude zničeno? Mocenské hry ve Vatikánu jsou stejně lidské jako kdekoliv jinde - jen hráči nosí sutany.



A je tu ještě něco: stín času. František je jedním z posledních papežů formovaných 20. stoletím, církví, která měla ještě nějaký skutečný vliv na svět. Ale moderní katolicismus bojuje o svou relevanci. Sekularizovaná Evropa vnímá církev jako přežitek jiné éry, zatímco v Latinské Americe a Africe se evangelikálové valí jako nezadržitelná vlna. Příští papež bude muset čelit světu, kde víra je spíše výjimkou než normou.



A jsou tu kulturní války. František se postavil konzervativním frakcím, odsoudil sexuální zneužívání v církvi, trval na tom, že katolicismus nemůže být pouze stroj na morální odsouzení. "Kdo jsem já, abych soudil?" řekl o homosexuálech - jednoduchá věta, která ve Vatikánu způsobila zemětřesení. Vyslovil se k otázkám změny klimatu, sociální spravedlnosti, nerovnosti, kritizoval politické vůdce, zapojil se do debat, kterým se jeho předchůdci vyhýbali. (Telefonuje každý večer déle než rok křesťanům v Gaze. Telefonuje jim nyní i z nemocnice.) Bude mít příští papež odvahu pokračovat v této cestě? Nebo se podvolí tlaku konzervativní frakce, která sní o návratu k rigidnějším časům?



František se na odchod zdá být připravený. Řekl, že chce jednoduchý pohřeb, žádné barokní okázalosti. Chce být pohřben v nenápadném hrobě, daleko od velkolepých vatikánských krypt. Další symbolický krok papeže, který nikdy nechtěl být monarchou. Ale jeho rozloučení nebude jen náboženskou událostí - bude historickým milníkem. Když František odejde, vezme s sebou jeden z posledních pozůstatků církve, která se ještě pokoušela vést dialog se současností.



A nakonec zůstává otázka: bude mít katolická církev odvahu pokračovat ve Františkově cestě? Nebo, jako tolikrát předtím, se vrátí do bezpečí stínů? Protože historie církve je nekonečný tanec mezi změnou a strachem z ní. A každý papež je jen okamžikem v tomto nekonečném cyklu. František byl okamžikem, který zazářil - ale až odejde, zůstane jeho světlo?

