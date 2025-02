Vance šířil v Mnichově šokující a nebezpečné blbosti

14. 2. 2025

čas čtení 5 minut

„Největší obavy mám z hrozby zevnitř,“ kritizoval Trumpův viceprezident J.D. Vance v Mnichověš evropské lídry



Americký viceprezident JD Vance vyzval Evropu, aby se "pozitivně postavila za svobodu" a jednala proti „hrozbě, která mi dělá největší starosti, hrozbě zevnitř“, kterou označil za „ústup Evropy od některých jejích nejzákladnějších hodnot“ prostřednictvím omezování svobody projevu, zavádění moderování materiálu na internetu a politických "protipožárních stěn" proti extremistickým stranám.



V obsáhlém a plamenném projevu prošpikovaném útoky na Evropu obvinil evropské lídry z toho, že se vzdali svých kořenů „obránců demokracie“tím, že podle něj dochází k umlčování nesouhlasných hlasů.



Řekl, že se Evropané stále více podobají „starým zakořeněným zájmům, které se skrývají za ošklivými slovy sovětské éry, jako je dezinformace ... a kterým se prostě nelíbí ta představa, že by někdo s alternativním názorem mohl vyjádřit odlišný názor“.



Kritizoval „bezstarostná“ prohlášení evropských představitelů, která „znějí nadšeně“ ze zrušených prezidentských voleb v Rumunsku nebo z expanzivních pravomocí k moderování obsahu či jiných omezení svobody slova v USA, Německu a Švédsku, a uvedl, že jsou „pro americké uši šokující“.



Kritizoval také evropské lídry za to, že „utíkají ve strachu před vlastními voliči“, a to i v otázce migrace, a uvedl, že tím riskují zničení demokracie zevnitř tím, že odradí obyvatelstvo od účasti na demokratických procesech.



Odmítl jakoukoli kritiku údajného vměšování Elona Muska do evropských voleb a řekl, že „pokud americká demokracie přežije 10 let kádrování od Grety Thunbergové, vy můžete přežít pár měsíců Elona Muska“.



Pouhých devět dní před spolkovými volbami, které se uskuteční příští neděli, vyzval ke zrušení politickýchprotipožárních stěn“, což byla narážka na německé uspořádání, které brání krajně pravicovým stranám, jako je Alternative für Deutschland, vstoupit do vládnoucí koalice



Pozoruhodné však je, že se příliš nevyjádřil k Ukrajině, kromě krátké poznámky, že americká administrativa „věří, že můžeme dospět k rozumnému urovnání mezi Ruskem a Ukrajinou“.

"Touhou Evropanů není umlčet nesouhlasné hlasy, ale uznat, že existuje objektivní realita"





Německý ministr obrany Boris Pistorius prohlásil, že projev JD Vance byl „nepřijatelný“.



„Demokracii zpochybnil americký viceprezident pro celou Evropu,“ řekl Pistorius z hlavního pódia konference.



„Mluví o zničení demokracie. A pokud jsem mu dobře rozuměl, srovnává podmínky v některých částech Evropy s podmínkami v autoritářských oblastech... to je nepřijatelné.“











Reakce čtenářů Guardianu na Vanceův projev:

- "Prosím, aby bylo zřejmé, že Greta Thunbergová nevlastní pravděpodobně politicky nejvlivnější sociální síť, není nejbohatší osobou na světě a před deseti lety jí bylo dvanáct let."- "Dezinformace - nejde o rozdílnosti názorů a Greta Thunbergová nemá takový vliv jako čtvrt miliardy dolarů, které Musk vložil do Trumpovy kampaně!"- "Projev JD Vanceho mi přišel tak ujetý, že jsem cítila potřebu napsat toto: Je ubohé, když dospělý muž srovnává malou bezmocnou švédskou holčičku s miliardářem na americkém úřadě. ... Bát se malé holčičky je pro ubožáky, promiňte."- "Touhou Evropanů není umlčet nesouhlasné hlasy, ale uznat, že existuje objektivní realita. Existují takové věci jako fakta a pravda. ... To je problém pro lidskou civilizaci, protože pokud se nedokážeme shodnout na povaze objektivní reality, nebudeme schopni řešit závažné problémy, kterým čelíme.P"- "Pozoruhodné je, že řekl, že Německo se musí smířit s Muskem, a přitom Trump obvinil Labouristickou stranu [ze] zahraničního vměšování do amerických voleb“.- "Zdá se, že demokracie je dnes jen o tom, kdo dokáže nejhlasitěji křičet."- "Mám pocit, že dnešní projev JD Vance jasně ukázal, před jakou ostrou volbou stojí evropští politici v posttrumpovském světě: váhat, aby neurazili různé skupiny voličů, nebo jasně a hlasitě hájit liberální demokracii na světové scéně. Musíme jasně říci, proč je v liberální demokracii jedinou věcí, vůči níž jsme netolerantní, netolerance. Musíme sobě i ostatním připomínat, jak strašlivou cenu má, když na to zapomeneme."Spousta reakcí čtenářů z Německa, kteří jsou frustrováni Vancovými komentáři o firewallu proti krajní pravici pouhých devět dní před spolkovými volbami a tím, co považují za jeho „zneužití“ včerejšího mnichovského útoku k politickému prospěchu.- "První, co mě napadlo, když jsem poslouchal JD Vance, bylo, že možná zapomněl, že jeho šéf podněcoval útoky na Kapitol 6. ledna a snažil se zvrátit demokratický proces. To mi nepřipadá jako maják demokracie."- "Myslím, že reakce, kterou Evropa potřebuje na dnešní projev JD Vance a na projev Petea Hesketha z počátku tohoto týdne, je jednoduchá - vidíme jasně, že americká vláda již není spolehlivým partnerem, a - poté, co jsme se nedokázali zabezpečit proti Trumpovi a trumpismu, jak správně řekl jeden z vašich dalších kolegů - musíme tak nyní učinit s maximální rychlostí."- "Můj návrh, ať to stojí, co to stojí: evropští lídři by měli mluvit tiše a přitom ustupovat co nejméně - a mezitím co nejrychleji postupovat nejen při přezbrojování, ale i při budování alternativní velitelské struktury, která se může odpojit od NATO. Jo, a potřebujeme vlastní atomové zbraně."