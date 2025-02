Jen náhoda: velryba vyplivla kajakáře při incidentu zachyceném na kameru

14. 2. 2025

čas čtení 2 minuty

„Myslel jsem, že jsem mrtvý,“ řekl kajakář, kterého velryba keporkak u chilského pobřeží po několika vteřinách vyplivla z tlamyPři incidentu zachyceném na kameru keporkak u chilské Patagonie na chvíli nabral do tlamy kajakáře a pak ho rychle a nezraněného pustil.Minulou sobotu se Adrián Simancas se svým otcem Dellem plavil na kajaku v zátoce Bahía El Águila poblíž majáku San Isidro v Magellanově průlivu, když se vynořil keporkak, který Adriána i s jeho žlutým kajakem na několik vteřin pohltila, než ho pustila.Dell, který byl jen pár metrů od něj, zachytil tento okamžik na video.„Zůstaň v klidu, zůstaň v klidu,“ je slyšet, jak říká poté, co byl jeho syn vyproštěn z tlamy velryby.„Myslel jsem, že jsem mrtvý,“ řekl Adrián agentuře Associated Press. „Myslel jsem, že mě sežrala, že mě spolkla.“