Vance v Mnichově zneužil svou svobodu projevu k šíření lží a nepřesností

15. 2. 2025

čas čtení 10 minut

„Myšlenkové zločiny“ a zrušené volby: jak obstojí Vanceova tvrzení o Evropě? Lži a fakta:



V konfrontačním projevu JD Vance na Mnichovské bezpečnostní konferenci uvedl viceprezident řadu příkladů, aby zdůraznil svá tvrzení, že se Evropa vymkla z kloubů. Zde se podíváme na to, co řekl - a zda to obstojí.





Spojené království



Když mluvil o „našich velmi drahých přátelích, Spojeném království“, Vance prohlásil, že „ústup od práv svědomí“ „postavil na pranýř základní svobody zejména věřících Britů“.



Britská vláda podle něj obvinila Adama Smith-Connera, fyzioterapeuta a armádního veterána, z „ohavného zločinu, když stál 50 metrů od potratové kliniky a tři minuty se tiše modlil, nikomu nepřekážel, s nikým nekomunikoval, jen se tiše modlil sám“.



Vance tvrdil, že Conner strážci zákona řekl, že se modlí za nenarozeného syna, kterého s bývalou přítelkyní před lety potratil. Ten jeho argumentaci odmítl. „Adam byl shledán vinným z porušení nového vládního 'zákona o nárazníkových zónách', který kriminalizuje tichou modlitbu a další akce, které by mohly ovlivnit rozhodnutí člověka v okruhu 200 metrů od potratového zařízení,“ uvedl Vance. „Byl odsouzen k zaplacení tisíců liber jako nákladů na právní zastoupení obžaloby.“



Kontrola faktů



Smith-Connor byl v říjnu loňského roku odsouzen za porušení bezpečné zóny poté, co v listopadu 2022 odmítl opakované žádosti, aby se vzdálil před potratovou klinikou v Bournemouthu.



Tento jednapadesátiletý muž den předtím oznámil místní městské radě, že bude stejně jako v předchozích případech vykonávat tichou vigilii. V ten den s ním komunitní pracovník mluvil hodinu a 40 minut a žádal ho, aby odešel - on to však odmítl. Smith-Connor dostal dvouletou podmínku a bylo mu nařízeno zaplatit soudní náklady ve výši více než 9 000 liber poté, co případ předložila soudu rada měst Bournemouth, Christchurch a Poole.



Smith-Connor dostává právní podporu od Alliance Defending Freedom International, americké konzervativní křesťanské právnické skupiny, která uvádí, že se „zasazuje o náboženskou svobodu prostřednictvím ... advokačních aktivit“. ADF International uvedla, že bude podporovat Smith-Connora, aby se v červenci proti rozhodnutí odvolal.



Případ Smith-Connor byl podán poté, co byl v říjnu 2022 před klinikou v Bournemouthu zaveden příkaz k ochraně veřejného prostranství, který zakazoval aktivity včetně protestů, obtěžování a vigilií.





V říjnu loňského roku byl v Anglii a Walesu zaveden zákon o veřejném pořádku (Public Order Act 2023), který zavedl nárazníkové zóny v šířce 150 metrů kolem potratových klinik, aby ženy nebyly obtěžovány letáky, obrázky plodů nebo aby nemusely procházet kolem vigilií.





Mluvčí skotské vlády uvedl: „Tvrzenvicepremiéra je nesprávné. Soukromá domácí modlitba není v rámci bezpečných přístupových zón zakázána a žádný dopis nikdy nenaznačoval, že by tomu tak bylo.“





Elon Musk tehdy na Twitteru zasáhl a označil to jako „ohromující absurditu Thierryho Bretona jako tyrana Evropy“. Breton na to reagoval: „Tyran Evropy? Páni! Ale ne, Elone Musku: EU nemá ŽÁDNÝ mechanismus, který by umožnil zrušit jakékoli volby kdekoli v EU. Vůbec ne to, co je řečeno v níže uvedeném videu, které se týká pouze uplatňování [zákona o digitálních službách] a jeho moderátorských povinností. Ztraceno v překladu... nebo další fake news?“





V březnu loňského roku provedla německá policie razie v domech lidí podezřelých z toho, že na internetu zveřejňovali nenávistné misogynní projevy, včetně těch, které obhajovaly znásilnění nebo sexuální útoky. Policie provedla razie v domech a vyslechla 45 podezřelých v 11 spolkových zemích. Žádný z podezřelých nebyl zadržen.





Salwan Najem dostal od soudu podmíněný trest a pokutu za výroky, které pronesl v souvislosti se čtyřmi případy pálení Koránu ve Stockholmu. Pálení knih prováděl společně se Salwanem Momikou, který byl následně minulý měsíc zastřelen během vysílání na TikToku. Najem, který přišel do Švédska z Iráku v roce 1998 a od června 2005 je švédským občanem, soudu řekl, že jeho činy byly legitimní kritikou náboženství chráněnou švédskými zákony o svobodě projevu. Göran Lundahl, soudce v tomto případu, řekl, že svoboda projevu nepředstavuje „volnou ruku k tomu, abyste mohli dělat nebo říkat cokoli“.





Podle nejnovější zprávy Europolu o situaci a trendech v oblasti terorismu v EU došlo v roce 2023 v sedmi členských státech EU k celkem 120 teroristickým útokům (98 dokonaným, 9 neúspěšným a 13 zmařeným). Nejvíce teroristických útoků spáchali separatističtí teroristé (70, všechny dokonané), následovaní levicovými a anarchistickými subjekty (32, z toho 23 dokonaných). Džihádistických teroristických útoků bylo 14, z nichž pět bylo dokončeno. Dva pravicové teroristické útoky byly zmařeny.





Zdroj v angličtině ZDE

0

336

Zákon o potratových službách (bezpečné přístupové zóny) (Skotsko), který byl zaveden v loňském roce, zavedl bezpečné přístupové zóny v okruhu 200 metrů od potratových klinik a zakázal obtěžující, nebo znepokojující jednání.„Tichá modlitba“ je uvedena mezi zakázanými aktivitami, aby se zabránilo masovým tichým vigiliím, které byly využívány velkými skupinami amerických protipotratových demonstrantů, jako je 40 dní pro život, kteří se shromažďují před klinikami, aby vyvíjeli nátlak na vstupující ženy, aby nepodstupovaly potrat.Konzervativní americký tiktoker chybně tvrdil, že ve Skotsku může porušovat zákon i tichá domácí modlitba. Zákon však uvádí, že tyto akce jsou zakázány, pokud by mohly způsobit poplach nebo znepokojení někomu, kdo má přístup k potratovým službám. Tichá modlitba v domácnosti, která by nezpůsobila znepokojení a poplach jiným osobám, by do této kategorie nespadala.Americký viceprezident měl na mysli výroky bývalého evropského komisaře Thierryho Bretona. Bývalý francouzský ministr hovořil po prosincovém rozhodnutí rumunského ústavního soudu zrušit předčasné výsledky prezidentských voleb v zemi.Soud zasáhl poté, co odtajněné dokumenty zpravodajských služeb poukázaly na to, co bylo popsáno jako masivní a „vysoce organizovaná“ kampaň ve prospěch nezávislého kandidáta Călina Georgesca na platformě TikTok, kterou pravděpodobně organizoval „státní subjekt“. Georgescu se zavázal, že v případě svého zvolení zastaví veškerou rumunskou politickou a vojenskou podporu Ukrajině.Breton v komentáři k tomuto případu uvedl: "Udělali jsme to v Rumunsku a zřejmě to uděláme, pokud to bude nutné, i v Německu.“ “Zachovejme klid a prosazujme naše zákony v Evropě, když hrozí jejich obcházení...“Podle zákona o digitálních službách může Evropská komise požádat koordinátora digitálních služeb v členském státě EU, aby požádal soudce o posouzení žádosti o dočasné omezení přístupu v rámci EU k velké online platformě nebo vyhledávači. Komise má také pravomoc obejít proces vedený soudcem v „naléhavé situaci“. Komise uvedla, že takové krajní opatření musí „následovat řádný proces“ a „bylo by časově omezené“.Omezení služeb lze uplatnit pouze v případě, že existují důkazy o trestných činech zahrnujících ohrožení života nebo bezpečnosti osob. Pokud Komise využije svých donucovacích pravomocí, podléhají její rozhodnutí soudnímu přezkumu u Evropského soudního dvora.Německá policie a státní zastupitelství uvedly, že afghánský podezřelý z najíždění autem v centru Mnichova, při kterém bylo zraněno nejméně 36 lidí, měl pravděpodobně „islamistický“ motiv a bude se zodpovídat z obvinění z pokusu o vraždu. Vazby na džihádistickou organizaci, jako je skupina Islámský stát, ani žádné spolupachatele nezjistili.