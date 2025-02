Vance má bohužel v jedné věci pravdu, totiž že bez voličů demokracie není možná

15. 2. 2025 / Boris Cvek

čas čtení 2 minuty



Čekali jste, že viceprezident USA Vance bude na bezpečnostní konferenci v Mnichově mluvit o Rusku a Číně jako hlavním ohrožení pro demokratický svět a o tom, jak dosáhnout míru na Ukrajině? Nějaký plán? Neřekl o tom nic. Místo toho Evropské unii i Británii kázal, jak skutečné ohrožení je migrace a boj proti dezinformacím šířeným z Ruska. Shrnul tak program evropské krajní pravice a aby nebylo pochyby, setkal se kandidátkou německé AfD na kancléřkou funkci. To je jeho volba. Volba Muskova i Trumpova – i Orbánova.

Je to překvapení? Není. Tihle lidi jako Trump, Vance a Musk chtějí zničit Unii a předhodit ji Rusku. V jedné věci ale měl Vance hlubokou pravdu a cítil jsem, když jsem jej poslouchal, jak si to užívá. On je výsledkem demokratických voleb.

My sice bojujeme za demokracii na Ukrajině, ale nějak nám uniklo, že demokracii bez voličů mít nelze. Že na těch voličích v demokracii záleží. Že oni rozhodují.

Demokracii nezachrání to, že máme demokratické ideály, že o demokracii mluvíme, že za ni bojujeme… paradoxně ji to může zničit, pokud faktickým výsledkem našeho úsilí je to, že voliči nevolí demokraty, ale krajní pravici.

Můžeme sebevíce zbrojit a pomáhat Ukrajině, stane-li se ale to, že Unii ovládnou politici jako Orbán nebo Fico nebo Babiš, je s Unií i demokracií konec. A k čemu budou všechny ty zbraně? První a nejdůležitější předpoklad vzdoru vůči Rusku je podpora voličů, stabilita a prosperita. Bohužel. Vance byl zvolen jasnou většinou, premiéra Fialu čeká jasná porážka.







Pozn. JČ: Avšak když mluvil Vance o „cenzuře“ v Evropě, zkreslil to. Evropa se snaží vnímat rozdíl mezi fakty a lžemi. Pokud se nějaké politické strany snaží ovlivňovat voliče lžemi, tak jako Trump a Vance, je tato „svoboda projevu“ přijatelná? Nesmíme na to lhaní poukázat a odsoudit je?

0