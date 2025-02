Izrael potvrdil, že se bude držet dohodnutých požadavků na rukojmí poté, co Trump vyvolal zmatek

14. 2. 2025

Izraelská vláda uvedla, že bude dodržovat dohodu o příměří, pokud Hamás v sobotu propustí tři rukojmí





Izraelská vláda dala najevo, že hodlá dodržet harmonogram propuštění rukojmích přijatý v dohodě o příměří s Hamásem, ale varovala, že pokud předpokládaní tři přeživší rukojmí nebudou v sobotu propuštěni, vrátí se k válce v Gaze.



Prohlášení premiérova úřadu ukončuje téměř třídenní zmatek po prohlášení Donalda Trumpa, že by Izrael měl požadovat, aby Hamás do soboty propustil všechna zbývající rukojmí, tedy více než 70 osob, nebo v opačném případě ukončil příměří.

Od Trumpova výroku Benjamin Netanjahu a jeho vláda mlžili ohledně toho, kolik rukojmích chtějí v sobotu propustit, ale ve čtvrtek mluvčí David Mencer potvrdil, že izraelský požadavek se týká tří rukojmích, jak je stanoveno v harmonogramu dohody o příměří.



„Existuje rámec pro propuštění našich rukojmích,“ řekl Mencer. „Tento rámec jasně stanoví, že tři živá rukojmí musí teroristé z Hamásu propustit v sobotu.“



Začátkem tohoto týdne Hamás naznačil, že by mohlo dojít k neurčitému odkladu propuštění dalších tří rukojmích kvůli porušování pravidel ze strany Izraelských obranných sil (IDF), ale ve čtvrtek od této hrozby ustoupil a potvrdil, že harmonogram zůstane v platnosti.





Mencer odmítl zjevný obrat Hamásu komentovat a kritizoval novináře, který se na něj zeptal.

Příliv pomoci do Gazy se v rámci příměří zvýšil, ale Izrael nedovolil buldozerům a další stavební technice shromážděné na egyptské hranici s Gazou přejít na palestinské území s tím, že to není součástí dohody o příměří.







Zdroj v angličtině ZDE

Není jasné, kolik ze zbývajících 76 rukojmích je ještě naživu, ale dohoda o příměří, která vstoupila v platnost 19. ledna, počítá jak s propuštěním živých rukojmích, tak s repatriací ostatků.V první, šestitýdenní fázi dohody má Hamás propustit 33 rukojmích výměnou za přibližně 1 900 Palestinců držených v izraelských věznicích. Doposud Hamás propustil 16 izraelských a pět thajských rukojmích, zatímco Izrael propustil přibližně 730 palestinských vězňů a zadržených osob.Izraelské síly se mezitím stáhly na okraj pásma Gazy. Ve druhé fázi příměří se mají IDF z území zcela stáhnout a zbývající rukojmí mají být propuštěni spolu s dalšími stovkami Palestinců zadržovaných Izraelem.Jednání o realizaci druhé fáze měla začít minulý týden, ale Netanjahu zatím své vyjednavače k jednání o této fázi, která má vést k dlouhodobější obnově území, nezmocnil.Vyhlídky na širší mírovou dohodu zpochybnil Trumpův šokující návrh z minulého týdne, který Netanjahu uvítal, že USA převezmou Gazu a že všech 2,2 milionu jejích obyvatel bude přesunuto do sousedních zemí.Zdálo se, že dohoda o příměří, která byla dohodnuta až poté, co zemřelo téměř 46 000 Palestinců a 1 706 Izraelců, se tento týden ocitla v nebezpečí krachu poté, co Hamás v pondělí oznámil, že pozastaví propouštění rukojmích, což vyvolalo rychlou Trumpovu reakci. „Pokud jde o mě, pokud nebudou všichni rukojmí vráceni do sobotní dvanácté hodiny - myslím, že je to vhodná doba - řekl bych, že to zruším a všechny sázky jsou zrušeny a ať vypukne peklo,“ řekl americký prezident v pondělí večer.Netanjahu a jeho vláda Trumpovu tvrdou linii pochválili, ale nevyjádřili se přesně, zda se budou řídit jeho radou, nebo zda dodrží dohodnutý harmonogram.Egypt a Jordánsko prohlásily, že nebudou souhlasit s masovým přesunem Palestinců z Gazy, který navrhl Trump. Egypt svolal na 27. února mimořádný arabský summit, na kterém se má situace projednat a předložit „komplexní vizi“ budoucnosti Gazy. Jordánský král Abdulláh při úterní návštěvě Washingtonu rovněž potvrdil shodu na tom, že Gaza by měla být obnovena bez masového vyhánění jejích obyvatel, a ve čtvrtek se vrátil do Ammánu, kde ho přivítali jako hrdinu, aniž by jeho postoj podpořily tisíce lidí v ulicích.