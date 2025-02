Zelenskyj požaduje „skutečné bezpečnostní záruky“ před jakýmikoliv mírovými rozhovory

14. 2. 2025

čas čtení 3 minuty





Ukrajinský prezident řekl americkému viceprezidentovi JD Vanceovi, že Ukrajina chce mír, ale potřebuje řádné záruky; evropští lídři kritizují Vanceův projev v Mnichově



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj prohlásil, že jeho země chce „bezpečnostní záruky“ a společný americko-ukrajinský mírový plán předtím, než vstoupí do jakýchkoli rozhovorů s Vladimirem Putinem o ukončení války ve své zemi. Zelenskyj jednal s americkým viceprezidentem JD Vancem na okraj Mnichovské bezpečnostní konference, po níž se oba muži shodli, že je zapotřebí dalších rozhovorů, aby se zjistilo, zda mohou dosáhnout společné dohody.



Vance zahájil brutální ideologický útok na Evropu a obvinil její představitele z potlačování svobody slova, neschopnosti zastavit nelegální migraci a z útěku před skutečným přesvědčením voličů. Ve svém káravém projevu v Mnichově americký viceprezident poučoval evropské lídry o tom, že kontinent podle něj nedokáže naslouchat populistickým obavám voličů.





Šéfka zahraniční politiky EU Kaja Kallasová uvedla, že Vanceův projev působil, jako by se USA „snažily vyvolat boj“ s Evropou. Německý ministr obrany Boris Pistorius uvedl, že Vanceovo vystoupení je „nepřijatelné“. Norský premiér Jonas Gahr Støre kritizoval Vanceho za to, že se „nezabýval některými klíčovými bezpečnostními otázkami, kterým dnes čelíme“, což označil za „promarněnou příležitost“.





Kreml podle zprávy sestavuje vyjednávací tým na vysoké úrovni, který se zapojí do přímých rozhovorů s USA o ukončení války na Ukrajině. Členy ruského vyjednávacího týmu budou údajně vysoce postavení političtí, zpravodajští a ekonomičtí představitelé, včetně Kirilla Dmitrijeva, Putinova blízkého poradce a otevřeného Trumpova stoupence, což naznačuje, že klíčovým bodem ruské vyjednávací strategie bude pravděpodobně snížení sankcí.



Julija Navalná, vdova po ruském opozičním předákovi Alexeji Navalném, varovala, že „nemá smysl pokoušet se vyjednávat“ s Putinem v rámci rozhovorů o ukončení války na Ukrajině. „Jakákoli dohoda s Putinem může mít pouze dva možné výsledky. Pokud zůstane u moci, najde způsob, jak dohodu porušit. Pokud o moc přijde, dohoda ztratí smysl,“ řekla.





Ruský dron nesoucí vysoce výbušnou hlavici zasáhl v noci ochranný obal černobylské jaderné elektrárny na Ukrajině, uvedl Zelenskyj. K útoku došlo několik hodin před zahájením Mnichovské bezpečnostní konference.





Viceprezident USA JD Vance se podle německých médií setkal s vůdkyní krajně pravicové strany Alternativa pro Německo (AfD) Alicí Weidelovou.







Zdroj v angličtině ZDE

Schůzka se konala mimo místo konání Mnichovské bezpečnostní konference, protože AfD nebyla na konferenci pozvána, uvedla veřejnoprávní televize ZDF.Vance AfD podpořil, když vyzval k ukončení politických „firewallů“, což byla trefná narážka na shodu německých stran na tom, že s AfD nebudou spolupracovat.Mluvčí německé vlády uvedl, že Vance by neměl zasahovat do nadcházejících voleb. „Nemyslím si, že je správné, aby cizinci, včetně těch ze spřátelených zahraničních zemí, tak intenzivně zasahovali do volební kampaně uprostřed volebního období,“ uvedl mluvčí.