Profesorka Ingersollová: Teokratický plán křesťanského nacionalismu, rekonstrukcionismu a katolického integralismu za Trumpovou agendou

17. 2. 2025

Po celá desetiletí byl vliv náboženství na americkou politiku předmětem intenzivní debaty. I když byly Spojené státy založeny na principech náboženské svobody, nikdy zcela neoddělily víru od vlády. Dnes, kdy je Donald Trump podruhé v prezidentském úřadu, je tento průsečík silnější než kdy jindy, neboť široká koalice křesťanských hnutí se snaží utvářet politiku a redefinovat samotnou demokracii.

V odhalujícím rozhovoru pro Evropské centrum pro studium populismu (ECPS) Dr. Julie Ingersollová, profesorka filozofie a náboženských studií a koordinátorka programu náboženských studií na University of North Florida, odhaluje, jak se křesťanský rekonstrukcionismus, křesťanský nacionalismus a katolický integralismus spojily do mocné síly stojící za Trumpovou agendou a širší transformací amerického vládnutí.

"Je to obrovské. A to je místo, kde se dostáváme k rozšiřování našeho chápání od křesťanského rekonstrukcionismu konkrétně k široké koalici různých verzí křesťanství, které jsou v současné době u moci," říká profesorka Ingersollová.

Sleduje ideologické kořeny tohoto hnutí 75 let zpět – ke křesťanským rekonstrukcionistům, kteří rozvinuli biblický světonázor, který se snažil aplikovat Písmo na každý aspekt života. Postupem času spojili své síly s charismatickými letničními a vytvořili to, co se nyní nazývá Nová apoštolská reformace (NAR) – hnutí, které věří v duchovní boj, božskou autoritu a rozdělení lidí na "Boží lid" a "Satanův lid".

Tím však jejich vliv nekončí. Třetí skupina – katoličtí integralisté – také vstoupila do politického boje a obhajuje návrat ke společnosti, v níž jsou církev a stát sjednoceny v hierarchickém řádu. Profesorka Ingersollová varuje, že tyto skupiny nejsou jen náboženskými frakcemi, ale politickými aktéry se společnou vizí teokratické vlády.

"Všichni usilují o to, aby se náboženství stalo dominantní silou při utváření fungování společnosti. I když mohou mít různé představy o tom, jak by to mělo vypadat, shodují se na cíli," vysvětluje.

Jedním z nejpozoruhodnějších prvků této koalice je její odmítání demokracie. Zatímco tolerují volby, pokud slouží jejich zájmům, stejně tak jim vyhovuje autoritářská vláda, monarchie nebo jakýkoli systém, který zajišťuje biblicky uspořádanou společnost.

Jak tyto síly získávají větší moc – prostřednictvím osobností jako Paula Whiteová v Bílém domě nebo Projekt 2025 v Heritage Foundation – profesorka Ingersollová tvrdí, že ignorování jejich dlouhodobých ambicí je nebezpečné. V americké politice to není prchavý okamžik; je to systematická snaha přetvořit budoucnost země.

Jak křesťanský nacionalismus zpochybňuje sekulární vládnutí v USA

Selcuk Gultasli: Paní profesorko Ingersollová, děkuji vám, že jste se připojila k naší sérii rozhovorů. Dovolte mi začít hned první otázkou: Spojené státy byly založeny na principu náboženské svobody, avšak náboženství vždy hrálo ústřední roli při utváření jejich politické identity. Jak vnímáte napětí mezi sekulární vládou a náboženským vlivem v americké politické historii?

Profesorka Julie Ingersollová: To je opravdu složitá otázka, která je zajímavá, protože většina diskursu o ní je velmi zjednodušená. V USA máte jednu frakci, která říká, že Otcové zakladatelé chtěli náboženství ve veřejném prostoru, a pak další frakci, která říká: "Ne, ne, ne, byli to sekularisté," i když ve skutečnosti je historická pravda někde uprostřed.

Ústava byla původně nastavena tak, že neexistoval žádný federální zákaz pro zavedené církve; zákaz nebo ustanovení o zřízení se vztahovalo pouze na federální vládu. V zakladatelské éře se tedy předpokládalo, že federální vláda bude nábožensky neutrální, jako kompromis mezi různými náboženskými komunitami, které byly dominantní v různých státech. V té době však existovaly státem zřízené církve a domnívám se, že posledním státem, který zrušil své kostely, byl Massachusetts v 19. století.

Není tedy pravda, že založení Ameriky bylo založeno čistě na náboženské svobodě. Spíše se jednalo o decentralizovaný systém, který se postupem času vyvíjel. To je zčásti důvod, proč konflikt ohledně sekulární vlády a náboženského vlivu pokračuje i dnes.

Křesťanský nacionalismus je rostoucí silou v americké politice. Jakým způsobem ovlivnil tvorbu politiky a veřejnou debatu a jak si stojí ve srovnání s dřívějšími náboženskými hnutími v americké historii?

Profesorka Julie Ingersollová: Konverzace o náboženském nacionalismu používajícím tuto nálepku je relativně nedávná. Když se vrátíte do poloviny 20. století, mluvili jsme o náboženské pravici. Pak jsme mluvili o Nové náboženské pravici, což znamenalo, že jsme potřebovali název pro to, co bylo předtím, a tak jsme to nazvali Stará křesťanská pravice. Pak tu byla Tea Party a další hnutí.

Podle mého názoru byla tato hnutí jen různými iteracemi stejných impulsů, ale vědci a novináři jim dali různá jména, čímž je od sebe oddělili. Myslím, že je to problém, protože ztrácíme nit, která ukazuje, že toto napětí – mezi sekulární občanskou společností a náboženskou občanskou společností – sahá až do doby zakladatelů, a dokonce i do éry před založením. Když puritáni osídlili Novou Anglii, mysleli si, že budují teokracii. Chtěli náboženskou svobodu pro sebe, ne pro všechny.

Takže znovu, toto napětí se táhne celou americkou historií a opakuje se v různých dobách. Stranu, která chce teokratické – nebo alespoň teokraticky zabarvené – veřejné prostranství, dnes nazýváme "křesťanskými nacionalisty". Ale podle mého názoru to není nové hnutí.

Jak náboženské narativy utvářejí americkou moc a politiku

Mnozí političtí lídři označili USA za Bohem vyvolený národ. Jak tento náboženský narativ v průběhu času formoval americkou zahraniční a domácí politiku?

Profesorka Julie Ingersollová: Ach, to je tak obrovská otázka, že?

Myslím, že nejdůležitější věcí je to, co Američané začali nazývat americkou výjimečností. Když puritáni budovali teokratickou Novou Anglii, používali slavnou frázi, kterou později zpopularizoval Ronald Reagan – že to bude "město na kopci". Tato fráze pochází od puritánů a mysleli tím, že jejich společnost bude tak působivá, že ji budou napodobovat všichni na světě. Takže měli tento druh expanzionistických cílů od samého začátku.

V tomto božském právu bylo vždy zakořeněno to, že první Američané věřili – a mnozí Američané v to stále věří – že mají utvářet nejen své vlastní komunity, ale také přenášet to, co považují za Boží vůli, do zbytku světa.

Evangelikální křesťané byli mocným politickým blokem, zejména od konce 20. století. Jaké historické faktory přispěly k jejich politickému vlivu a jak se vyvíjel v 21. století?

Profesorka Julie Ingersollová: Opět musím říct, že na mě vaše otázky udělaly velký dojem. Jsou zakořeněny v nějakém solidním výzkumu o daných problémech a dokonce i v mé vlastní práci, za účelem kladení otázek, a toho si velmi vážím.

Moje kniha Budování Božího království sleduje vzestup dnešní iterace teokratického protestantismu. Existuje několik dalších vláken, která tvoří současné hnutí, které nazýváme křesťanský nacionalismus, a mohli bychom o nich mluvit. Ale samotné protestantské hnutí má kořeny v obskurní skupině z poloviny 20. století zvané křesťanský rekonstrukcionismus.

Křesťanští rekonstrukcionisté měli celý světonázor na to, jak se Bible vztahuje na každou oblast života, a mysleli to doslova. Podrobně popsali, jak by se to projevilo v biblické společnosti. Většina teologických systémů tak nějak padá na vedlejší kolej. O většině z těch, které se vyvinuly v průběhu historie, jsme nikdy ani neslyšeli, natož aby se uchytily.

Ale co se stalo s křesťanskými rekonstrukcionisty je, že rozvinuli názor, že veřejné vzdělávání je nebiblické a že by mělo být nakonec zrušeno. Aby se tak stalo, rozvinuli hnutí křesťanských škol a jeho základy vedly ke křesťanskému hnutí domácího vzdělávání. Bez křesťanských rekonstrukcionistů byste neměli tato hnutí a tato hnutí šířila myšlenky obskurních skupin do širší konzervativní evangelikální subkultury.

Lidé, kteří nikdy neslyšeli o křesťanských rekonstrukcionistech, často posílali své děti do křesťanských škol a křesťanský rekonstrukcionistický způsob uvažování o věcech rámoval osnovy, které křesťanské školy propagují. Pak, samozřejmě, asi o deset let později, se na tomto základě rozvinulo hnutí křesťanského domácího vzdělávání. Takže tato dvě vzdělávací hnutí, která se rodila 75 let, utvářela toto současné evangelikální chápání vztahu mezi církví a státem a role křesťanů v politice.

Role náboženství při utváření společenských změn a politické polarizace

Náboženství hrálo dvojí roli v podpoře i odporu vůči společenským změnám v Americe, od abolicionismu přes občanská práva až po současné problémy. Jak dnes náboženské tradice formují aktivismus a politické debaty? Vaše práce se zabývá zejména vzestupem afektivní polarizace v americké politice. Jak se v této dynamice vzájemně posilují náboženská identita a politická příslušnost?

Profesorka Julie Ingersollová: Považuji to za vzestup afektivní politiky. Můj přístup ke studiu náboženství vychází spíše ze společenských věd a dokonce i ze sociální historie než z teologie. Lidé, kteří přistupují k náboženství prostřednictvím studia teologie, předpokládají, že teologické systémy, teologie a ideje jsou na prvním místě a že kulturní vývoj následuje.

Já, jako sociolog, zastávám jiný názor. Myslím, že kultura je na prvním místě. Pro mě neexistuje žádné křesťanství, které by existovalo odděleně od historie a kultury. Takže si nemyslím, že se můžete vrátit do doby, kdy afektivní politika nebyla součástí toho, co dnes nazýváme náboženstvím. Myslím si, že náboženství slouží k tomu, aby stanovila sociální hranice mezi různými skupinami, posílila tyto hranice a dala lidem uvnitř těchto hranic pocit, že mají obzvláště správný, vhodný nebo hodnotný způsob, jak vidět svět přes a proti lidem, kteří jsou postaveni na vnější stranu těchto společenských hranic. A to je hluboce politické od samého začátku.

Takže nevím, jestli se to změnilo. Je však pravda, že progresivní křesťanství dlouho sloužilo jako alternativní vize toho, jak by se náboženství mělo angažovat v politice. Jistě, v Americe měla černošská církev hluboký vliv na přemýšlení o tom, jak by se náboženství mohlo angažovat ve veřejném prostoru, a to jsou ostře odlišné verze toho, co křesťanství znamená v politické sféře.

Verze mezi, řekněme, černošskou církví, progresivními křesťany a socialistickými katolíky sdílejí určité chápání toho, jak by se křesťanství mělo zapojit do veřejné sféry. A to se velmi zřetelně liší od toho, jak křesťanští nacionalisté a křesťanští rekonstrukcionisté přemýšlejí o tom, jak by křesťanství mělo formovat veřejnou sféru.

Můžete prosím pro naše publikum vysvětlit koncepty křesťanského rekonstrukcionismu a křesťanského nacionalismu? Vaše práce sleduje ideologický vliv křesťanského rekonstrukcionismu na současnou politiku. Jaké jsou klíčové cesty, kterými rekonstrukcionistická teologie nadále formuje křesťanskou pravici i dnes?

Profesorka Julie Ingersollová: Křesťanské rekonstrukcionistické hnutí – to je to, o čem primárně píšu – má své počátky přinejmenším již v 50. letech 20. století, ale zcela jistě v 60. letech 20. století v USA. Klíčovou postavou byl R. J. Rushdoony.

Vyvinul systém, ve kterém křesťané přemýšlejí o Bibli jako o nepřetržitém celku, od Genesis po Zjevení. Nechápou, že mezi Starým a Novým zákonem je rozpor, tak, jak to dělá mnoho moderních křesťanů. Věří, že toto nepřetržité zjevení od Starého zákona po Nový zákon poskytuje vše potřebné k pochopení toho, jak žít ve světě.

Existují teologické struktury, jejichž prostřednictvím interpretují to, co Bible říká o konkrétních tématech, a pokud chcete, mohli bychom o tom diskutovat. Ale pro některé lidi je tato úroveň detailů trochu příliš plevelná. Přesto si vyvinou systém, který promlouvá ke každé části života. Ústřední myšlenkou tohoto systému je, že Bůh udělil autoritu lidem ve třech odlišných sférách: v církvi, v rodině a ve světské vládě. Ty zahrnují vše, co se týká toho, jak by lidé měli žít, alespoň podle křesťanských rekonstrukcionistů.

Každá z těchto sfér má odlišné úkoly a je jí dána specifická pravomoc. Nesmějí zasahovat do autority, která jim byla udělena. Tento koncept se stává obzvláště důležitým při diskusi o vzdělávání, protože v tomto rámci je vzdělávání úkolem přiděleným rodinám. Stát proto nemá žádnou legitimní roli ve vzdělávání dětí. Tato víra je vede k závěru, že veřejné školy jsou nebiblické a měly by být zrušeny.

To také vysvětluje, jak mohou tvrdit, že věří v odluku církve od státu, i když z vnějšího pohledu se to nezdá. Podle jejich názoru mají církev a stát oddělenou autoritu odvozenou od Boha a jsou jim přiděleny oddělené úkoly. Obojí však zůstává pod autoritou Bible, což z ní činí teokratický systém navzdory odlišným rolím církve a státu.

Tento rozdíl mate mnoho lidí. Někteří se domnívají, že jsou prostě nečestní, když tvrdí, že podporují odluku církve od státu. Nelžou. Otázkou je, nakolik dovolí, aby toto nedorozumění přetrvávalo. Někteří lidé je uslyší říkat, že věří v oddělení církve a státu a prostě to přijímají za bernou minci. Jiní se budou bránit a říkat: "Ale to nedává smysl." A když je přitlačíte, uvidíte, že tím myslí něco úplně jiného.

Křesťanský nacionalismus hraje ve druhé Trumpově administrativě obrovskou roli

Jakou roli hrají tyto dva koncepty, křesťanský rekonstrukcionismus a křesťanský nacionalismus, ve druhé Trumpově administrativě?

Profesorka Julie Ingersollová: No, je to obrovské, je to obrovské. A to je místo, kde se můžeme dostat k rozšíření našeho chápání od křesťanského rekonstrukcionismu konkrétně k široké koalici různých verzí křesťanství, které jsou v současné době u moci.

Takže v hnutí, které nazýváme křesťanský nacionalismus, máte nit zakořeněnou v určitém druhu tradičního protestantismu – kalvinistickém druhu protestantismu, jako je presbyteriánství, možná někteří raní baptisté nebo křesťanské reformované hnutí – a to je křesťanská rekonstrukce. Ale kromě toho máte charismatické letniční hnutí.

Pro čtenáře nebo posluchače, kteří nemusí být obeznámeni, se letniční hnutí objevilo ve 20. století jako verze křesťanství, která zdůrazňuje doslovnou duchovní oblast. Zahrnuje praktiky odlišné od jiných forem křesťanství, jako je mluvení jazyky, zázračná uzdravení a další činy popsané v Bibli, které většina ostatních křesťanských tradic má tendenci mytologizovat. Tito věřící se nazývají charismatici a letniční.

V 80. letech 20. století začali křesťanští rekonstrukcionisté spolupracovat s letničními, aby je přivedli k myšlence aplikace Bible v každé oblasti života. Nazývali to dominionismem. Postupem času se tento dominionistický letniční směr vyvinul v to, co se nyní nazývá Nová apoštolská reformace (NAR).

Když vidíte postavy jako Paula Whiteová, která byla jmenována hlavou úřadu založeného na víře v Bílém domě, pochází z tohoto hnutí Nové apoštolské reformace. I když to může znít vlídně, jejich pohled na "duchovní boj" je ústředním bodem jejich ideologie. Neinterpretují to jako osobní boj proti hříchu, jak to dělá mnoho křesťanů, ale jako doslovnou bitvu, ve které jsou lidé rozděleni na Boží lid a Satanův lid. Tento apokalyptický pohled na svět se stal klíčovou součástí hnutí.

Ve stejné době křesťanští rekonstrukcionisté a Nová apoštolská reformace spojili své síly s třetím hnutím v rámci amerického křesťanství: katolickým integralismem. Toto hnutí čerpá ze středověké formy katolicismu, ve které byly církev a stát sjednoceny pod monarchií. Tento vliv můžete vidět v institucích, jako je Heritage Foundation, která vytvořila Projekt 2025.

Všechny tyto tři skupiny – křesťanští rekonstrukcionisté, novoapoštolská reformace a katoličtí integralisté – sdílejí klíčové složky křesťanského nacionalismu a jde jim o společnou věc. Jednou ze společných složek je teokratický impuls. Všechny usilují o to, aby se náboženství stalo dominantní silou při utváření fungování společnosti. I když mohou mít různé představy o tom, jak by to mělo vypadat, shodují se na cíli.

Dalším společným rysem je jejich nedostatek oddanosti demokracii. Nemají problém s demokracií, pokud vede k nábožensky založené, biblické společnosti, ale také jim vyhovuje monarchie nebo autoritářské struktury, pokud vedou ke "správnému" druhu biblické společnosti. Tyto skupiny se sjednotily kolem těchto základních myšlenek.

V praxi je jejich vliv viditelný. V Bílém domě je úřad založený na víře, který vede postava nové apoštolské reformace. Katoličtí integralisté stáli za Projektem 2025, který v podstatě slouží jako politická agenda Trumpovy administrativy. Mezitím křesťanští rekonstrukcionisté položili v posledních 75 letech mnoho ideologických základů, aby to bylo možné.

Takže ano, myslím, že to je odpověď na vaši otázku.

Technologické elity a náboženští extremisté se spojili, aby podkopali demokracii a rovnost

V rozhovoru, který jste poskytla Guardianu 24. ledna, zdůrazňujete, že: "Když tihle chlápci říkají, že věří v odluku církve od státu, jsou pokrytci. Věří v oddělené sféry církve a státu, ale také v teokratickou autoritu, která stojí nad oběma." Chcete říct, že Trump a jeho tým podporují teokratickou autoritu nad demokracií? Pokud ano, jak velké nebezpečí tito lidé představují pro americkou demokracii a americký sekularismus?

Profesorka Julie Ingersollová: No, nemyslela jsem nutně Trumpa. Měla jsem na mysli koalici křesťanských skupin, které stojí za Trumpovou administrativou. Protože si myslím, že existují sekularizovanější verze politické organizace, které se také připojují k cílům křesťanských nacionalistů. Dovolte mi tedy trochu zacouvat.

Protože k náboženství přistupuji jako sociální vědec, uvědomuji si, že kategorie, které používáme, když mluvíme o těchto věcech, jsou sociálně a kulturně produkovány. Tak například rozdíly mezi rekonstrukcionisty, novou apoštolskou reformací a katolíky – o těchto hnutích můžeme uvažovat jako o odlišných a oddělených hnutích s jasně vymezenými hranicemi za účelem porozumění. Ve skutečnosti tomu tak ale není. Jedná se o plynulé pohyby, které mají společnou kauzu tam, kde je to užitečné. Lidé v terénu se nemusí nutně starat o teologickou konzistenci, takže přijmou část toho, co říká jedna z těchto skupin, a zbytek nechají být, pokud to neodpovídá jejich světonázoru.

Stejně tak neexistuje žádné striktní rozdělení mezi těmito třemi náboženskými skupinami, které nazýváme křesťanskými nacionalisty, a dalšími skupinami, které nemusíme považovat za náboženské, ale sdílejí některé stejné základní obavy o to, jak by společnost měla fungovat. Například si myslím, že nejlepším současným příkladem jsou "Tech Bros" ze Silicon Valley. Tito lidé nejsou sami o sobě nábožensky založení. Nemusí být nutně spojeni s křesťanským nacionalismem, ale sdílejí základní názory na to, jak by měla být společnost uspořádána. Věří, že někteří lidé jsou přirozeně lépe vybaveni k tomu, aby byli vůdci, zatímco jiní by měli být následovníky. Jsou oddáni myšlence, že existuje určité morální právo pro ty, kteří jsou vybaveni k tomu, aby vedli, aby převzali odpovědnost a dělali to, co považují za nejlepší.

Tito Tech Bros pocházející ze Silicon Valley také nejsou oddáni myšlence demokracie nebo principům rovnosti, které ji podpírají. Všechny tři tyto náboženské skupiny, spolu s Tech Bros, se shodují na tom, že rovnost je problematická kategorie. Nejsou oddáni myšlence, že všechny lidské bytosti jsou si rovny, a věří, že úsilí o prosazování rovnosti ve společnosti podkopává sílu a moc společnosti.

Takže hranice mezi náboženskými skupinami a sekulárními skupinami nejsou ve skutečnosti tak jasné, jak si často myslíme. Mluvíme o nich, jako by byly odlišné, a v některých ohledech jsou, ale v jiných ohledech nejsou. Takže v Trumpově administrativě máte ve společnosti srůstající frakce, které nevěří v rovnost, které nejsou oddané demokracii, a zejména které – alespoň ve vyjádřeních nalezených v USA – věří, že bílí lidé jsou nadřazení a že muži jsou nadřazení.

Takže pokud jde o vedení, uvidíte, že se to bude odehrávat v administrativě, kde vůdci budou většinou bílí a většinou muži, a budou aktivně pracovat na podkopání toho, co bylo historicky závazkem ke zvyšování rovnosti v občanské společnosti. To je cíl, který nepodporují. To se projevuje i v mezinárodních vztazích. Souvisí to s myšlenkou, že "silnější má právo".

A s Trumpovými nedávnými rozhovory o Gaze a o Ukrajině a Rusku je skrytým vláknem, že pokud máte moc zabrat území, pak je to v pořádku. Je to pro vás morální. Pokud máte moc, máte na to právo.

Všechny tyto skupiny mohou mít různá ospravedlnění, proč mají moc. Křesťané řeknou: "No, máme tu moc, protože nám ji dal Bůh." Jiní by se možná neodvolávali na Boha, ale místo toho tvrdili, že moc pochází z jakési morální nadřazenosti určité třídy lidí. V praxi se však tyto dva pohledy neliší. Oba budují společnost, která kolonizuje.

Teokratický tlak křesťanského nacionalismu a jeho hrozba pro demokracii

Ve stejném rozhovoru tvrdíte, že "jejich oddanost je tedy k teokracii: vláda občanské společnosti podle biblického zákona a biblického zjevení." Můžeme to nazvat obrodou křesťanského fundamentalismu? Jak si myslíte, že fundamentalistické křesťanské skupiny a další náboženská hnutí ovlivní druhá Trumpova administrativa?

Profesorka Julie Ingersollová: Pro mě je fundamentalismus specifické hnutí v křesťanství, které je vázáno na konkrétní místo a dobu. Je to protestantské křesťanské hnutí, které vzniklo koncem 19. a začátkem 20. století a má svůj rozkvět řekněme v 50. letech. Je to specifická věc a snahy argumentovat, že po celém světě existují fundamentalisté a vyvážet tento jazyk, jsou podle mého názoru problematické.

Ale tady je jiný způsob, jak o tom přemýšlet. Je tam odborník na religionistiku, jehož práci hodně používám a opravdu se mi líbí. Jmenuje se Bruce Lincoln a mluví o náboženských hnutích z hlediska toho, jak chápou své místo v širší společnosti. Rozděluje je do dvou skupin: minimalistické a maximalistické.

Vysvětluje, že osvícenští filozofové se pokoušeli zastavit náboženské války, které se odehrávaly v Evropě. Jejich cílem bylo, aby náboženství existovalo ve své vlastní sféře, odlišné od zbytku společnosti. Náboženství bylo stále velmi mocné v duchovním a osobním smyslu, ale ne ve veřejném smyslu. Hnutí, která přijala tento modernistický způsob myšlení o náboženství, nazývá "minimalistická". Ty, kteří ho odmítají a věří, že náboženství promlouvá do všech oblastí života, nazývá "maximalisty".

Myslím, že to je užitečnější rámec pro konceptualizaci této problematiky. Pokud vezmete v úvahu raný fundamentalismus v Americe 20. století, byli maximalističtí. Odmítali myšlenku, že by náboženství mělo být omezeno na soukromé, osobní záležitosti. Některé formy islámu po celém světě jsou také maximalistické, stejně jako křesťanští fundamentalisté 20. století. Jiné formy islámu jsou minimalistické. Například američtí muslimové se v tomto ohledu nejvíce podobají jiným náboženským skupinám v USA.

Na mé univerzitě často pořádáme mezináboženské akce, kde protestant, katolík, žid, hinduista a muslim sdílejí pódium a hovoří spolu. Rychle se ukáže, že mají více společného jako minimalisté než se svými protějšky pod stejnou náboženskou nálepkou, kteří jsou maximalisté. Moji kolegové z UNF, kteří jsou muslimové, jsou minimalističtí muslimové a mohou se zapojit do diskusí s minimalistickými židy, ale s maximalistickými muslimy ve skutečnosti nemluví. Stejný vzorec platí pro židy, křesťany a hinduisty.

Takže si myslím, že toto je lepší způsob, jak pochopit vzestup fundamentalismu. Tyto kategorie jsou méně vázány na konkrétní místo a čas než samotný jazyk fundamentalismu.

Ve svém článku nazvaném "Na klasifikaci záleží: Skrývání násilí v křesťanství v USA" tvrdíte, že: "Vzhledem k tomu, že křesťanství je dominantní náboženskou tradicí v USA, má prospěch z rétorických struktur a klasifikačních systémů, které fungují tak, aby zatemnily jeho vztah k násilí." Na Západě je to obvykle islám, který je silně spojován s násilím. Jak si myslíte, že tyto klasifikace formují veřejné vnímání náboženského extremismu v USA? Můžete vysvětlit vztah mezi násilím a křesťanstvím a dynamiku tohoto vztahu?

Profesorka Julie Ingersollová: No, to je skvělé, protože tato otázka následuje po té předchozí, že? Nemluvíme o všech křesťanech. Křesťanství obecně, pokud by něco takového existovalo, nemusí být nutně násilné, ale existují formy křesťanství, které považují použití násilí za legitimní, stejně jako existují formy islámu, judaismu a hinduismu – a dokonce i buddhismu – které legitimizují použití násilí.

Kvůli strukturám, které to skrývají, v kontextu USA – společnosti prodchnuté formami křesťanství – je výsledkem to, že před deseti lety jsme jako Američané mohli snadno vidět islámské formy násilí po celém světě. Ale když skupina identifikovaná s křesťanstvím prováděla násilí, neexistovala žádná představa, že reprezentuje křesťanství obecně, že? Takže když muslimové spáchali násilné činy, byli spojováni s celým islámem. Ale když křesťané spáchali násilné činy, byli vyloučeni: Ach, to je úchylná forma křesťanství. To nejsou "skuteční" křesťané, že?

Tyto dělicí čáry oddělovaly nás ostatní – kteří jsme "milí lidé" a "nenásilní" (v uvozovkách jako mechanismus distancování) – aby se běžní Američané mohli podívat na někoho jako Timothy McVeigh, který vyhodil do povětří federální budovu v Oklahoma City a zabil spoustu lidí, včetně mnoha dětí, a říci: Ach, ale on ve skutečnosti nebyl křesťanem. Ale ano, byl. Přesto nebyl identifikován jako křesťanský terorista. Dokonce ani nebyl identifikován jako terorista. Byl označen za jakéhosi pravicového šílence, který spáchal násilný čin.

Kdyby byl Timothy McVeigh muslimem, bylo by to označeno za islámské násilí, které na nás útočí. Způsob, jakým jsou tyto události rámcovány, je formován skutečností, že Američané považují za samozřejmé křesťanské pozadí a snadněji rozeznávají rozdíly mezi různými formami křesťanství, než by tomu bylo u náboženské tradice, která je méně známá.

Na tuto otázku existují i jiné odpovědi, ale ano, tato diskuse by mohla pokračovat ještě dlouho.

Neschopnost médií zachytit dlouhodobý vliv křesťanského nacionalismu

A poslední otázka, profesorko Ingersolová. V článku "Od křesťanské rekonstrukce ke křesťanskému nacionalismu: Co média potřebují vědět o pětasedmdesátiletém úsilí o nastolení teokracie v USA" kritizujete, jak mediální pokrytí křesťanského nacionalismu často nedokáže pochopit jeho dlouhodobý vliv. Jaké změny byste doporučila novinářům, kteří se tomuto tématu věnují?

Profesorka Julie Ingersollová: Je zajímavé, jak to organizujete, protože tato otázka nás skutečně vrací k mnohem dřívějšímu dílu našeho rozhovoru o křesťanském nacionalismu – co to je a jak o něm přemýšlíme. Jedna z věcí, kterou média dělají – a dělají to i vědci, zejména ti, kteří svou práci nezakládají na historii a postrádají historický smysl pro vývoj – je systematické přejmenování této skupiny křesťanů, ať už je nazýváte jakkoli.

K důslednému přejmenování dochází přibližně každých 10 let. Asi po pěti nebo šesti letech tohoto cyklu reportéři říkají: Aha, no, teď jsou pryč. Pak, o několik let později, už nezmizeli. O několik let později se něco stane – často volby – a lidé je začnou znovu poznávat, ale pod novým jménem.

Toto přejmenování má některé výhody. Například mluvit o evangelikalismu – jak jsem o tomto hnutí mluvila – naznačuje, že je převážně protestantské. Nazývat to křesťanským nacionalismem dnes rozšiřuje způsob, jakým to vidíme, aby zahrnoval katolíky a charismatiky, což je užitečné. Problém s tímto přejmenováním je však v tom, že vymazává historickou trajektorii.

V důsledku toho si my, jako kultura, myslíme, že toto hnutí vzniklo z ničeho. Ve skutečnosti se někteří reportéři dokonce ptají: Kdo by si mohl myslet, že se to stane? Každý, kdo dává pozor, by měl vědět, že se to může stát, protože se o to pokouší nejméně 75 let – ve skutečnosti ještě déle.

Chybí nám dlouhodobý časový horizont, se kterým tito lidé pracují. Pokud je každých 10 let přejmenujeme, rozhodneme, že zmizeli, a nedokážeme spojit předchozí verzi s novou, která vznikne, špatně pochopíme hnutí. Kvůli tomuto mylnému pojetí času si myslíme, že se touto otázkou můžeme zabývat v rámci volebního cyklu. Lidé věří, že pokud se jim podaří po dva roky přežít Trumpovu administrativu, mohou v průběžných volbách všechno změnit.

Mohli bychom mít volby v polovině funkčního období – doufám, že ano – a mohli bychom být schopni změnit složení tří větví vlády způsobem, který by mohl věci zlepšit. Ale i kdyby se to stalo, tento pohyb nezmizí. Pracují na tom už dlouho a budou na tom pracovat i nadále.

Dvě stručné ilustrace tohoto dlouhodobého projektu:

Projekt 2025, který nyní slouží jako plán pro druhou Trumpovu administrativu, nevznikl z ničeho nic. Heritage Foundation začala rozvíjet tyto plány – pod širším názvem The Mandate for Leadership – a vstoupila do Reaganovy administrativy. Každé čtyři roky vydávají novou verzi. Nejnovější z nich je zdaleka nejkomplexnější. Začali pracovat hned na konci minulé Trumpovy administrativy, a když si ten dokument přečtete, úroveň detailů je ohromující. Jedná se o dosud nejucelenější verzi jejich strategie, ale není nová. Dělají to od konce 70. let.

Křesťanští rekonstrukcionisté v hnutí domácího vzdělávání vytvořili osnovy, které instruují rodiny, aby vytvořily dvousetletý plán pro rodinnou dynastii. Povzbuzují rodiny, které se věnují domácímu vzdělávání, aby si sedly ke kuchyňskému stolu a naplánovaly pro své potomky dvousetletý plán.

To není něco, co lze vyřešit za dva roky. Chtěla bych, aby si média uvědomila dlouhodobou povahu tohoto hnutí, protože jediný způsob, jak se s ním vypořádat, je také pracovat dlouhodobě.

Zdroj v angličtině: ZDE

