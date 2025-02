Propuštění palestinských vězňů a zadržených poté, co Hamás propustil izraelské rukojmí

15. 2. 2025

Iair Horn, Alexander Sasha Troufanov a Sagui Dekel Chen byli propuštěni Hamásem. Rukojmí byla předána izraelské armádě



Podle izraelských médií jsou propuštění rukojmí Sagui Dekel-Chen, Saša Troufanov a Iair Horn nyní v rukou jednotek IDF v pásmu Gazy.



V nejbližší době budou z pásma převezeni do armádního zařízení poblíž pohraniční obce Re'im, kde budou podrobeni vstupní prohlídce.





Sultán Barakát, profesor konfliktních a humanitárních studií na univerzitě Hamad bin Chalífa při Katarské nadaci, řekl televizi Al-Džazíra, že jednání o druhé fázi dohody o příměří v Gaze začnou pravděpodobně zítra.



„Jednání o druhé fázi dohody o příměří měla začít kolem 16. dne první fáze a skončit do 30. dne,“ řekl.



„Nyní k tomu pravděpodobně nedojde kvůli Netanjahuově návštěvě Washingtonu a velmi falešnému a iluzornímu návrhu Trumpa a s tím spojeným odkladům.“



Palestinský Červený půlměsíc uvedl, že čtyři z propuštěných palestinských vězňů, kteří dorazili do Ramalláhu, převezl kvůli vážnému zdravotnímu stavu do nemocnice na okupovaném Západním břehu Jordánu.



Palestinci v izraelském zajetí trpí v otřesných podmínkách, které se podle organizací na ochranu lidských práv rovnají mučení.



Zpráva izraelského informačního centra pro lidská práva B'tselem nazvaná „Vítejte v pekle“ ze srpna 2024 obsahovala svědectví 55 propuštěných palestinských vězňů.



„Všichni nám znovu a znovu říkali totéž,“ řekl Yuli Novak, výkonný ředitel B'tselem.



„Neustálé týrání, každodenní násilí, fyzické i psychické násilí, ponižování, nedostatek spánku, lidé hladoví. Izraelský vězeňský systém jako celek se ve vztahu k Palestincům změnil v síť mučících táborů.“





Dnešní výměna rukojmích a vězňů představuje další klíčový krok v první fázi dohody o příměří v Gaze, která byla schválena před třemi týdny.



Druhá fáze dohody však zůstává v nedohlednu, což prodlužuje utrpení milionů Palestinců, kteří během patnáctiměsíčního konfliktu přišli v Gaze o své domovy.



Dnešní dohodu Hamás téměř odvolal v návaznosti na návrhy Donalda Trumpa, že by Palestinci měli být přesídleni do Egypta a Jordánska.



Výměny rukojmích a vězňů mají pokračovat každý týden až do 2. března. Ve druhé fázi by měli být propuštěni všichni zbývající žijící rukojmí a Izrael by se měl z Gazy zcela stáhnout, čímž by válka fakticky skončila.



Rozhovory o druhé etapě měly začít minulý týden, ale Netanjahu pověřil izraelský tým pouze projednáním technických otázek souvisejících s první etapou.





Při protestech příznivců Hizballáhu bylo zapáleno vozidlo OSN, velitel byl zraněn



V pátek bylo v Libanonu zapáleno vozidlo mírových sil OSN, příznivci militantní skupiny Hizballáh na protest zablokovali cestu na bejrútské letiště. Při incidentu byl zraněn jeden velitel.



Příznivci Hizballáhu zablokovali silnici k letišti v noci ze čtvrtka na pátek kvůli tomu, že v Bejrútu nemohla přistát dvě íránská letadla.



Libanonská armáda uvedla, že proti osobám odpovědným za nepokoje podnikne „tvrdé kroky“.



Prozatímní síly OSN v Libanonu požadovaly „úplné a okamžité vyšetřování ze strany libanonských orgánů“.



„Útoky na mírové síly jsou hrubým porušením mezinárodního práva a mohou se rovnat válečným zločinům,“ uvedly mírové síly.



„Požadujeme, aby libanonské orgány provedly úplné a okamžité vyšetřování a aby všichni pachatelé byli postaveni před soud.“



Zvláštní koordinátorka OSN pro Libanon Jeanine Hennis-Plasschaertová označila incident za „nepřijatelný“.



„Takový násilný čin ohrožuje bezpečnost pracovníků OSN, kteří neúnavně pracují na udržení stability v Libanonu, někdy s velkým osobním rizikem,“ uvedla v prohlášení.





Úřad izraelského premiéra Benjamina Netanjahua uvedl, že Izrael vítá propuštěné rukojmí s „velkým objetím“.



S odkazem na prohlášení Hamásu ze začátku týdne, že dnes rukojmí nepropustí kvůli jejich tvrzení, že Izrael porušil podmínky dohody o příměří, úřad premiéra dodává: „I tento týden se Hamás pokusil porušit dohodu a vyvolat falešnou krizi nepodloženými tvrzeními. Díky nasazení našich sil uvnitř Gazy a v jejím okolí a díky jasnému a jednoznačnému prohlášení prezidenta Trumpa Hamás ustoupil a propuštění rukojmích pokračovalo.



„V plné koordinaci se Spojenými státy pracujeme na co nejrychlejší záchraně všech našich rukojmích - živých i padlých - a jsme plně připraveni na to, co bude následovat, a to ve všech ohledech.“



Izrael tvrdí, že argentinsko-izraelský rukojmí Iair Horn byl držen v „nepředstavitelných podmínkách“.



Hamás stále drží Eitana jako rukojmí a v první fázi příměří nebude propuštěn.





Před věznicí Ofer na Západním břehu Jordánu se před propuštěním palestinských vězňů a zadržených shromáždily autobusy.



Věznice Ofer je vojenským vazebním zařízením. Sídlí zde vojenský soud, který každý den posílá do vězenáí desítky Palestinců, některé z nich bez obvinění a soudu.



Celkem se dnes očekává propuštění 369 Palestinců.



Podle Sdružení palestinských vězňů je mezi nimi 29 vězňů ze Západního břehu Jordánu a sedm vězňů z Jeruzaléma a okolí.



Podle skupiny bude propuštěno také asi 333 osob zadržovaných v Gaze od 7. října 2023.



Propuštěno bude také tři sta třicet tři Palestinců zadržovaných v Gaze od 7. října.



Sobotní předání proběhlo mnohem hladčeji než předchozí propuštění organizovaná Hamásem i palestinským Islámským džihádem.





Rukojmí vypadají zdravě.



Všichni drželi v rukou dokumenty se svými fotografiemi, zatímco se nad nimi vznášely kamery a malé bezpilotní letouny, které celou akci natáčely.



Několik médií cituje prohlášení, které Hamás vydal dnes ráno a v němž uvádí, že Izrael bude moci zbývající rukojmí dostat pouze v případě, že v plném rozsahu splní všechny podmínky dohody o příměří a propuštění rukojmích.



Hamás dodal, že propuštění rukojmích se uskuteční poté, co obdrží záruky od zprostředkujících zemí, že Izrael bude dohody dodržovat, uvedl Haaretz.



„Očekáváme, že Izrael zahájí provádění humanitárního protokolu v souladu s ujištěními a zárukami, které obdržel od zprostředkovatelů,“ uvedl Hamás.



Hamas obvinil Izrael, že navzdory příměří blokuje pomoc, a také zabil desítky Palestinců, včetně patnáctiletého chlapce, kterého údajně ve čtvrtek zabil izraelský odstřelovač, když se pokoušel vrátit do svého domova.





Skupina izraelských osadníků v pátek zaútočila na palestinskou vesnici na Izraelem okupovaném Západním břehu Jordánu a podle zdravotníků zranila nejméně 16 Palestinců. Palestinský Červený půlměsíc ve svém prohlášení uvedl, že do nemocnice přivezl čtyři osoby se zlomeninami a zraněními z vesnice Al-Maniya nedaleko Betléma. Deset zraněných prý ošetřil přímo v terénu. Předseda vesnické rady Zayed Kawazbeh řekl palestinské tiskové agentuře Wafa, že velká skupina osadníků napadla obyvatele pomocí obušků, pušek a kanystrů se slzným plynem. Osadníci také zapálili dvě vozidla, několik dalších zdemolovali a zničili solární panely, stany a baráky v oblasti.



Libanonský prezident Joseph Aoun odsoudil útok na konvoj Prozatímních sil OSN v Libanonu v Bejrútu a uvedl, že bezpečnostní složky nebudou tolerovat nikoho, kdo se snaží destabilizovat zemi, uvádí se v prohlášení prezidentské kanceláře. Odcházející zástupce velitele sil Unifil byl v pátek zraněn, když byl konvoj vezoucí mírové jednotky na bejrútské letiště „násilně napaden“, uvedla Unifil.



Írán v pátek obvinil Izrael z narušení letů z Teheránu do Bejrútu poté, co rozhodnutí o zákazu přistání dvou íránských letadel v libanonském hlavním městě vyvolalo protesty. Izrael opakovaně obvinil Hizballáh, že využívá jediné libanonské letiště k převozu zbraní z Íránu. Hizballáh a libanonští představitelé tvrzení Izraele odmítají.



Očekává se, že americký ministr zahraničí Marco Rubio brzy navštíví Izrael, Saúdskou Arábii a Spojené arabské emiráty, aby jednal o křehkém příměří v Gaze.



Saúdská Arábie bude 20. února hostit vedoucí představitele čtyř arabských zemí na summitu, kde se bude jednat o Trumpově návrhu na převzetí Gazy Spojenými státy.



Čtrnáct palestinských dětí, z nichž mnohé trpí rakovinou, bylo letecky přepraveno na léčení do Itálie, jsou to nejnovější z desítek dětí přivezených z Gazy po válce mezi Hamásem a Izraelem. Děti a jejich rodiny, celkem 45 osob, byly do Itálie dopraveny italským vojenským letadlem a ve čtvrtek večer je na římském letišti Ciampino přivítal ministr zahraničí Antonio Tajani.



Dva jeruzalémští knihkupci, kteří byli tento týden zadrženi na základě obvinění, že jejich knihy způsobují „veřejný nepořádek“, uvedli, že tato zkušenost odráží sílící kampaň izraelské vlády proti palestinské kultuře a svobodě slova. Mahmúd Muna a jeho synovec Ahmed, jehož rodina vlastní knihkupectví Educational Bookshop již více než 40 let, strávili dva dny ve vazbě a do neděle zůstanou v domácím vězení, přestože neexistují důkazy, které by podpořily vágní obvinění proti nim.



Turecko nedopustí, aby se v severní Sýrii ukrývaly teroristické organizace, a nebude váhat v tomto ohledu zakročit, prohlásil turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Zdá se, že nová syrská vláda pod vedením Ahmeda al-Sharaa je odhodlána proti těmto teroristickým organizacím bojovat, uvedl Erdoğan podle přepisu svých poznámek pro novináře při zpátečním letu z cesty do Malajsie, Indonésie a Pákistánu.





Turecký ministr zahraničí Hakan Fidan a Rubio diskutovali o Sýrii a Gaze během svého prvního osobního setkání v pátek v Mnichově, uvedl zdroj z tureckého ministerstva zahraničí. Fidan vyzval k tomu, aby příměří v Gaze bylo trvalé, uvedla agentura Reuters.





Zdroj v angličtině ZDE

