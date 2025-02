Evropa již nemůže pohlížet na Trumpovu zahraniční politiku binární optikou

Trumpův imperiální nacionalismus zpochybňuje tradiční evropské zahraničněpolitické rámce a tváří v tvář geopolitickému tlaku si vynucuje přehodnocení transatlantických vztahů, píše profesor Zaki Laïdi. Trumpův imperiální nacionalismus zpochybňuje tradiční evropské zahraničněpolitické rámce a tváří v tvář geopolitickému tlaku si vynucuje přehodnocení transatlantických vztahů,

Stejně jako lidé v jiných regionech čelí Evropané výzvě rozlišit, jaké motivy stojí za verbálními provokacemi amerického prezidenta Donalda Trumpa. Koneckonců, co Trump skutečně chce, je často nejasné, což ztěžuje úkol vymyslet strategicky účinnou reakci.

Evropané tradičně interpretují americkou zahraniční politiku binární optikou: buď je americká administrativa atlanticistická, a v takovém případě je vše v pořádku (z větší části); nebo je izolacionistická, což znamená potíže. Trump však nespadá ani do jedné kategorie.

Zcela jistě není žádný atlanticista, protože je přesvědčen, že NATO nenabízí dostatečné výhody za to, co to stojí Spojené státy, a že Evropané jsou všichni černí pasažéři. Není však prvním americkým lídrem, který s touto kritikou přišel. Americké stížnosti na evropské černé pasažérství se datují přinejmenším do počátku 50. let, kdy se NATO teprve formovalo. Rozdíl mezi Trumpem a jeho předchůdci je v tom, že Trump požaduje mnohem vyšší cenu za americkou ochranu a považuje ji za něco, co si Evropané ve skutečnosti nezaslouží.

Ale ani Trump není izolacionista, i když ho mnozí komentátoři popisují v těchto termínech. Trump neuvažuje pouze v hrubých transakčních pojmech. Věří, že Americe náleží všechny výhody hegemonie, ale bez jakýchkoli nákladů. Spíše než izolacionistou je imperiálním nacionalistou, stejně jako mnoho amerických vůdců 19. století. Dokonce i jeho preferované politické nástroje pro zahájení "zlatého věku", cla a územní expanze, připomínají tuto éru.

Evropanům se dnes obojí zdá absurdní. Ale z amerického hlediska mají historickou rezonanci. Americká válka za nezávislost začala konfliktem ohledně cel, která se od té doby pokládají za nástroj suverenity. USA jsou jednou z mála zemí na světě, jejíž ústava výslovně zmiňuje obchod. I když cla mají tendenci poškozovat domácí spotřebitele, plní politickou funkci.

To se odráží v Trumpově návrhu na vytvoření nového "External Revenue Service", který by centralizoval správu cel a sloužil jako depozitář příjmů z cel. S takovou agenturou by měl Trump prostředky k přerozdělování příjmů mezi státy a politickými klienty, jak by si přál. Podobnou strategii uplatňoval i během svého prvního funkčního období, kdy na ministerstvu zemědělství založil fond na odškodnění těch, kteří byli poškozeni čínskými odvetnými opatřeními proti americkým vývozcům sóji.

Ale nejdůležitějším cílem je samozřejmě použít cla k vyvinutí tlaku na partnery, kteří jsou obzvláště závislí na americkém trhu: Mexiko, Kanadu a Evropu. V případě Kanady a Grónska (autonomního dánského území) Trump také vyjádřil územní ambice, když si přál "získat Grónsko" a udělat z Kanady "51. stát". Obchodní tlak je tedy prostředkem k dosažení územní expanze, stejně jako tomu bylo v případě USA v 19. století.

Když Trump touží po americké geostrategické pevnosti táhnoucí se od Grónska po Mexiko, nevědomky opakuje dokument amerického ministerstva zahraničí z poloviny 19. století, který uváděl, že získání Grónska "by obklopilo britskou Severní Ameriku tisíce mil na severu a západě a výrazně zvýšilo jeho pobídky, mírumilovně a radostně. aby se stalo součástí Americké unie."

Evropa byla pochopitelně ponechána ve stavu šoku z Trumpova rozhodně neatlanticistického, neizolacionistického geopolitického projektu. Co se dá dělat? Měli bychom se prostě modlit, aby se to nestalo? Taková byla víceméně odpověď nové vysoké představitelky Evropské unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Kaji Kallas. V jednom ze svých prvních veřejných prohlášení se o hrozbě ze strany Ameriky zmínila jen málo, protože ji v první řadě zajímá jediná otázka: udržení transatlantické solidarity při konfrontaci s Ruskem na Ukrajině. Ale jakkoli může být tento cíl chvályhodný, na tango jsou potřeba dva.

Mezitím se žádný evropský představitel neobtěžoval zmínit se o Nástroji EU proti nátlaku, který umožňuje uvalení odvetných cel na jakýkoli stát, který by použil obchodní omezení pro geopolitické účely. Pokud se Trump rozhodne zintenzivnit svůj tlak na Dánsko prostřednictvím vysokých cel, EU nebude mít jinou možnost, než tento mechanismus aktivovat. Udělat něco jiného by znamenalo potvrdit – a zhoršit – vlastní geopolitickou slabost.

Ze stejného důvodu se dánská vláda mýlí, když hraje s kartou appeasementu. Je zřejmé, že rovnováha sil není v její prospěch. Ale tím, že se netají svým strachem, vyzývá Trumpa, aby byl ještě agresivnější.

I když nedává smysl, aby Evropa rozmístila vojáky v Grónsku – což by buď vypadalo směšně, nebo by to vytvořilo možnost války s USA – nedává smysl se plazit. Ať se stane cokoli, Rusko je prozatím největším vítězem. Zatímco Evropané se ohánějí, nikdo by neměl být překvapen, pokud Bílý dům a Kreml vyjednávají o budoucnosti Ukrajiny za zavřenými dveřmi.

