Simulace ukazuje, že vlci měli čas se sami domestikovat a vyvinout se v psy

14. 2. 2025

Tým matematiků a statistiků z University of Wisconsin-La Crosse, University of Tennessee a Valparaiso University, všichni v USA, našel nové důkazy, že vlci měli dostatek času na sebedomestikaci a vývoj v moderní psy. Ve studii publikované v časopise Proceedings of the Royal Society B skupina vyvinula počítačovou simulaci ukazující proces evoluce.

Předchozí výzkumy naznačovaly, že proces sebedomestikace a následného pomalého vývoje v moderní psy by trval příliš dlouho. Vědci se navíc domnívají, že lidé a psi žijí v těsné blízkosti přibližně 30 000 let a že posledních 15 000 let je lidé chovají, aby vykonávali určité úkoly. Ale co se stalo v prvních 15 000 letech je méně jasné.

Někteří se domnívají, že lidé mohli začít povzbuzovat nejpřátelštější vlky, aby se poflakovali kolem, tím, že adoptovali jejich štěňata, protože jejich přítomnost považovali za výhodnou. Jiní se domnívají, že vlci se stále více přibližovali ke skupinám lidí, aby měli přístup ke zbytkům potravy. Ale tato evoluce, jak poznamenali jiní, by trvala více než 15 000 let, než by dosáhla bodu, kdy je lidé začali chovat.

V tomto novém úsilí se vědci snažili zjistit, zda by důvody stojící za samodomestikací vlků mohly být správné. Použili matematické modely schopné simulovat evoluční změny v průběhu času na základě daných vstupů, jako je například páření nejkrotšího vlka s jinými ochočenými vlky. Také umožňovaly, aby proměnlivé množství potravy od lidí bylo k dispozici postupně krotším vlkům.

Tým poté provedl simulace napodobující 15 000 let evoluce. Zjistil, že vlci se vyvinuli ve psy v rozmezí 37 % až 74 % času, v závislosti na příznivých podmínkách. Simulace také ukázala, že evoluce od vlka ke psovi se mohla odehrát za pouhých 8 000 let, což silně naznačuje, že myšlenka sebedomestikace by mohla vysvětlit, jak vznikli moderní psi.

