Apely na zachování nezávislosti veřejnoprávních médií jsou marné, neboť ČT ani ČRo nikdy nezávislé nebyly

Česká televize a Český rozhlas jsou nereformovatelné instituce

13. 2. 2025 / Daniel Veselý

čas čtení 4 minuty

Britské listy se železnou pravidelností publikují příklady dokládající až absurdní nekompetenci České televize při informování o dění v Palestině a Izraeli, když redaktoři David Borek a Jakub Szántó coby zdatní stenografové své vstupy víceméně kopírují z manuálů izraelské armády (IDF) a tiskových prohlášení Tel Avivu. ČT navíc při referování o izraelské vládě lživě hovoří o “Jeruzalému”, a nikoli o Tel Avivu, a mlčky tak schvaluje ilegální svrchovanost Izraele nad okupovaným východním Jeruzalémem. Nicméně České televizi v tomto ohledu zdatně konkuruje Český rozhlas, kde pro změnu v záporném slova smyslu exceluje redaktor Jan Fingerland.

Fingerland, který se na stanici ČRo Plus věnuje blízkovýchodním tématům, loni v souvislosti s izraelským genocidním tažením v Gaze proslul skandálními výroky typu “někdy je třeba válku dobojovat”a “všichni vojenští odborníci říkají, že postup IDF v Gaze je mimořádně citlivý”. Kdyby Fingerland tyto otřesné postoje aplikoval na ilegální ruskou invazi a okupaci části ukrajinského území a kdyby nebyl privilegovaným stenografem, skončil by před soudem.

Jenomže v české kotlině jsou paragrafy o schvalování zločinu genocidia používané pouze jako bič na běžné občany, kteří říkají nehoráznosti o válce na Ukrajině. Všichni ti fingerlandové, borkové, szántové, kalhousové, lipavští apod. mohou na rozdíl od nepoddajného “plebsu” říkat, co se jim zamane, třebaže mají vliv na veřejnost a tím pádem i značnou společenskou odpovědnost.

Avšak Jan Fingerland coby přední komentátor Českého rozhlasu Plus a glosátor dění na Blízkém východě neustále a usilovně hledá své dno, jak dokládá jeho komentářový text s děsivým názvem Co když má Trump s Gazou pravdu? ze 7. února tohoto roku. Zatímco svět je zděšen Trumpovým vyděračským plánem na etnickou čistku Palestinců z Gazy, aniž by se kdokoli ptal na názory samotných Gazanů - přesně v intencích Mnichova 38 “o nás, bez nás, proti nám” - Fingerland se snaží posluchačům sugerovat, že Trumpovi jde patrně o blaho Palestinců v Gaze “víc než jejich nominálním zastáncům”.

Komentátor ČRo Plus se nepohoršuje nad absurditou a zločinnou podstatou tohoto plánu, který už nabírá konkrétní rysy, a ostentativně opomíjí veškeré extrémně proizraelské kroky Trumpova režimu, z nichž můžeme vypíchnout zelenou pro Bidenovou vládou schválený vojenský balíček pro Izrael v hodnotě 8 miliard dolarů, podporu pro osadnické teroristy na Západním břehu Jordánu a uvalení sankcí na soudce Mezinárodního trestního tribunálu (ICC).

Střely Hellfire a bomby, včetně bomb vážících přes 900 kilogramů, zaslané Trumpovým Bílým domem do arzenálů genocidní izraelské armády, jež z pásma Trumpovými slovy učinila demoliční místo, kde byla zlikvidována civilizace, jsou dozajista humánnější než téměř rok a půl trvající apely, protesty, demonstrace či jen publikační činnost požadující nekompromisní ukončení izraelské vyhlazovací mašinérie v Gaze.

Lehkost, s jakou se v českém veřejnoprávním prostoru, konkrétně na vlnách Českého rozhlasu Plus, akceptuje dříve nemyslitelné, je naprosto šokující. Leč Fingerland - obdobně jako David Borek, Jakub Szántó nebo Irena Kalhousová - dlouhá léta ve veřejném prostoru trestuhodně hájí izraelský apartheid a systematickou destrukci palestinských snah o sebeurčení - nemůže otevřeně přiznat, že celou dobu jen klame a lže.

Nemohu se zbavit neblahého pocitu, že Česká republika, kde jsou okázale normalizovány kolosální zločiny proti lidskosti, potřebuje nějakou formu denacifikace, jež by přirozeně měla být iniciována zvnitřku. Nemůžeme přece ve veřejnoprávních médiích akceptovat obhajobu, bagatelizaci a hájení vrcholně zločinné izraelské války proti Palestincům v Gaze.

