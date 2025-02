Channel 4 News: Evropa v šoku

13. 2. 2025

Moderátor, Channel 4 News, čtvrtek 13. února 2025, 19 hodin: Velká Británie a Evropa jsou v šoku z toho, že Amerika nabourává 80 let trvající bezpečnostní záruky a vyjednává o budoucnosti Ukrajiny přes hlavy všech ostatních.

Hegseth: Nenechte se mýlit, prezident Trump nikomu nedovolí, aby ze strýčka Sama udělal strýčka Hloupého Platiče.



Moderátor: Dobrý večer. Od druhé světové války Amerika garantovala evropskou bezpečnost. Teď už ne. Pokud americký ministr obrany myslí vážně to, co říká. Pete Hegseth říká, že Evropa musí své výdaje na obranu přinejmenším zdvojnásobit. Ukrajina musí vyřešit, zda může říci ne všemu, co se navrhuje, když se Donald Trump setká s Vladimirem Putinem, aby udělali dohodu, o které už víme, že zahrnuje, že se Ukrajina vzdá území a zapomene na vstup do NATO, takže Británie a Evropa musí vyřešit, zda souhlasí s Amerikou, nebo ne Dnes večer v tomto pořadu jeden z nejvyšších ministrů britského kabinetu neuměl říci, jak tvrdí Hegseth, že to není zrada Ukrajiny. Bývalý britský konzervativní ministr obrany to přirovnává k mnichovanství, zradě v nacistickém Německu.



No, Rusko se raduje poté, co prezident Trump dnes na zasedání NATO roztrhal tři roky trvající politiku USA vůči Ukrajině, jeho ministr obrany popřel, že by ústupky Vladimiru Putinovi, které včera oznámil, byly zradou Ukrajiny. A řekl, že je nyní na Evropě, aby ochránila sebe a Ukrajinu před. Ruskem. Po včerejším 90minutovém hovoru mezi Putinem a Trumpem se zdá, že Evropané i Kyjev mohou být v případných mírových jednáních o Ukrajině odsunuti na vedlejší kolej, přestože trvají na tom, že by se jich měli účastnit.





Rusko poprvé převzalo kontrolu nad Krymem a částí Donbasu v roce 2014. Poté v únoru 2022 zahájilo na Ukrajině válku v plném rozsahu a téměř obklíčilo hlavní město Kyjev. Ukrajina se bránila, osvobodila kyjevská předměstí, jako je Bucha, a objevila důkazy o rozsáhlých zvěrstvech. Rusko dále formálně anektovalo Doněckou, Luhanskou, Chersonskou a Záporožskou oblast na východě země, přestože obsadilo pouze jejich část. V listopadu 2022 se ukrajinské protiofenzívě podařilo získat zpět část Ruskem obsazeného území, ale do května 2023 Rusko opět postoupilo. V srpnu loňského roku obsadilo město Bachmut a Ukrajina vtrhla do ruské Kurské oblasti, čímž poprvé přenesla válku na ruské území jako potenciální vyjednávací trumf pro budoucí jednání.





Naše zahraniční redaktorka Lindsey Hilsumová informuje o důsledcích telefonátu prezidenta Trumpa s Vladimirem Putinem.





Tohle byl Trump o Ukrajině před několika dny:





Trump: „Víte, oni se možná dohodnou. Možná se nedohodnou. Jednoho dne se mohou stát Rusy, nebo se nemusí stát Rusy.“





Reportérka: Nový americký ministr obrany dnes v NATO možná neusiluje o to, aby Ukrajina jednou byla ruská, ale samotná myšlenka je pro všechny ostatní v místnosti šokující.





Hegseth: „Žádná zrada tu není. Je tu uznání, že celý svět a Spojené státy investují a mají zájem na míru, vyjednaném míru, jak řekl prezident Trump, zastavení zabíjení, a tak to bude vyžadovat, aby obě strany uznaly věci, které nechtějí. Proto si myslím, že svět má štěstí, že má prezidenta Trumpa. Jedině on by v tuto chvíli dokáže svolat mocnosti, aby přinesly mír.“





Strach z Trumpovy a Putinovy dohody, která Evropany i Ukrajince vyloučí z jakéhokoli vyjednávání , je problémem pro nejvyšší diplomatku EU, která pochází z Estonska, bývalého sovětského státu, který se obává stejného osudu jako Ukrajina. Je to existenční problém.





Kaja Kallas: „Je jasné, že jakákoli dohoda za našimi zády nebude fungovat. Jakákoli dohoda bude potřebovat, aby její součástí byla také Ukrajina a Evropa, a to je jasné, že ústupky také vždy, vždy selžou. Takže Ukrajina se bude nadále bránit. A Evropa bude i nadále Ukrajinu podporovat.“





Reportérka: Británie, která se někdy pohybuje mezi USA a Evropou, je jednoznačně v evropském táboře.





Britský ministr obrany: „Nemohou být žádná jednání o Ukrajině bez Ukrajiny a hlas Ukrajiny musí být v centru jakýchkoli rozhovorů.“





Reportérka: Někteří si možná vzpomenou na setkání přesně před 80 lety, kdy se na Jaltě na Krymu sešli sovětští, britští a američtí vůdci Stalin, Churchill a Roosevelt, aby si po 2. světové válce rozdělili svět. Zpustošené okupované země do toho neměly co mluvit. Velmoci rozhodly, že platí jen moc, a tak to vidí i nová americká administrativa.





Hegseth: „O hodnotách můžeme mluvit, jak chceme. Hodnoty jsou důležité. Ale hodnoty nemůžete střílet. Nemůžete střílet vlajky a nemůžete střílet silné projevy. Tvrdou sílu nelze nahradit.“





Reportérka: Ukrajinští vojáci na frontě nepřemýšlejí o historii. Jde jim o osobní přežití a přežití jejich země. Protože pokud bude Ukrajina obětována Rusku, jaký to mělo smysl? Proč umírali jejich kamarádi? Zvěrstva, kterých se ruští vojáci dopustili v Buči, nebudou potrestána, ale budou za ně odměněni? Ukrajinská města jsou stále bombardována. Zoufale potřebují mír. Jak říká prezident Trump, ale ne za cenu ztráty nezávislosti. Je špatné dosáhnout dočasného míru jen proto, aby se Rusko za pár let vrátilo pro další. Toto je rodinná fotografie NATO, ale rodina je rozdělená. Američané dali Evropě jasně najevo, že musí zvýšit vojenské výdaje, a mohou si bránit Ukrajinu, pokud chtějí. Amerika se k tomu nechystá. Pořádek po druhé světové válce skončil. Zvykněte si na to.





* * *



Moderátor: No, zdá se, že každý den přináší další geopolitickou bombu z Trumpova Bílého domu. Více nám řekne naše washingtonská zpravodajka Siobhan Kennedyová.







Reportérka: Žádná další bomba zatím nepřišla, ale včera večer to bylo zajímavé. Donald Trump v Bílém domě několikrát dostal otázku, zda jeho mírová jednání s Putinem budou zahrnovat. Ukrajinu a musím říct, že byl přinejlepším nezávazný. V jednu chvíli na něj v této věci zatlačil novinář. Ptal se, zda považujete Ukrajinu za rovnocenného partnera v mírovém procesu. Prezident vypadal zaraženě. Vypadalo to, jako by o této otázce vůbec nepřemýšlel. Víte, to je zajímavá otázka, řekl po chvíli přemýšlení. Myslím, že oni musí uzavřít mír. Prezident Trump řekl, že to není dobrá válka, do které vstoupili. Žádný pocit od prezidenta Trumpa, že Ukrajina neměla na výběr, že byla napadena Ruskem. V jednu chvíli byl také dotázán, zda by Ukrajina musela odstoupit území, aby uzavřela mír, nebo ne. A on řekl, že Zelenskyj bude muset udělat to, co bude muset udělat. A pak v jednu chvíli řekl, ano, myslím, že dostanou část území zpět. Myslím, že se jim to podaří.



Byla jsem v Kapitolu. Snažila jsem se zjistit reakce senátorů na vývoj situace, jak si dokážete představit, demokraté jsou rozzuření. Zatímco republikáni jsou rozpolceni mezi snahou podpořit Ukrajinu a snahou být úslužní vůči prezidentu Trumpovi, poslechněme si, co někteří z nich řekli.





"Zrazuje Amerika Ukrajinu?"





"Prezident Trump, ne Amerika. Prosím, rozlišujte mezi nimi. Ministr Hegseth zřejmě na schůzce řekl, že dveře pro přijetí Ukrajiny do NATO jsou zavřené a že nebudou moci získat zpět své svrchované území. Součástí dohody je, že se nevzdáváte nejdůležitějších bodů jednání předtím, než začnete vážně jednat. Kdybychom se jich jako země vzdali, aby je Trumpova administrativa postoupila, byly by zradou tisíců Ukrajinců, kteří tak statečně bojovali a umírali za svobodu své země. Co ty ústupky, o kterých mluví Evropa? Proč se vzdávat věcí ještě před zahájením jednání? To je zrada."





„V rozhovorech s prezidentem Trumpem jsem slyšel, že chce, aby Rusko prohrálo. Chce, aby vyhrála Ukrajina. A tak vím, že tvrdě pracuje na tom, aby se tak stalo.“





Takže jádrem jednání bude určitě Ukrajina.





„Rozhodně.“





LUkrajina může zvítězit, že může zatlačit, aby získala zpět území."





Ale včera zaznělo, že Spojené státy nebudou nic dělat.



"Včerejší poselství bylo slabé, bylo to ubohé podlézání Putinovi, poklonkování a škrábání, prezident Trump se zdá být obdivovatelem Vladimira Putina, mohl bych to říct hůř."





Podporuje Amerika stále Ukrajinu?





Podporujete ještě Ukrajinu?





"Určitě ano. Jsem velmi znepokojen tím, co se stalo včera."

Podporuje Amerika stále Ukrajinu?





"Od začátku říkám, že poslat 200 miliard dolarů na Ukrajinu byla chyba. Stále jsem proti tomu, aby se na Ukrajinu posílala další pomoc."





Reportérka: No, a poslední věc. Prezident Trump zopakoval, že se skutečně plánuje setkat s Putinem v Saúdské Arábii. Řekl, že Putin přijede i sem do Washingtonu a že on sám pojede do Moskvy. V jednu chvíli byl dotázán, zda se znovu setká se Zelenským na Ukrajině. Tvářil se nechápavě a řekl, no, možná, ale k tomu se nezavázal,







* * *





No, teď se ke mně připojí Tymofij Mylovanov, bývalý ukrajinský ministr hospodářství . Je pravděpodobné, že by Ukrajina mohla říci ne všemu, na čem se Donald Trump dohodne s Vladimirem Putinem?





Tymofij Mylovanov: Existují minimální podmínky pro mír. Jednou z nich je neokupovat další území. Druhou jsou nějaké smysluplné bezpečnostní záruky, protože pokud nebudou, o čem se má jednat nebo na čem se dohodnout? Stačí přijmout ruské podmínky? Takže aby Ukrajina obětovala, aby přinesla bolestivé oběti, ať už jsou jakékoliv. Myslím si, že je důležité, aby Ukrajina dostala něco zpátky a Ukrajina byla nezávislou zemí. Takže já bych mohl říct ne.





Moderátor: Americký ministr obrany teď říká, že fakticky Evropa musí být bezpečnostní zárukou pro Ukrajinu, to přišlo jen pár dní poté, co prezident Zelenskyj řekl, no, to prostě není možné.





Tymofij Mylovanov: No ano, skutečně, prezident Zelenskyj to řekl. A myslím si, že je to pravda, že. Všechny bezpečnostní záruky, skutečné bezpečnostní záruky, které zabrání tomu, aby Rusko za pár let znovu napadlo Ukrajinu, jsou nemožné bez toho, aby tam byly Spojené státy, Evropa může poskytnout to, co padesát sedmdesát osmdesát procent pomoci. Ale Spojené státy musí být přítomny. Jinak víte, že válka se obnoví nebo pravděpodobně brzy obnoví. Takže ano, to je správné a myslím si, že musíme USA v nějaké formě přivést.





Moderátor: Myslíte si, že toto většina Ukrajinců bude vnímat jako zradu?





Tymofij Mylovanov: Rozhodně ano. Většina lidí na Ukrajině to teď vnímá jako zradu, na USA se nedá spolehnout. A také prezident Trump se jeví jako velmi slabý. Protože ustoupil ruským požadavkům ještě předtím, než vůbec něco dostal. Takže to vypadá, že Putin si s prezidentem Trumpem zahrál. Alespoň tak je to vidět z Ukrajiny.





Moderátor: Je také pozoruhodné, že politici v Evropě i v Británii to přirovnávají k mnichovanství.





Tymofij Mylovanov: Ach ano, naprosto. Myslím, že je to mnichovanství, víte. Mír prostřednictvím síly. Já jsem žádnou sílu neviděl. Nikdo neviděl žádnou sílu. Lidé v těchto jednáních viděli pouze slabiny, abych tak řekl. Tzv. yjednávání, v uvozovkách. Takže uvidíme, co přinese zítřek. Možná je to nějaká velmi složitá a brilantní strategie, jak uklidnit Putina, pokud jde o rétoriku, ale pak v praxi poskytnout Ukrajině skutečné bezpečnostní záruky. Myslím, že se to velmi brzy ukáže.





Moderátor: Ale existuje nějaká reálná alternativa k přijetí čehokoli, co Trump vyjedná, vzhledem k tomu, jak je Ukrajina závislá na Spojených státech, , mohla by se Ukrajina vrátit k válce bez USA?





Moderátor: Pokud by Ukrajina odmítla Trumpovu nabídku dohody. A Trump by vytáhl americké zbraně. Může válka pokračovat? Z pohledu Ukrajiny.





V ruské televizi jen stěží zadržovali jásot na pozadí amerického vězně, který byl tento týden propuštěn z moskevské věznice. Moderátorka se ptá: Dostalo Rusko příslib Kyjeva, nebo Oděsy? Prezident Trump má podle ní s prezidentem Putinem vynikající přátelské vztahy. A co návštěva ukrajinského prezidenta v plánované jaderné elektrárně? Prezident Trump mu zavolal až po včerejším rozhovoru s prezidentem Putinem."Já ano.": No, Ukrajina v je ve válce právě teď. Víte, USA nenabízejí v podstatě nic. Já vlastně ani nejsem přesvědčen, že Putin je ochoten tu válku zastavit. Nebo že vyjednává v nějaké dobré víře. Co je jasné? Myslím si, že všem a prezident Zelenskyj o tom mluvil, že získat území zpět v tuto chvíli není opravdu reálné. Musí se to udělat nějakými jinými opatřeními v budoucnu. Pak vstup do NATO, upřímně řečeno, ani za Bidenovy administrativy to nebylo na stole. Myslím, že tady prezident Trump a ministr Hegseth v podstatě říkají to, co Bidenova administrativa říkala za dveřmi, ale ne veřejně. Oni Spojené státy nechtějí vidět Ukrajinu v NATO, takže na této frontě si myslím, že je to v pořádku. Skutečnou otázkou je, zda bude Ukrajině poskytnuta vojenská a finanční podpora. Budou tam americké zbraně a budou tam nějaké jednotky v nějaké formě v jakékoliv podobě, aby se zabránilo ruské invazi v budoucnu?: Ano, bude. Bude umírat více lidí. Bude to stále opotřebovávací válka. Myslím, že Rusko dosáhne nějakých zisků, ale ty budou postupné. Nemyslím si, že je nějaká šance, že by Rusko nebo Ukrajina udělaly nějaké velké posuny na frontě, protože povaha této války s touto asymetrickou technologií s drony je taková, že udělat velké pokroky je velmi, velmi obtížné, téměř nemožné. Takže si myslím, že i při velmi nízké úrovni podpory z Evropy na Ukrajině bude schopna odolat, ale Rusko bude dělat pokroky.