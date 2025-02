Reálné ruské výdaje na zbrojení převyšují celou Evropu, zjistila studie

14. 2. 2025

čas čtení 4 minuty

Hodnocení IISS odhaluje výzvy, kterým bude Evropa čelit, pokud USA omezí vojenskou podporu Ukrajině, píše John Paul Rathbone.

Vojenské výdaje v Rusku, jehož ekonomiku prezident Vladimir Putin postavil do válečného stavu, nyní podle studie převyšují všechny evropské obranné rozpočty dohromady.

Celkové ruské výdaje na obranu loni v reálných hodnotách vzrostly o 42 % na 13,1 bilionu rublů. To odpovídá 462 miliardám dolarů na základě parity kupní síly, která se upravuje o to, co si měny mohou koupit ve svých domovských zemích.

Pro srovnání, evropské obranné rozpočty, včetně Spojeného království a členských států EU, vzrostly v loňském roce o téměř 12 % na 457 miliard dolarů, což je o něco méně než výdaje Moskvy, uvedl ve středu think-tank Mezinárodní institut pro strategická studia.

"Military Balance" IISS, každoroční hodnocení globálních vojenských schopností a výdajů na obranu, odhaluje některé bezpečnostní výzvy, kterým bude Evropa čelit, pokud by USA snížily svou podporu Ukrajině a evropské obraně.

Americký prezident Donald Trump, který slíbil rychlé ukončení ruské války proti Ukrajině, uvedl, že jeho administrativa vedla "velmi vážné" rozhovory s Moskvou a stěžoval si, že USA utrácejí příliš mnoho za konflikt a evropskou bezpečnost jako celek.

Očekává se, že vysocí poradci Trumpovy administrativy, včetně viceprezidenta JD Vance a zvláštního vyslance Keitha Kellogga, se tento týden setkají s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a evropskými protějšky na mnichovské bezpečnostní konferenci.

Jedním z ukazatelů, které Trump opakovaně zmiňoval, je potřeba, aby Evropa platila více za svou obranu, včetně podpory Ukrajiny. Americká pomoc Ukrajině dosud činila asi 88 miliard eur, podle think-tanku Kielský institut pro světovou ekonomiku, což je téměř o třetinu méně než celková evropská pomoc ve výši 125 miliard eur.

Trump také řekl, že Evropa by měla vynakládat 5 % HDP na obranu, ve srovnání se současným průměrem asi 1,7 %. Generální tajemník NATO Mark Rutte mezitím řekl, že evropské výdaje na obranu musí vzrůst na 3 %.

Na obou úrovních by Evropa daleko převýšila ruské výdaje na obranu.

IISS předpověděl, že v letošním roce se celkové ruské výdaje na obranu – včetně takzvaných dobrovolných plateb regionálních úřadů a společností – zvýší o 13,7 % a dosáhnou 15,6 bilionu rublů, což odpovídá 7,5 % HDP nebo téměř 40 % ruských federálních výdajů.

Ačkoli si to vybíralo daň na ekonomice, IISS uvedl: "Rusko stále může nést náklady války."

Naproti tomu, pokud by Evropa zvýšila výdaje na obranu na 3 % HDP, podle IISS by se to rovnalo 250 miliardám dolarů navíc. Pokud by vzrostly na 5 % HDP, výdaje na obranu by vzrostly asi o 800 miliard dolarů, což je téměř dvojnásobek současné úrovně výdajů Ruska.

Evropské výdaje na obranu však od roku 2014 vzrostly již o polovinu, uvedla IISS, a "fiskální omezení mohou [další] růst utlumit".

Německý obranný rozpočet vzrostl o 23 % a dosáhl 86 miliard dolarů, čímž poprvé za více než tři desetiletí překonal britský obranný rozpočet ve výši 81 miliard dolarů.

Důvodem však byly jednorázové platby ze zvláštního německého obranného fondu. Udržení této úrovně bylo "předmětem vyššího stupně nejistoty," uvedl IISS. Závazek Německa vynakládat do roku 2029 2 % HDP ve srovnání s 1,8 % nyní je "také nejistý", dodal.

Velká Británie, která je tradičně po USA druhým největším výdajem na obranu, v současné době vynakládá na obranu 2,3 % HDP. Vláda uvedla, že je odhodlána zvýšit tento podíl na 2,5 %, i když neuvedla kdy.

Francouzské výdaje na obranu, tradičně druhé největší v Evropě v absolutních číslech, vzrostly v loňském roce o 4,5 % na 64 miliard dolarů, což odpovídá 2 % HDP.

Estonsko, které sousedí s Ruskem, loni vynaložilo na obranu téměř 4 % HDP, přičemž Polsko s 3,25 % bylo druhé v Evropě. Jejich absolutní úroveň výdajů na obranu však byla mnohem nižší než u tří největších evropských ekonomik, a to 1,7 miliardy dolarů a 28 miliard dolarů.

Zdroj v angličtině: ZDE

